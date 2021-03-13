Місцева влада може сама посилювати обмежувальні заходи, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони, - Степанов

Місцева влада може ухвалювати рішення про посилення обмежень, не чекаючи віднесення регіону до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз можна запровадити, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які, з одного боку, не битимуть сильно по економіці, але, з іншого боку, зможуть хоча б трохи зупиняти (поширення інфекції), - сказав Степанов.

Як приклад міністр навів перехід на дистанційну освіту з 5 класу або початок канікул раніше, аніж заплановано. За словами Степанова, це зменшить мобільність населення.

Також він наголосив на важливості посилення контролю за дотриманням вже наявних обмежень.

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