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Посол в Іспанії Погорельцев став представником України у Всесвітній туристичній організації, - указ Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО). Представляти Україну в організації буде Сергій Погорельцев.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.
Погорельцев зараз перебуває на посаді посла України в Іспанії, тому представником при ВТО він буде за сумісництвом.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича постійним представником України при Всесвітній туристичній організації за сумісництвом", - сказано в тексті указу.
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солома@elnazaro777 8 ч
В черноморские воды вошел флагман группы-испанский фрегат F105 Cristobal Colon.
В состав группы также входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra, патрульные корабли-греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет «Смелый».
Интересно, а послали кого-нибудь послом в Монако или генеральным консулом в Ниццу?