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За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму

За минулу добу, 12 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Катеринівка, окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Повідомляється, що поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів. Як наслідок, один український воїн зазнав бойового травмування. Військовослужбовця оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого задовільний.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук і Піски - ще й зі стрілецької зброї і станкового протитанкового гранатомета. Поблизу населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь із великокаліберних кулеметів, а в передмісті Водяного, що на Приазов'ї, - з ручних протитанкових гранатометів. На цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника", - підкреслюють у штабі.

Читайте також: Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Новозванівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Повідомляється також, що поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав несумісного з життям поранення. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На зухвалі дії противника наші воїни відкривали у відповідь вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі.

Станом на 7:00 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені у районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.
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Топ коментарі
+18
ГЕРОЇ не вмирають !!!
(співчуття родині загиблого воїна)
найскорішого і повного одужаня пораненому воїну ...і головноякбикомандуючому (від манії величі)
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13.03.2021 08:09
+18
Світла пам'ять полеглому воїну.
Президенту - ганьба.
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13.03.2021 08:11
+11
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6702
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13.03.2021 09:10
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ГЕРОЇ не вмирають !!!
(співчуття родині загиблого воїна)
найскорішого і повного одужаня пораненому воїну ...і головноякбикомандуючому (від манії величі)
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13.03.2021 08:09 Відповісти
Світла пам'ять полеглому воїну.
Президенту - ганьба.
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13.03.2021 08:11 Відповісти
А представте если такой треш бы при Порохе творился!? Я представить такого не могу!
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13.03.2021 08:15 Відповісти
Тут би ЗЕлохи завили-запричитали на всі лади. Аж сервер ЦН перегрівся б.
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13.03.2021 08:21 Відповісти
Ты начинай уже представлять Тупина на эшафоте в Гааге и рашистских пропаГандонов на нарах...
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13.03.2021 09:59 Відповісти
Що тут уявляти? ********* по г+г заламувала б руки і верещала, що , не зважаючи на 10 зашкварених, у відповідь, орків, Порошкнко вбивця, який наживається на війні.
А зараз- тиша, тому й наріду «уставшемуАтвАйни» какаяразница.
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13.03.2021 10:27 Відповісти
у нас много совков, "фапающих" на совок, так вот - например итальянские воины - тупо сидели под обстрелами совка, или бу отвечели на провокации варваров?
смешной вопрос, но все же. и да, немецкий дид говорил - мы наложили кучу совков, пулеметы перегревались, а они все лезут и лезут - Почему, Как, что это?
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13.03.2021 08:19 Відповісти
Я читав спогади солдатів вермахту, так і було.
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13.03.2021 08:23 Відповісти
не читав, просто щас читаю книгу від англ. автора про тов. Гітлера..... найперше дивись - походу Ілон Маск правий(світ типу циифровий), не знаю, але виходить шо реально воно так і є.
перепрошую якщо ви православний.
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13.03.2021 08:32 Відповісти
Безнаказаність порождае беспредел,воїни гинуть просто так як мішені ніякої ответкі хомчаки армію деградіровали,якщо побратими в армії не хочуть відомстити за свого товариша це вже не армія ,командування потрібно судити за безкарність ворога ,воїнів більше загинуло чим при Порошенко котрий вів бойові дії і звільнив більш половини території донбасу,а нинішна влада боягузлива
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13.03.2021 08:32 Відповісти
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6702
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13.03.2021 09:10 Відповісти
У "главнокомандующего" более важная задача - отделить "конфеты от мух".
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13.03.2021 09:12 Відповісти
А, ответку дать гринпоц запретил. Что ж такого ценного он увидел в очке *****?
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13.03.2021 09:24 Відповісти
Пока говнокомандуючий не піде з поста і не сяде в камеру--нас будуть знищувати ,принижувати.
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13.03.2021 09:51 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Погибшему вечная память и земной поклон....
Спочивай з миром, синку...
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5031

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
За минулу добу 1 воїн загинув, 1 зазнав бойової травми. Зафіксовано 14 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5037
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13.03.2021 11:44 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.

Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ слава!!!
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13.03.2021 20:34 Відповісти
Президент - лапша !
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13.03.2021 23:12 Відповісти
 
 