УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15268 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
514 4
туризм (780) Погорельцев (30)

Посол в Іспанії Погорельцев став представником України у Всесвітній туристичній організації, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол в Іспанії Погорельцев став представником України у Всесвітній туристичній організації, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти Україну в організації буде Сергій Погорельцев.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Погорельцев зараз перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником при ВТО він буде за сумісництвом.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом", - сказано в тексті указу.

Читайте також: Український туризм потрібно рекламувати на провідних західних телеканалах, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


солома@elnazaro777 8 ч

В черноморские воды вошел флагман группы-испанский фрегат F105 Cristobal Colon.
В состав группы также входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra, патрульные корабли-греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет «Смелый».
показати весь коментар
12.03.2021 23:24 Відповісти
Таки издал указ ? Ну, наконец-то. Теперь заживем. А можно пана Погорельцева, для улучшения жизни наших сограждан, направить представителем еще в международные общества защиты кенгуру, борьбы с ожирением индейцев и освобождению Тибета ? Вова, подпиши !
показати весь коментар
12.03.2021 23:30 Відповісти
До чего же хорошо, когда тебя пошлют послом в страну райского туризма.

Интересно, а послали кого-нибудь послом в Монако или генеральным консулом в Ниццу?
показати весь коментар
13.03.2021 04:02 Відповісти
В Іспанії є багато бажаючих відвідати Україну, але інформації про Україну немає. Цей інтерес з'явився не в останню чергу тому, що між українськими заробітчанами і іспанцями з'явились дружні стосунки і у останніх з'явився інтерес до нашої країни. Впевнена, що так само інререс до України зростає і в інших європейських країнах. Сподіваюсь, що з призначенням пана Погорельцева ситуація зміниться і про Україну зможуть дізнаватись багато людей.
показати весь коментар
13.03.2021 07:00 Відповісти
 
 