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Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно

Канада не змінить політики тиску на Росію, поки РФ не поверне Крим Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша прихильність суверенітету та територіальній цілісності України тверда. Ми продовжимо тиснути на Росію, поки вона не поважатиме суверенітет, територіальну цілісність й міжнародне право", - сказав Гарно. Він додав, що Канада підтримує ініціативу Кримської платформи, "покликаної надати довготермінове бачення деокупації та реінтеграції Криму".

"Канада підтверджує свою солідарність із народом України, який продовжує невтомно боротися за свої основоположні права й свободи", - наголосив міністр.

Нагадуємо, в ООН проходить віртуальне засідання високого рівня за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України".

Читайте також: Росія повинна звільнити Крим і повернути його Україні, - держсекретар МЗС ФРН
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Топ коментарі
+6
Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
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12.03.2021 22:26
+6



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

Крим - це Україна!!!

Березень 2014 року

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

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12.03.2021 22:58
+2
И реально что-то делают? Могут сделать?
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12.03.2021 22:32
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Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 1347 Канада будет оказывать давление на Россию, пока Крым не вернут Украине, - глава МИД Гарно - Цензор.НЕТ 6739
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12.03.2021 22:26 Відповісти



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym 16 ч

Крим - це Україна!!!

Березень 2014 року

Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4603

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12.03.2021 22:58 Відповісти
Гарно сказав
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12.03.2021 22:28 Відповісти
Главне озабочєнность виказувать...
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12.03.2021 22:28 Відповісти
О це Гарно.
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12.03.2021 22:29 Відповісти
И реально что-то делают? Могут сделать?
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12.03.2021 22:32 Відповісти
Щимити москалів козломордих до усрачки, оце буде Гарно!!!
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12.03.2021 22:34 Відповісти
Росія краще за НАТО готова до війни на півночі - Швеція

Росія краще за НАТО готова до війни на півночі у разі реальної загрози бойових дій.
Такий висновок оприлюднило Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ), пише Польське радіо.
В опублікованому звіті агентство звертає увагу на те, що війська НАТО проводять мало вишколів, військових маневрів, а країни розсіяні географічно та мають дуже різний рівень військової спроможності.
Агентство FOI створило воєнну гру, щоби оцінити військову рівновагу сил НАТО та союзників, зокрема, у Швеції, стосовно сил Росії.
«Росія краще підготовлена до масштабної війни у Північній Європі, ніж країни-члени НАТО», - до таких висновків прийшло Шведське агентство дослідження обороноздатності (FOІ).
Автори взяли до уваги обороноздатність країн станом на 2020 рік.
«Якщо бракуватиме часу на оборонну підготовку країн Заходу, Росія матиме значну перевагу в безпосередньому сусідстві Швеції, особливо коли йдеться про сухопутні війська. Домінація росіян може тривати кілька місяців, до моменту релокації Сполученими Штатами своїх сухопутних військ», - вважає головний редактор звіту Крістер Паллін.
Симуляція нападу російської армії на балтійські держави через Білорусь показала, що попри збільшену присутність американського війська у сусідніх з Росією країнах, зокрема, у Польщі, Росія краще за НАТО готова до війни на півночі.https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-krashhe-za-nato-gotova-do-vijny-na-pivnochi-shvetsiya/
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12.03.2021 22:35 Відповісти
Дякуємо, брати!
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12.03.2021 22:36 Відповісти
Канада самая дружелюбная и самая верная для нас страна по сравнению , например с жидовским Израилем. Евреи для нас на сегодня--это кровные враги.
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12.03.2021 22:44 Відповісти
Я думаю у вас нынче более конкретные и близкие враги есть...
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12.03.2021 22:55 Відповісти
Чушь не мели! Израиль тоже заставляет нервничать свинособак в Сирии. Да - Израиль пока что не наш союзник, но и пока что не враг. Если для тебя лично евреи стали врагами, то это чисто твои личные проблемы. А если у тебя еще и кровные враги появились - это к психиатру.
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12.03.2021 23:12 Відповісти
Повторяю--евреи для Украины на сегодня ГЛАВНЫЕ ВРАГИ.
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12.03.2021 23:20 Відповісти
Для Украины сегодня главные враги - это идиоты, типа тебя, и кацапы, которые отжали территории. А повторять сегодня ты можешь все, что угодно.
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12.03.2021 23:23 Відповісти
Ж2 пограбувала Україну, при Ющенко долар був 1.75, грн. при соєвому лузеру був і 30 грн.
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12.03.2021 23:41 Відповісти
Ну, так, =канадська хохлорня= (с) і =брудна піна= (с) постаралися.
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13.03.2021 00:27 Відповісти
Гарно краще б своєю країною цікавилося. За кілька останніх років Канада в індексі людського розвитку скотилась з 2-го місця аж на 16-е...
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12.03.2021 23:00 Відповісти
До тебя хотя бы доходит, что ты в индексе человеческого развития вообще от обезьяны не ушел? Ты понимаешь, о чем говорит 16-е место?
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12.03.2021 23:16 Відповісти
Мавпа зелена, для тебе, я бачу, що 2-ге місце, що 16-те - "какая разніца".
ПС. Цікаво, а чого ти взагалі всралось? Я в упоротих нічого не питаю...
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13.03.2021 00:01 Відповісти
Ты не спрашиваешь, а просто срешь на форуме. Я не нашел ни одного источника, в котором Канада была бы на 2-м месте. В 19-м году она была на 16. В 2018 на 14. И самое главное, что у нее ИЧР постоянно растет, просто у некоторых стран он растет еще быстрее. Поэтому повторюсь еще раз: не должны обезьяны рассуждать о человеческом развитии Канады.
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13.03.2021 09:00 Відповісти
Так ти, виявляється, ще й інтернетом користуватись не здатен. Це типово для мавп, особливо упоротих. Бо якби вмів, то знав би що, наприклад, з 1994-го по 2000-й Канада була взагалі на першому місці по ІЛР, а потім, по мірі пролізання у владу різних емігрувавших титульних, індусів, місцевих космонавтів та інших популістів, які під тиском США ставлять перед усім не інтереси своєї країни, а мету насолити іншим державам (приміром, Huawei чи та ж росія), почала потихеньку скочуватись, на 2-е, потім на 4-е, 5-е, 8-ме, 11-е і так далі, вже до 16-го в 2019-му.
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13.03.2021 15:13 Відповісти
Какой 1994? Что ты задницей виляешь? Это какая обезьяна написала: "За кілька останніх років Канада в індексі людського розвитку скотилась з 2-го місця аж на 16-е"(с). Т.е. ты утверждал, что в 2018 году Канада была на 2 месте, что было явным фейком, так как Канада была на 14-м. Ты реально считаешь, что мне нужно из-за каждой глупой обезьяны лезть в Гугл? И нет бы промолчать, но тебе явно нравится, когда тебя мордой в твое же дерьмо тыкают. Мужчина сказал бы : "бывает, ошибся, с кем не бывает" - но это явно не про тебя. Ты дальше продолжаешь извиваться.
Еще раз специально для тех, до кого туго доходит. Этот индекс вполне себе конкретное число. И Канада никогда никуда не скатывалась. В 2005году он составлял 0,89, в 2008 - 0.9, в 2012 - 0,91, в 2015 - 0,92, в 2019 - 0,93. Т.е. наблюдается стабильный рост - ни о каком скатывании и речи нет.
Опять повторюсь : не должны обезьяны рассуждать о человеческом развитии Канады. Индекс 1 - это Бог, все что выше 0,90 - запредельные цифры. Тебе такой в ближайшие лет 50 точно не светит.
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13.03.2021 21:45 Відповісти
Кілька останніх років - це конкретно 2018-й? Ти зовсім тупий? А в 2007-му році - 0,966, а в 2019-му - 0,929 - це стабільне зростання? Тупень зелений, іди вчи українську мову і математику, мущинка...
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14.03.2021 00:35 Відповісти
Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 4832 Дебил, в 2007 было 0.90. приблизительно так же, как и в 2006-м и в 2008-м Что ты на мову съезжаешь? Понимаешь, если ты дебил по жизни, то язык ничего не меняет. До тебя, барана, даже не доходит, о чем говорит этот индекс, и почему он не может поменяться в один миг.
Вот график ИЧР Канады https://en.actualitix.com/country/can/canada-human-development-index.php, который доказывает, что ты редкий дебил, да еще и очень упертый))). Ты даже не обезьяна а зеленый баран!
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14.03.2021 01:13 Відповісти
О чудо, в 2000 году ИЧР Канады составлял 0,86, а в 1990 вообще 0,84 - ужас -то какой Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 3684 ! Так что ты там, придурок, про скатывание говорил?
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14.03.2021 01:17 Відповісти
https://knoema.ru/atlas/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0

А вот здесь вообще очень наглядно показано
Думаю, что даже до зеленых баранов должно дойти.
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14.03.2021 01:25 Відповісти
Канада тиснутиме на Росію, поки Крим не повернуть Україні, - голова МЗС Гарно - Цензор.НЕТ 64
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14.03.2021 12:49 Відповісти
Звідкіля ти видряпало ці сайти? Є офіційний сайт ООН, яка і розраховує цей індекс, на цьому сайті опубліковані відповідні доповіді. За їхніми даними: в 2000-му році ІЛР Канади становив 0,940. В 2007-му - 0,966 (доповідь 2009 року), а в 2019-му - 0,929. Це зростання? А про скочування я говорив не про абсолютні числа, а про РЕЙТИНГ, тобто яке місце займає Канада за ІЛР поміж інших країн. Ще раз тобі про це кажу, бо з першого разу ти не зрозумів чи навмисне перекрутив, в упоротих є така звичка, перекручувати, коли аргументів немає. Щоправда, з 2-м місцем я дійсно помилився, визнаю, скотилася вона з 1-го місця у 1998 році відразу на 3-е в 1999-му. Ну і далі пішло вниз по накатаній аж до 16-го в 2019-му.
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14.03.2021 03:03 Відповісти
 
 