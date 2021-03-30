Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані "додаткових відповідей" на виклики від Росії, - Салліван
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Адміністрація президента США Джо Байдена тісно взаємодіє з європейськими партнерами в підготовці додаткових відповідей на виклики, які йдуть з боку Росії.
Про це заявив у п'ятницю на брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він (президент Байден - ред.) зайняв тверду позицію щодо Росії у взаємодії з європейцями, зокрема в контексті впровадження санкцій за отруєння Олексія Навального, а також щодо інших відповідей на зловмисні дії з боку РФ", - підкреслив радник глави Білого дому.
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