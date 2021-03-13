Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко
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Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки Харківських угод.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.
"За дивною іронією долі, людина, яка безпосередньо готувала Харківські угоди - свідомо! Вже не можна сказати, що несвідомо! - була та людина, яка сьогодні обіймає посаду заступника секретаря РНБО. А тоді обіймала посаду заступника міністра закордонних справ. І коли ви кажете, що давайте, Служба безпеки займеться тими людьми, які мали безпосередню причетність - давайте паном Демченком вона займеться? Наприклад", - сказав Рахманін.
Він запропонував згадати, що руку до Харківських угод доклали не тільки Янукович і депутати, а й тодішній склад РНБО і керівники цілої низки міністерств.
"Давайте притягнемо до відповідальності - до певної міри - президента Ющенко. Знаєте, чому? Ну а чого, він же ж не довів до логічного завершення рішення РНБО. Або президента Кучму, за президентства якого з'явилися прикінцеві положення Конституції, де було передбачено перебування військово-морських баз на території України", - додав Рахманін.
Данілов відповів, що якщо інформація про причетність Руслана Демченка до Харківських угод підтвердиться, його буде притягнуто до відповідальності.
"Якщо пан Демченко брав у цьому участь - він так само має нести відповідальність. У Володимира Олександровича (Зеленського. - Ред.) нема людей, які мають якусь індульгенцію, якийсь захист від того, якщо людина порушила закон", - сказав він.
"Не те що має хтось сісти за ґрати, когось треба там стратити, і так далі. Це для того, щоб у майбутньому цього ніколи не повторювалося. Це дуже й дуже важлива річ", - додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
По его слова, данные соглашения позволили неограниченно передвигаться в Крыму "крупным воинским подразделениям Российской Федерации".
"Фактически не было ограничений (в передвижении войск России после подписания соглашений - ред.). Не только в Севастополе они теперь могли находиться, они теперь могли передвигаться и в Крыму, чем они и воспользовались", - подчеркнул секретарь СНБО. (2018г)
Портников от том, кто реально виноват
Просто нагадую друзям, які забули, що Петь Лєксєїч Барига є видатним політиканом-хамелеоном.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/
Це було 17 травня 2010 року під Києвом - Володимир Ар'єв
https://facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4161028573959967
Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал в бане перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым. Источник: https://censor.net/ru/v3253091
Вони ваще нічо не знали і не здогадувалися??
Депи -звісно за бабло гаааласували!
А ляльководи і зараз при владі..
🤣
А я отвечу почему - Приближается дефолт, но шмыгалята не унывают. Под шумок не выплат пенсий,зарплат шахтерам и т.д., хотят украсть Нефтегаз, Укрзализныцю, Энергоатом...
"З\проект від КабМіну-4020 Передбачає продаж 49% акцій держави - Нафтогаза, УЗ, УкрПошти, Энергоатома."
Фамилия Грефа была названа Арестовичем совершенно открыто в его Фейсбуке.
Понятное дело, что соседи деньги дают под определенные условия, и если эти условия ОПГ "Квартал 95" не выполнит - то тогда, действительно, будет дефолт.
Вот
ОПГОП и старается.
що
«...Минские соглашения закреплены решением Совбеза ООН, точно также как и аннексия Крыма» (!)
Я в шоці ! І канал цього кремлівського мерзотника не закривають !?
#РосІнформВійна #медіавульвота #пропаганда
25 лютого 2010 року Янукович став президентом, а вже 11 березня 2010 року звільнив Порошенка з посади міністра закордонних справ (президент Ющенко, прем'єр міністр Тимошенко).
21 квітня 2010 Янукович у Харкові підписав з Медведєвим угоди, а 27 квітня 2010 року Верховна Рада ратифікувала їх.
Харківські угоди готував Демченко, який на той час був заступником міністра закордонних справ, а міністром Костянтин Гриценко. Коли Вава став преЗЕдентом, то спочатку призначив Демченко своїм радником, а потім призначив його заступником голови РНБО Данилова. РНБО працює під керівництвом президента.
То яким боком тут Порошенко?
2. Сайт УНН (українські національні новини), який належить прес секретутці януковоча, регіоналці Ганні Герман написав, що "заяву опублікував сайт ТСН, але зараз цей запис недоступний", і прикріпив фото монтаж з російськими титрами і з датою аж 14 червня. Прикол в тому, що ТСН веде новини тільки українською мовою. Але якщо в архіві Г+Г є таке відео, то нехай покаже. Якщо Порошенка хтось із журналістів на цю тему і запитував, і він щось відповів то воно не має ніякого значення, бо на той час він не був ні державним високопосадовцем який приймав державні рішення, ні депутатом, який голосував за ратифікацію угоди. Хоч з депутатів як з гуся вода. Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук
Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.
3. Щоб заглушити зашквари з "вагнерівцями", з санкціями США проти каломойського, з провалом вакцинації та спалаху коронавірусу на лижних курортах, з затримками зарплат медикам, вчителям і бюджетникам Клоун розігрує відосик-шоу, - бо більше нічого робити не здатен,- в якому "найвеличнішому патріоту **********" постійно накладає в штани Порошенко. Зебидло73% хаває.
11 марта 2010 года за кандидатуру Николая Азарова на пост премьер-министра Украиныпроголосовало 242 депутата
21 апреля 2010 года на встрече в Харькове Виктор Янукович провёл переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым, по итогам которых были подписаны Харьковские соглашения о продлении базирования российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет
Демченко 2005 год - посол в Сербии И Черногории .
2006-2010 - Руководитель Офиса Президента Украины.С 17 февраля 2010[9] по 17 декабря 2010 года[10] - заместитель Министра иностранных дел Украины.С 17 декабря 2010[11] по 5 марта 2014 года[12] - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
А ЗЕЛЕНСКИЙ В ХАРЬКОВСКОМ ЛЕСУ НОЧЬЮ РАЗВЛЕКАЛ МЕДВЕДЕВА И ЯНУКОВЧА ( видео Гордона - с подачи Арьева ЮТУБ "Зеленский о том, как перед Медведевым и Януковичем в халатах выступал")
Но не может ли быть варианта , что этот Демченко, работавший в администрации президента Ющенко , при министре иностранных дел Порошенко , не обвинит его , Порошенко в подготовке того самого апрельского Харьковского соглашения?
Ну не могут же они вытянуть Харьковские соглашения чтобы завалить Демченко???
А ясно одно- юридически эта история полный пшик, но политически - это всем понятно под кого они гребут.
Еще неделю назад ЗЕлядям было плевать на харьковские угоды. А 3 года назад ЗЕ было абсолютно плевать на Украину (хотя ему и сейчас плевать).
П.С. Насчет привлечения Ющенка, хорошая идея. Он и привел Яныка во власть, мямлив про "я президент всей Украины". Собственно, это чмо и есть причина Крыма и Донбасса.
НЕТ, су.ка - пусть отвечают по полной и каждый !