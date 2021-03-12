Данілов: депутати телефонують мені і кажуть, що не голосували за "харківські угоди"

Секретар РНБО Данілов пояснив, що саме з'ясовуватиме СБУ під час розслідування обставин голосування за Харківські угоди.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, після вчорашнього повідомлення про те, що СБУ перевірить тих депутатів, які голосували за "харківські угоди", у нього "телефон був червоний".

"Вони мені телефонують, говорять: Мячеславович, ми не голосували. Один каже: мене взагалі в залі не було! Тоді в мене питання: як взагалі це відбувалося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які б мали це контролювати? Чому це сфальшоване рішення привело до тих наслідків", - сказав Данілов.

За його словами, СБУ перевірить, чи не отримав хтось із тодішніх депутатів хабар за те, що підтримав "харківські угоди".

"Якщо комусь нема за що хвилюватися - він може за це не хвилюватися. Але якщо у когось після цього голосування з'явився будинок в Кончі-Заспі, з'явилися рахунки або інші речі - ми їх просто допитаємо, звідки ви, хлопці, саме в цей час саме це взяли. І все. Все доволі просто. Нічого складного тут немає", - пояснив він.

"Міністри, які поставили підпис під цими угодами, які все завізували - вони так само будуть відповідати", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.