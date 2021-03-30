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Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані "додаткових відповідей" на виклики від Росії, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані

Адміністрація президента США Джо Байдена тісно взаємодіє з європейськими партнерами в підготовці додаткових відповідей на виклики, які йдуть з боку Росії.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (президент Байден - ред.) зайняв тверду позицію щодо Росії у взаємодії з європейцями, зокрема в контексті впровадження санкцій за отруєння Олексія Навального, а також щодо інших відповідей на зловмисні дії з боку РФ", - підкреслив радник глави Білого дому.

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Ця інфа на кого розрахована? Ми маємо радіти??
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12.03.2021 23:04 Відповісти
А можна ввести 6-й флот в Одесу, і 150 F35 в Миколаїв, для штурму і звільнення Криму від кацапських загарбників?
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12.03.2021 23:20 Відповісти
Адміністрація Байдена тісно співпрацює з ЄС в плані "додаткових відповідей" на виклики від Росії, - Салліван - Цензор.НЕТ 3467
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12.03.2021 23:30 Відповісти
Как можно сотрудничать с "европартнерами" ? Это все равно что с овцами сотрудничать. Человек должен овец взять за рога и загнать в стойло, а волка застрелить из ружья.
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13.03.2021 11:21 Відповісти
 
 