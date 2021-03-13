Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов
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Місцева влада може ухвалювати рішення про посилення обмежень, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони епідемічної небезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Зараз можна запровадити, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які, з одного боку, не битимуть сильно по економіці, але, з іншого боку, зможуть хоча б трохи зупиняти (поширення інфекції), - сказав Степанов.
Як приклад міністр навів перехід на дистанційну освіту з 5 класу або початок канікул раніше, аніж заплановано. За словами Степанова, це зменшить мобільність населення.
Також він наголосив на важливості посилення контролю за дотриманням вже наявних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
Украина НИ РАЗУ не пересекала эпидемиологическую норму по кавиду19 !!!
А во вторых - наличие "вирусника" - не говорит о том, что это эпидемия !!!
Повторюсь, в свиязи с ковид19 у нас НЕ БЫЛО и НЕТ эпидемии !!!
То что вы знаете о 10 летальных случаях - это не говорит и не подтверждает не дат право говорить об эпидемии !
Это говорит лишь о том, что Вы знаете о 10 случаях...
А вот я, например, за все это время НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО !
и ЭТО ТОЖЕ ни о чем не говорит, кроме того, что я ни знаю ни одного ...!
Так как для эпидемии важны конкретные - КОНКРЕТНЫЕ критерии - КОТОРЫХ НЕ БЫЛО И НЕТ !!!
Но это не так...
На счет врачей - они одни из вигодополучателей от "ковид-кипиша", поэтому их мнение по этому поводу малоинтересно !
и ЗА ЭТОТ ГОД ПОСТРОИЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ЭТИХ ТЕСТОВ... -ВО БАБЛО КРУТИТСЯ...!
И кстати. все те, что сдавал тест и получал ответы передо мной и со мной- были отрицательными - здоровыми..!
И "панедмия" немедленно закончится.
Чтобы компенсировал бизнесам за разорение.
Точно.
Как Премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащук (выбл*док славного украинского народа), нацистка (она не разрешила ребенку, больному лейкемией, прихать в Квинсленд для пересадки костного мозга) закрыла в Брисбане госпиталя и дома престарелых, потому что в г*вне в канализации обнаружили следы ковида по слуыхам от какого-то врача, зараженного ковидом.
Молодец Настя, славный холуй, хорошо выполняет указивки своих хозяев - китайских коммуняк.
Сдается мне, что если так дальше пойдет, то в следующий раз лестница упадет уже на Настю (как упала лестница на Премьера штата Виктория, Эндрюса, который особенно бойко устраивал локдауны с комендантским часом).
Врачи решают: то ли оперировать премьера штата, то ли нет, но, говорят, что надолго приболел холуй китайский (перелом ребер и позвонки повредил).
Как продлил премьер штата Виктория "state of emergency", то бишь положение чрезвычайное - так на него лестница и упала, даже лестница не вынесла приближающегося киздеца, запланированного премьером Эндрюсом - третьего локдауна (для того он чрезвычайное положение и продлил), а ведь лестница - это не бизнес, а вообще неодушевленный объект.
Это я для людей написал - адептам ЗЕ не читать, во избежание потери аппетита на шаурму и потенции на корабельную сосну...