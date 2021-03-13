В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб, летальних випадків - 243, одужали 4 897 осіб, здійснено 99 270 тестувань за добу (методом ПЛР - 46361, методом ІФА - 18658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34251).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 451 744 особи, одужали 1 219 773 особи, летальних випадків - 28 158, проведено 7 328 468 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

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