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Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до

Місцева влада може ухвалювати рішення про посилення обмежень, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз можна запровадити, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які, з одного боку, не битимуть сильно по економіці, але, з іншого боку, зможуть хоча б трохи зупиняти (поширення інфекції), - сказав Степанов.

Як приклад міністр навів перехід на дистанційну освіту з 5 класу або початок канікул раніше, аніж заплановано. За словами Степанова, це зменшить мобільність населення.

Також він наголосив на важливості посилення контролю за дотриманням вже наявних обмежень.

Читайте також: Львівщина наближається до "червоної" карантинної зони, - Степанов
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Топ коментарі
+7
очень сильно извиняюсь - зеленые 3,14дерасты все.
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13.03.2021 02:08
+5
А могут ли местные власти самостоятельно заказывать сертефицированные в ЕС вакцины и прививать ими население вместо индокитайского фуфломицина?
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13.03.2021 01:43
+5
Только с конфискацией, непременно с конфискацией.
Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
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13.03.2021 07:46
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А могут ли местные власти самостоятельно заказывать сертефицированные в ЕС вакцины и прививать ими население вместо индокитайского фуфломицина?
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13.03.2021 01:43 Відповісти
Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки !!! И ситуация быстро ухудшается везде. "Корона" сама-собой не спадает как ждет Степанов и перекладывает ответственность на местные власти . Ну не **** *** ?!
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13.03.2021 01:45 Відповісти
А местные власти нужны только для того, чтобы местные бюджеты пилить?
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13.03.2021 06:57 Відповісти
Подтверждаю вашу последнюю фразу но с небольшой поправкой. Он не просто ****, он заворовавшийся ****-коррупционер и казнакрад.
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13.03.2021 07:39 Відповісти
НЕ ПИ.ДИ ! Это всё ширма, что бы принудить людей колосться фуфломицином !
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13.03.2021 10:13 Відповісти
это само-собой , а еще они не знают что делать с эпидемией.. домародерились..
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13.03.2021 14:02 Відповісти
А НЕТ НИКАКОЙ эпидемии !!! Есть попытка запугать людей и на этом фоне мутить свои мутки !
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13.03.2021 14:27 Відповісти
как нет !? вы больны !?
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13.03.2021 14:28 Відповісти
А вот так - НЕТ и НЕ было !
Украина НИ РАЗУ не пересекала эпидемиологическую норму по кавиду19 !!!
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13.03.2021 14:31 Відповісти
Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2376 угу.. и вирусняка в Украине нет... прАстой грипп...
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13.03.2021 18:54 Відповісти
Ну во первых - грипп это и есть вирус...
А во вторых - наличие "вирусника" - не говорит о том, что это эпидемия !!!
Повторюсь, в свиязи с ковид19 у нас НЕ БЫЛО и НЕТ эпидемии !!!
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14.03.2021 00:17 Відповісти
я за свою жизнь пережил и переболел многими вирусами гриппа - и ни РАЗУ от "гриппа" ни умер ни ОДИН мой знакомый и родственник !!! а сейчас уже счет перевалил за 10 человек !!! я и сам прошлой зимой переболел и уже почти ГОД я не могу мозги собрать в кучу и постоянная слабость и нет сил и т.д. и т.п....
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14.03.2021 00:25 Відповісти
Тогда я вам посоветую "мозги собрать в кучу " и ознакомится с тем, ПРИ КАКИХ обстоятельствах ситуация является ЭПИДЕМИЕЙ !!!

То что вы знаете о 10 летальных случаях - это не говорит и не подтверждает не дат право говорить об эпидемии !
Это говорит лишь о том, что Вы знаете о 10 случаях...
А вот я, например, за все это время НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО !
и ЭТО ТОЖЕ ни о чем не говорит, кроме того, что я ни знаю ни одного ...!

Так как для эпидемии важны конкретные - КОНКРЕТНЫЕ критерии - КОТОРЫХ НЕ БЫЛО И НЕТ !!!
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14.03.2021 00:35 Відповісти
ВЫ ЖЕ НЕ БУДЕТЕ НАЗЫВАТЬ эпидемией ДТП случившееся в Польше на днях..., только из-за того, что там в одном мест погибли люди и кто то из ехавших с ними - знал их всех в лицо ?! А ваш пример - аналогичный... "вы кого то знали - и считаете, что это уже эпидемия"


Но это не так...
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14.03.2021 00:37 Відповісти
ой блин.. я понял - вирусняка нет и это все выдумки врачей... не кашляйте и всего доброго..
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14.03.2021 00:44 Відповісти
) вирус есть - но он не настолько распространен и не настолько опасен, как нам его "преподносят"!
На счет врачей - они одни из вигодополучателей от "ковид-кипиша", поэтому их мнение по этому поводу малоинтересно !
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14.03.2021 00:46 Відповісти
давай переживем весну и летом поговорим, что есть и чего нету и насколько это опасно ..
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14.03.2021 00:52 Відповісти
мы уже ПЕРЕЖИЛИ БОЛЕЕ ГОДА, что бы понять... - что нас дурят !
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14.03.2021 00:53 Відповісти
Я сейчас в пути в Европу. Сегодня сдавал для поездки тест на ковид... Так народу сдающего тест - ПОЛНО !! Врачи принимающие на тест настолько напуганы короной, что тесты берут БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ !!!
и ЗА ЭТОТ ГОД ПОСТРОИЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ЭТИХ ТЕСТОВ... -ВО БАБЛО КРУТИТСЯ...!
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14.03.2021 00:55 Відповісти
Надеюсь вы поняли, что по словами "Врачи принимающие на тест настолько напуганы короной" - это аллигория.. На самом деле - они НЕ БОЯТСЯ..., ПРОСТО КОСЯТ БАБЛО...
И кстати. все те, что сдавал тест и получал ответы передо мной и со мной- были отрицательными - здоровыми..!
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14.03.2021 01:36 Відповісти
Психически.
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13.03.2021 14:44 Відповісти
очень сильно извиняюсь - зеленые 3,14дерасты все.
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13.03.2021 02:08 Відповісти
Ни один мэр не будет лично усиливать карантин, ведь это значительно ударит по его "рейтингу". А вот если кричать мы за простых людей, мы против карантинов, это пожалуйста! Правда потом начинают просить помощи у других регионов и рассказывать что это кто то там виноват, а они молодцы.
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13.03.2021 02:39 Відповісти
Степанова нужно посадить в красную зону.
И "панедмия" немедленно закончится.
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13.03.2021 03:34 Відповісти
Степанова нужно посадить в следственный изолятор СБУ, затем на скамью подсудимых, затем в исправительную колонию № 4 на 12 лет.
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13.03.2021 07:37 Відповісти
Только с конфискацией, непременно с конфискацией.
Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
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13.03.2021 07:46 Відповісти
В місцевій владі є необхідні спеціалісти для таких рішень?І нахєра тоді тебе кормити,якщо все вирішується на місцях?
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13.03.2021 04:02 Відповісти
Вот глупец совдеповский, как можно это регулировать в коррупционной Украине Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 5156
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13.03.2021 07:07 Відповісти
Плещивый воришка решил переложить с снбя ответственнось за свои паскудные делишки. Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 8320
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13.03.2021 07:36 Відповісти
"Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов"

Точно.
Как Премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа), нацистка (она не разрешила ребенку, больному лейкемией, прихать в Квинсленд для пересадки костного мозга) закрыла в Брисбане госпиталя и дома престарелых, потому что в г*вне в канализации обнаружили следы ковида по слуыхам от какого-то врача, зараженного ковидом.
Молодец Настя, славный холуй, хорошо выполняет указивки своих хозяев - китайских коммуняк.

Сдается мне, что если так дальше пойдет, то в следующий раз лестница упадет уже на Настю (как упала лестница на Премьера штата Виктория, Эндрюса, который особенно бойко устраивал локдауны с комендантским часом).
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13.03.2021 07:43 Відповісти
Добряче хоть лестница упала или так - припугнула?
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13.03.2021 08:39 Відповісти
Да в госпитале премьер штата Виктория лежит; сначала был в реанимации, потом перевели в травмотологию.
Врачи решают: то ли оперировать премьера штата, то ли нет, но, говорят, что надолго приболел холуй китайский (перелом ребер и позвонки повредил).
Как продлил премьер штата Виктория "state of emergency", то бишь положение чрезвычайное - так на него лестница и упала, даже лестница не вынесла приближающегося киздеца, запланированного премьером Эндрюсом - третьего локдауна (для того он чрезвычайное положение и продлил), а ведь лестница - это не бизнес, а вообще неодушевленный объект.
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13.03.2021 10:13 Відповісти
Краще на містах вибирати свого міністра охорони здоров'я, а степашку вислати на історичну батьківщину. Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов - Цензор.НЕТ 7483
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13.03.2021 07:52 Відповісти
Тупой
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13.03.2021 08:53 Відповісти
А ковідного фонду також їм виділять для підтримки бізнеса, або на вакцини
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13.03.2021 09:16 Відповісти
НЕ МОГУТ ! Не имеют на то законных оснований и полномочий !
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13.03.2021 09:28 Відповісти
Все-таки, какие иудушки у власти. Сейчас они бояться дразнить народ и поэтому пусть карантин местные власти объявляют, хотя у них нет таких полномочий, как остановить ж/д сообщение например. А как раньше дышали, когда принимали решение по Новым Санжарам, без согласия местных властей.
Это я для людей написал - адептам ЗЕ не читать, во избежание потери аппетита на шаурму и потенции на корабельную сосну...
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13.03.2021 09:36 Відповісти
Будь-які карантинні обмеження в окремій області чи в державі загалом можуть бути встановлені ЛИШЕ ПІСЛЯ введення надзвичайного СТАНУ. Тому на сьогодні в Україні немає і не було карантину. Усі ці постанови - фількіна грамота і в той же час доказ вчинених Кабміном злочинів.
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13.03.2021 10:05 Відповісти
Засиділись шморгалєску разом з зеленеску! Пора "провітритись"- на смереку! Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 671
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13.03.2021 10:06 Відповісти
 
 