Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія
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Глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію про те, що питання провалу операції з вагнерівцями в Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Відповідаючи на запитання про те, яка атмосфера в Офісі президента перед показом анонсованого фільму журналістів-розслідувачів Bellingcat про злив операції щодо захоплення терористів-вагнерівців, глава фракції заявив: "Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі ми на цьому тижні зареєстрували Тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання. Зокрема те питання, яке турбує громадськість розглядатиметься в рамках цієї комісії і я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.
За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.
У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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2.Операция,где последовательность деятков действий должна сойтись в одну точку в пространстве и времени,причем скрытно не может никудаперкеосится,особенно.когда уже в процессе выполнения на 70 процентов. Ее только можно отменить,но раньше.
3.Достаточно было решения президента притормозить,как полезли аномальные события по всей сетке операции.Аналитики ФСБ это дело сразу вычмслили.Так что автор у этой жопы один.
хотя есть и второй вариант - зеля прекращает операцию звонит втихаря путлеру и говорит уважаемый вв- мы вам от чистого сердца возвращаем ваших пацанов, а вы нам идете на встречу в лугандоне... путлер как всегда говорит да, и в очередной раз на.бует зелю. а зеле стыдно признаться что его путлер на.бал....
в обоих случаях виноват гарант как некомпетентный и неграмотный руководитель!
2.Ты понимаешь,что написано? - или некогда.нАдо высраться.
Я СКАЗАЛ ЛИШЬ ТО,ЧТО НЕ НАДО ИСКАТЬ,КТО ЗВОНИЛ В РОССИЮ!НАРУШАЯ,ПЕРЕНОСЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ,ОН РАСШИФРОВАЛ ЕЕ!
Вопросом ПРИКРЫТИЯ провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия
Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волонтер Юрій Бутусов, інформує Златопіль.
Хамия в очередной раз солгал.
-прочитай хоть бы Суворова-Аквариум...,может дойдёт шо это вся шумиха идёт с кремля...
Ну для початку, хоч зі сторінки?!
Тошно вже дивитись на ці Хламідії, їй-бо!