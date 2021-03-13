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Новини Політика України
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ТСК (343) шоу_Шустера (303) Арахамія (1002) Bellingcat (125) ПВК "Вагнер" (1477)

Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію про те, що питання провалу операції з вагнерівцями в Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання про те, яка атмосфера в Офісі президента перед показом анонсованого фільму журналістів-розслідувачів Bellingcat про злив операції щодо захоплення терористів-вагнерівців, глава фракції заявив: "Нормальна атмосфера. Робоча абсолютно. До речі ми на цьому тижні зареєстрували Тимчасову слідчу комісію з розслідування будь-яких ознак втручання. Зокрема те питання, яке турбує громадськість розглядатиметься в рамках цієї комісії і я сподіваюся, що наступного тижня ми її проголосуємо".

Читайте також: Зеленський ухвалював рішення про відстрочення операції, а Єрмак забезпечив передачу інформації Лукашенку, - Безсмертний про провал операції з "вагнерівцями"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

Читайте також: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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Топ коментарі
+70
Та ты шо? Так пересрали, что решились уже создать комиссию? А ведь еще недавно были совсем против.
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12.03.2021 23:34
+59
любопытно, кто-то верит это араХламидии?!..
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12.03.2021 23:32
+53
Вопросом провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7007
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12.03.2021 23:40
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так, до ср*ки їхні тєлодвіженія.... процес пішов Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1254
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13.03.2021 09:24 Відповісти
А шо, була якась операція? Єрмак казав, що не було
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13.03.2021 08:00 Відповісти
Так, ее же не было, зачем расследовать??!!! Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2599 Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2599
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13.03.2021 08:11 Відповісти
1Не надо считать русских кагэбешников тупыми.Они мерзавцы,но не дураки
2.Операция,где последовательность деятков действий должна сойтись в одну точку в пространстве и времени,причем скрытно не может никудаперкеосится,особенно.когда уже в процессе выполнения на 70 процентов. Ее только можно отменить,но раньше.
3.Достаточно было решения президента притормозить,как полезли аномальные события по всей сетке операции.Аналитики ФСБ это дело сразу вычмслили.Так что автор у этой жопы один.
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13.03.2021 08:11 Відповісти
как ты себе представляешь "притормозить" согласованную с ин коллегами по месту и срокам операцию? ты о её содержании читал? ты можешь притормозить беременность или роды? разве что абортом или смертью роженицы. вот это и произошло. ермак не хотел портить отношения с недавно назначеным в тгк козаком а зельц пошел у главы оп на поводу. оба вообще не понимали что это за операция и сколько на нее уже потрачено сил и средств. так причем здесь фсб?
хотя есть и второй вариант - зеля прекращает операцию звонит втихаря путлеру и говорит уважаемый вв- мы вам от чистого сердца возвращаем ваших пацанов, а вы нам идете на встречу в лугандоне... путлер как всегда говорит да, и в очередной раз на.бует зелю. а зеле стыдно признаться что его путлер на.бал....
в обоих случаях виноват гарант как некомпетентный и неграмотный руководитель!
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13.03.2021 09:43 Відповісти
Почему это? Как предатель он очень даже очень
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13.03.2021 10:04 Відповісти
1.Ты все буквы знаешь?
2.Ты понимаешь,что написано? - или некогда.нАдо высраться.
Я СКАЗАЛ ЛИШЬ ТО,ЧТО НЕ НАДО ИСКАТЬ,КТО ЗВОНИЛ В РОССИЮ!НАРУШАЯ,ПЕРЕНОСЯ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ,ОН РАСШИФРОВАЛ ЕЕ!
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13.03.2021 11:29 Відповісти
хорошо разбираешься в нюансах работы спецслужь. таксист наверное?
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13.03.2021 14:15 Відповісти
До таксиста я еще не дослужился.Чтобы эти 'ньюансы' понимать, достаточно просто не быть дураком.
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14.03.2021 07:51 Відповісти
Довбойоб))))))
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13.03.2021 08:14 Відповісти
Вопросом провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия

Вопросом ПРИКРЫТИЯ провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия
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13.03.2021 09:00 Відповісти
ВНИЗУ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
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13.03.2021 09:00 Відповісти
А хто этого прикрывал? Неужели арахамия, а может Сам найвеличниший? Цензор.Нет" розшукав місце проживання відомого російського терориста, командира створеної російськими спецслужбами військової компанії "Вагнер" полковника Дмитра Уткіна - це селище Смоліне Кіровоградської області, де до недавнього часу жила його мати. Місцеві жителі стверджують, що "Вагнер" регулярно відвідував свою матір, а в 2016-му приїжджав до неї. Перед Новим роком мати Уткіна поїхала в РФ.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий волонтер Юрій Бутусов, інформує Златопіль.
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13.03.2021 09:30 Відповісти
мойша если ты намекаешь на пороха - то он во время операции с вагнеровцами уже был ничто и никто.... я думаю что о ней (об операции) ничего не знал и не ведал. поэтому ты как истинный патриот и земеля прикрываешь гарантика отвлечением внимания украинцев на другую справу... виноват то всеравно зельц будет! он главный керивнык и верховный главнокомандующий...
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13.03.2021 09:49 Відповісти
Я ничего не намекаю и никого не прикрываю, если зелёный слил, пускай отвечает по закону. А свиночёлый пускай ответит за то, что выпустил этого самого качура в 2016 году.
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13.03.2021 10:01 Відповісти
не знаю как ты ,а я до разоблачений вагнеровцев и этого уткина по телевизору об этих вагнеровцах вообще ничего не знал и не слышал... я думаю что спецслужбы наши этот момент про.бали а порох не потребовал.....значит безусловно виноват! а как ты его притянешь ? во первых он депутат (зелиным законом о депутатской недоторканости, которым так гордится и ставит в зелину первую заслугу мендельша, можно спокойно подтерется!!!! сколько уже депутатов брали за ж.... за темные делишки и что? как заседали в раде так и продолжают). во-вторых у всех экс президентов есть президентская недоторканость , и если ты в своей стране освенцим не устроил , то никто тебя и пальцем не тронет. примеры? кучма (гонгадзе и рашка), ющ (полное бездействие), янукович (если бы не убежал а сдал власть мирно сидел бы на своей хонке нетронутый как целка).....
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13.03.2021 11:00 Відповісти
Вот по этому Украина и страдает, начиная от правления лёни макаровича и до вовы ссаныча. Один меняет ЯО на бусы (меморандум). Другой распродаёт всё народное добро, доставшееся от совка в наследство. Третий, вместо руководства государством, разводит полосатых мух. Четвёртый тупо грабит и распродаёт территории Украины. Пятый, надев вышиванку, гребёт все под себя. А шестой, парень вроде не плохой, только ссытся и глухой. Вот и куда податься бедному еврею , да и украинцу?
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13.03.2021 11:23 Відповісти
ну чего спрашиваешь куда податься.... сам знаешь, мне в Канаду тебе в Израиль, а если кто за совком соскучился (свят свят свят) то you welcome на рашку! немного добавлю от себя - вот последний парень ты правильно написал точно сцытся (каломыйского) и не препядствует распродажи Украины.
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13.03.2021 11:35 Відповісти
Та кому в этом Изя раиле я нужен на седьмом десятке? Одно радует, что мои дети живут на 300 майлов ниже Vancouver, BC.
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13.03.2021 11:43 Відповісти
у меня друг живет в Торонто, очень доволен. хотя сильно скучает за своим Харьковом, а сейчас и приехать с этой короной стрёмно.... все меня зовет , а мне тоже уже за средний перевалило.
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13.03.2021 11:50 Відповісти
В своё время я покатался по North America, include Canada, USA, Mexico. Но пришлось вернуться.
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13.03.2021 12:02 Відповісти
Ну ти ж пиши все до кінця: "Надеюсь, СБУ осуществит проверку этой информации - имена заявителей указаны, запросы в СБУ мы уже выслали. Не думаю, что эти слова являются основанием для каких-то конкретных выводов, ошибку исключить нельзя." (С) Ну, як там - лейтенант Баканов підтердив?
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13.03.2021 11:59 Відповісти
Юре Бутусову задай этот вопрос.
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13.03.2021 12:08 Відповісти
будь-які вьісєрьі корня та арахама це як пояснення дитини на запитання чому накакал в штани стоячі біля горшика((( ... шпана...
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13.03.2021 09:20 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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13.03.2021 09:20 Відповісти
А очки ж то не залізні, жим, жим... От суки зелені...
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13.03.2021 09:28 Відповісти
Ще курка не знесла яйце, а півень розкукурікався на весь район.
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13.03.2021 09:40 Відповісти
Расследование будет длиться дольше чем расследование убийства Небесной Сотни.
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13.03.2021 10:00 Відповісти
При цій зеленій владі Україна потонула вся в брехню і хаос. саме більше брехні від президента і його найближчого оточення. Це вже ввійшло в звичайне явище.
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13.03.2021 10:38 Відповісти
Вже все давно дослідили, чекаємо на кіно...
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13.03.2021 11:30 Відповісти
арахамия, это вчера когда ты штраф за парковку получил, тебя вызвал ВДРУГ зельц (тому шо киздец насувается) и поручил быстро быстро создать комиссию (шо б перед Штатами всегда отмазатся можно было).... а шо ж ты раньше хламида украинцам пел про вагнергейт забыл??? шо ж вы все вранливые такие? и как после этого вас любить и уважать?
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13.03.2021 11:46 Відповісти
Да но главой комиссии будет клоун а вся остальная шобла члены, это они нарасследуют. Опять для зелохов пыль в глаза. Зелохи вы за всё в ответе.
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13.03.2021 11:53 Відповісти
вот смотриш на лицо главьі фракции,и так вериш,так вериш....
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13.03.2021 12:06 Відповісти
дотиснули слуг. Інакше залізуть на голову.
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13.03.2021 12:28 Відповісти
Провал произошел здесь, в офисе президента, а не в Белоруссии.
Хамия в очередной раз солгал.
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13.03.2021 12:37 Відповісти
Пожалуйста, не будьте наивными ! Эти гниды создадут , чтобы манипулировать и брехать! Без иуд🤢🤡👹😈 все уже расследовали ! Спасибо Христо Грозеву и его команде и Юрию Бутусову , который всегда держал руку на пульсе
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13.03.2021 12:41 Відповісти
а их держит за яйцо фсб Питанням провалу операції з вагнерівцями в Білорусі займатиметься тимчасова слідча комісія ВР, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3909
-прочитай хоть бы Суворова-Аквариум...,может дойдёт шо это вся шумиха идёт с кремля...
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13.03.2021 17:30 Відповісти
Тут и без бухого ары и хамии понятно ,шо операцию слили. Выяснять надо одно : был ли это сознательный акт сродни диверсии или беспомощная глупость квартальной власти ,не сумевшей оценить важность и последствия такого деяния.
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13.03.2021 13:07 Відповісти
"Вопросом провала операции по вагнеровцам будет заниматься временная следственная комиссия ВР, - Арахамия" - интересно, раньше кино про это выйдет, или временная следственная комиссия ВР расследует. Все говорят, что это Ермак доложил в Кремль по приказу Зеленского.
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13.03.2021 14:05 Відповісти
ага...как только всплыло что фсб загнали в Беларусь частную армию валить бацьку-так сразу спецоперация выманилась...кино 4 собаки и танкист..
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13.03.2021 17:35 Відповісти
А можна це рило прибрати?
Ну для початку, хоч зі сторінки?!
Тошно вже дивитись на ці Хламідії, їй-бо!
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13.03.2021 14:21 Відповісти
Его лицо вписывается в сообщение: их разыскивает полиция.
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13.03.2021 14:25 Відповісти
торговец чурчхелой!!! идете вы на Х,,Й со своей комиссией, ждем результатов расследования Беллингкэт и роль малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата с его кремлевской Крысой ермаком!!!!!
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13.03.2021 14:38 Відповісти
Перевзувся в повітрі - какой маладєц!!!
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13.03.2021 14:59 Відповісти
а чего это тело не говорит что ихния партия пи.. не дает людей в эту комиссию
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13.03.2021 15:01 Відповісти
это и ещё.... и плюс Люська хочу видеть как они будут вялится на солнышке НА СХИЛАХ БЕРЕГІВ НАШОГО ДНІПРА
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13.03.2021 15:04 Відповісти
Прошло 7 месяцев и вдруг Агрохимия заявил
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13.03.2021 15:11 Відповісти
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