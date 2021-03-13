УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16980 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
9 565 20
приватизація (373) спирт (181)

На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна

Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області приватизували за 181 млн гривень. Це вже другий аукціон із приватизації об'єкта спиртової галузі за два дні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зокрема, під час аукціону вартість спиртзаводу зросла майже у 25 разів (на старті торгів об'єкт коштував 7 млн ​​291 тис. грн.). Будівлі цього заводу розташовані у двох населених пунктах Тернопільщини (селі Мишковичі і смт Дружба).

Щоб процес приватизації вважався офіційно завершеним, переможець аукціону має оплатити покупку - підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок.

У Фонді державного майна зазначають, що успішна приватизація цього заводу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка почалася у 2020 році.

Загалом на приватизацію держава виставить 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і ще 37 об'єктів, об'єднаних у концерн "Укрспирт". У Фонді державного майна очікують, що за результатами онлайн-аукціонів до державного бюджету має надійти близько мільярда гривень.

Читайте також: Лопатинський спиртовий завод приватизували за 50 мільйонів, - ФДМ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Значить низька стартова ціна була. Роздають баригам бюджетооьбразуючі прибуткові підприємства.....Розкрадають... (взять ГОКи, лікеро.....). Немає порядку в країні..Мотор-Січ?
показати весь коментар
13.03.2021 06:42
+5
Стартова ціна десь 260 000 $ На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765 Вартість двох нових брендових автівок. На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
13.03.2021 07:18
+4
На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 4357 Не выгодный бизнес.. нужно было срочно продавать бо обуза гос-тву...Зебилы - они такие...
показати весь коментар
13.03.2021 01:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 4357 Не выгодный бизнес.. нужно было срочно продавать бо обуза гос-тву...Зебилы - они такие...
показати весь коментар
13.03.2021 01:37 Відповісти
Значить низька стартова ціна була. Роздають баригам бюджетооьбразуючі прибуткові підприємства.....Розкрадають... (взять ГОКи, лікеро.....). Немає порядку в країні..Мотор-Січ?
показати весь коментар
13.03.2021 06:42 Відповісти
Надо смотреть экспертную оценку - оценщики под разными предлогами занижают цену госимуществу и небезплатно. Вообще экспертам - оценщикам тоже неплохо сдавать декларации о доходах и имуществе, т к они имеют дела с госимуществом . И занимаются неприкрытой коррупцией
показати весь коментар
13.03.2021 06:51 Відповісти
Стартова ціна десь 260 000 $ На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765 Вартість двох нових брендових автівок. На Тернопольщине приватизировали спиртзавод за 180 млн грн, что в 25 раз выше стартовой цены, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
13.03.2021 07:18 Відповісти
Навіть до однієї Бентлі не дотягує , про що іде мова? Пропозиція до офісу простих рішень - на скільки разів занижена вартість обьєкту стільки років і давати оценщіку. В 25 разів? Отримай 25 років з конфіскацією!
Спірне питання? Згоден.)
Але щось в ньому є.)
показати весь коментар
13.03.2021 08:06 Відповісти
На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6987БЮДЖЕТООБРАЗУЮЧІ На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6987
На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 7946
показати весь коментар
13.03.2021 17:14 Відповісти
Себестоимость 96% спирта~ 16 гр. за литр. Водка минимум 80. Иметь минимум тысячу процентов рентабельности. Берём объем производства з тыс тонн имеем окупаемость меньше месяца. Прикольные "прибыля" для государства Украина( соцбюджет НАШ) ,а кто то неплохо прибарахляется. Алкоголь ДВАДЦАТЬ процентов бюджета. Но в государстве Украина таких"вкусностей" уже не осталось,все у "крепких" хозяйственников. Ну понятно взять убыток и построить бизнес это ж надо СНАЧАЛА вложить ,а потом,возможно получить. Зачем? Есть тупой охлос,у которого за взятку уродам( которая с налогов этого охлоса- платят зарплату) можно БЕСПЛАТНО( деньги НИКТО платить НЕ будет,в крайнем случае в ГОСбанке возьмут кредит,который не вернут) взять актив СРАЗУ дающий прибыль. Это "украинская приватизация". Потом на "эти два процента" два процента "настоящих украинцев" и "талантливых бизнесменов"( бюрократия,имеющая властные полномочия) и ЖИВЕТ и НЕ платит даже налоги( почти 100% таких предприятий в офшорах) этому ТУПОРЫЛОМУ охлосу. Ну и в уши "вдувают" "восторженную чушь" типа как классно продали килограмм золота за медный грош.
показати весь коментар
13.03.2021 08:13 Відповісти
Десь так і є. Сам жену, зараз виходить десь 30 грн за літр 40%. З урахуванням води, газу, дріжджів, з теперішніми цінами на цукор. Якість значно краща за магазинну. У великих заводських об'ємах собівартість і складатиме десь 15- 17 гривень.
показати весь коментар
13.03.2021 08:29 Відповісти
а якщо заплотити європейську зарплатню працівникам,а акциз і т.д...і вдруг виявлять ліве виробнитво і відразу позбавлть ліцензії і тд...
-це ж уже не під прикриттям держави та прокуратури з мусорами заливати країну лівою водярою-це зовсім інший вимір-конкуренція,ринок...а просчитати лівак надзвичайно просто..-кількість спожитої електроенергії,газу,води..
показати весь коментар
13.03.2021 17:22 Відповісти
так, значит, надо разобраться почему заплачено в 25 раз больше стоимости... кто гнал цену вверх... потому что самое первое, что было бы спрошено нормальной страной - а не ОТМЫВКА ЛИ ЭТО ДЕНЕГ путем покупки актива? потому что смахивает именно на отмывание денег... и потом пусть покажут бизнес-план что и как они планируют делать с предприятием...
показати весь коментар
13.03.2021 08:30 Відповісти
А ти впевнений, що ті 180 мільйонів то хоча б чверть реальної вартості? Проблема не в тому, скільки заплатили, а яка стартова вартість! Хто і як оцінював? 7 мільйонів? Пілять, та там лише каналізаційні труби дорожче вартують, якщо їх в брухт здати.
показати весь коментар
13.03.2021 09:20 Відповісти
я впевнений в тому, що ти відносишся до того типу українців, які своїм довгостроковим умнякабовтанням, а потім як Бобіки ховались в будку, заганяв Україну в нікуди... завдяки таким розумним як ти в Україні навіть освіти не було и немає... а ти питаєш чи впевнений я в підпищенні початкової ціни в 25 разів? ти і далі працюй по методичці, зробиш кар'єру, купиш лапцардак з фалдами і будеш на пенсії свиням хвости крутити...
показати весь коментар
13.03.2021 09:26 Відповісти
Блін, ну ти й придурок. Само хоч зрозуміло, що тут нагородило? Чи тобі просто мозок прорвало? Ну ти не напружуйся більше так, а то взагалі всьо витече, одна порожнина залишиться.
показати весь коментар
13.03.2021 09:39 Відповісти
Хлопцю реально недобре. На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 6743
показати весь коментар
13.03.2021 09:42 Відповісти
А как ЗЕбилы будут наполнять государственный бюджет, когда прожрут и просрут эти 180 млн.?
показати весь коментар
13.03.2021 09:34 Відповісти
та какой там бюджет)) пару брычек обновят в автосалоне да с ******* слетают на острова))
показати весь коментар
13.03.2021 09:39 Відповісти
а вони колись казали, що прийшли, щоб наповнювати державний бюджет?
показати весь коментар
13.03.2021 10:57 Відповісти
Нужно было делать стартовую такую за какую скинули.было бы чесно.)))
показати весь коментар
13.03.2021 09:39 Відповісти
Люди гребуть під себе,крадуть,комбінують,набирають майна,нерухомості і все що погано лежить і не думають,що переважна більшість населення України катастрофічно бідніє,перетворюється в жебраків.І обов"язково настане момент,коли ця більшість поверне свій погляд на шикарні маєтки з басейнами за кованими огорожами.І піде трощити,витягуючи з-під уламків отих самих скоробагатьків,які вважали себе хитрими і розумними,елітою націі.Так вже не раз було і так обов"язкова буде...Єдина лишень поправка - втікнути і сховатись на цей раз буде важче - у світі спокійних місць майже не залишилось...
показати весь коментар
13.03.2021 10:22 Відповісти
Тем временем в параллельной вселеноой..., потом и кровью каждый слуга трудится что бы хоть копейку в бюджет принести. Не спят ночами, думаю как помочь и что сделать. Жертвуют своими интересами и временем что бы мы с вами жили лучше!)) На Тернопільщині приватизували спиртзавод за 180 млн грн, що у 25 разів вище за стартову ціну, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 1197
показати весь коментар
13.03.2021 12:05 Відповісти
 
 