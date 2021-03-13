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В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей і 382 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб, летальних випадків - 243, одужали 4 897 осіб, здійснено 99 270 тестувань за добу (методом ПЛР - 46361, методом ІФА - 18658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34251).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 451 744 особи, одужали 1 219 773 особи, летальних випадків - 28 158, проведено 7 328 468 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

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Топ коментарі
+6
Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
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13.03.2021 08:32
+4
хвала дебилам, которые на всё забили
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13.03.2021 08:48
+4
Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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13.03.2021 09:36
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Кто не любит вакцину - тот не любит Яхве, ибо побесноваться на "праздники" - гуд, а потом.... попам и так прибыль. отпевают аж кадилы дымятся то В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, зафиксированы 13 276 случаев заражения, почти 4 тыс. человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 9373
правда позаражают других, но это так, издержки - прибыль попам
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13.03.2021 08:28 Відповісти
Ватный рашистский длбб , сколько человек умерло от осложнений после вакцинации ? Единицы! Сколько умирают каждый день от ковида ? Наверно,ты с детства состоишь на учете в психдиспансере...
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13.03.2021 10:20 Відповісти
давай, верь в то шо грии убивалка, а вирус недотога В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 496
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13.03.2021 10:25 Відповісти
Це пірімога майстра боротьби з ковідом! Ура!
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13.03.2021 08:32 Відповісти
Степанов его вЫмя)))) Короче хвала ему и его....))))
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13.03.2021 08:38 Відповісти
Степанова назначил янелох, так что то его "пабеда"
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13.03.2021 09:26 Відповісти
Ну так судячи з тієї брехливої статистики по інфікованих за добу мордор вже обігнали.
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13.03.2021 08:50 Відповісти
хвала дебилам, которые на всё забили
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13.03.2021 08:48 Відповісти
Зедебіли при владі не можуть забезпечити виконання карантину, а зебидло внизу не хоче його дотримуватись.
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13.03.2021 08:53 Відповісти
Больше 13 тысяч заболевших за сутки, в РФии меньше 10. Зато Степанов настоящий патриот. Каждый день клеймит агрессора. Для сохранения должности это самое главное. А народишко и сам выживет.
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13.03.2021 09:13 Відповісти
В эрэфии 22000
В Чехии - 8000
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13.03.2021 09:27 Відповісти
Перепроверил. РФ-9794 чел. Украина-13276. Источник- https://coronavirusonline.com.ua/countries/
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Ну у кого какие источники. Я сюда смотрел:
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
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13.03.2021 09:57 Відповісти
Это данные(по рф),представленные утром 12 числа,соответственно за 11-е число.Сегодня статистика еще не поступила.Хотя 12-го у нас тоже было больше-12946.Но вопрос в другом:КАКОЕ нам дело до статистики в рф?Сомневаюсь,что есть в мире еще такие долбоебы,которых больше волнует чужая статистика,чем своя.
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13.03.2021 10:13 Відповісти
Меня как раз волнует наша статистика. И организация работы Минздравом. А Рф для сравнения. Население в 3-4 раза больше, а заболеваемость и в процентных и в абсолютных значениях ниже.
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13.03.2021 10:24 Відповісти
А для меня любые сравнения с рф сами по себе странные.Тем более сравнение статистических данных со страной,где статистику пишут по заказу.Когда человек хочет указать на недостатки организации работы Минздравом,он делает именно это,а не пропагандирует работу минздрава врага.А в данном случае именно так и получилось.Типа :"Вон как в расеюшке все хорошо организовано,а как у нас все хреново".Как бы не обосрался наш минздрав,но искренне сомневаюсь,что где-то в Туве или Корякии дела обстоят лучше.Там 95% симптомных даже не тестируют.Так что не надо тут рассказывать об успехах рф,да еще и путая статистику
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13.03.2021 10:45 Відповісти
Ну так-то проще. Пусть моя корова заболела, но я точно знаю, что у соседа сдохла. И на душе сразу так хорошо и спокойно. А если у соседа не сдохла, то у его брата точно, хоть они об этом молчат, гады. Все постигается в сравнении.- Примерно одинаковый образ и уровень жизни, инфраструктура, климат и пр. Разница в управленцах. На такой должности должен быть технократ, и он должен кричать на каждом углу о проблемах медицины, организовывать работу. А этот 90 процентов времени борется с агрессором , языком. И большинство во власти таких. Не говорим о качестве и цене предлагаемой нам вакцины .
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13.03.2021 11:24 Відповісти
Тебе лучше оттого,что у соседа сдохла корова?Да вы,батенька,кацап)Хз,как по национальности,но по состоянию души-точно
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13.03.2021 14:08 Відповісти
ватник, ты веришь в рашкостатистику?
Медаль придурка - раз-два, (тебе)
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13.03.2021 12:21 Відповісти
Ну все, поплыл ... Слов и аргументов не хватает. Послал, глазки закрыл- и нет проблемы. Ведь моста нет? Дитятко неразумное. Не забывай руки мыть..
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13.03.2021 13:25 Відповісти
Ватан, я цразумею тя даже, просто навел бы ты факты. ок, я бы поня ибо в Украине мы понимаем хоть сложныеЮ но фактыю Твой вопрос - в чем?
дебилосы Соловьевы - не принимаются.
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13.03.2021 15:04 Відповісти
Отвечаю Юре-Лехе одновременно, Не понимаю возбуждения. Привел официальную статистику из украинских источников, из которых следует, что за минувший день в Украине заболевших больше, чем у ватников. Заявил, что Степанов не на своем месте. Не нравится статистика,- бывает. Но факт вещь упрямая. Нравится Степанов ? Хороший министр здравоохранения? Ему бы в ООН или подобной площадке воевать, а тут надо конкретными делами заниматься.Так что, ребятки, желаю вам здоровья, оно в нынешней ситуации ой как пригодится. И корове вашей тоже.
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13.03.2021 15:49 Відповісти
Иван Ребров 82e314e3 не сравнивайте с россией показатели зараженных так как кацапы носятся со своим спутником как с пысаной торбой идет мощнейшая пропаганда ее вакцины плюс она обсерает конкурентов и к тому же как обычно на белое черное и наоборот вчера у рос пропагандов появилась новость что идет мощнейшая атака на их спутник "США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». Об этом предупредил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные спецслужб" https://lenta.ru/news/2021/03/12/atack/,то есть не они дезинформируют а наоборот их-шаблон один и тот же когда орки обстреливают наши позиции в россии новость-всу обстреливает "апалченцев" поэтому верить кацапам нельзя больше чем уверен есть какие то побочки смерти но в Европе и США это не скрывают ксати Польша тоже показатели вверх несмотря что там идет вацинация давно а Италия закрывается до Пасхи там тоже идет вакцинация вы слышали в новостях что есть побочки и смерти от спутника?нет, так как кацапы хотят показать что их вакцина идеальна и день за днем снижается вот чудо то какое даже если будут загибаться сотнями мы никогда не узнаем у нас же Степанов наоборот нагнетает чтоб кололись индийской бормотухой поэтому показатели будут расти они даже тесты по 100 000 делают сейчас и чтоб страшней все выглядело но тогда максимум было по 15 000 в локдаун но тестов максимум 60 000
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13.03.2021 09:36 Відповісти
Нам же не нужно производить эффективную, но вражескую вакцину, лучше сдохнуть или срубить деньги на закупках фигни всякой
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13.03.2021 09:41 Відповісти
А ким доведено,що ворожа вакцина більш ефективна за індійську?Облздравом рязанської області?
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13.03.2021 10:24 Відповісти
Ватан, тоже недурак,перечитай мой пост на 10-25 ниже ,тебя касается тоже...
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13.03.2021 10:30 Відповісти
Ифан-недурак, все что озвучивает рашистская ********* - есть ложь и фальсификации ,причем это касается абсолютно любой информации ,любой сферы вашего существования! А ты и дальше будь недураком...
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13.03.2021 10:25 Відповісти
Всім *песюністам * (песимістам )зайти облизати ручки в інфекційних відділеннях . В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4006
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13.03.2021 09:25 Відповісти
Тебе, лизун, верю,у тебя опыт
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13.03.2021 09:27 Відповісти
Поки діти ходитимуть до школи, поки й буде збільшуваться число хворих.
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13.03.2021 10:02 Відповісти
У нас уже пошли заболевшие учителя. В моём понимании это как минимум всю учительскую нужно на карантин. Всем пох. Перевели на дистанционку класс начальной школы, где выбыл с короной учитель и всё.
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13.03.2021 10:21 Відповісти
О позорной "вакцинации" уже даже статистику не дают?
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13.03.2021 10:02 Відповісти
А смысл ее давать. По факту уже можно говорить что вакцинация сорвана. И тут даже дело не в наличии вакцин. Желающих вакцинироваться мало.
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13.03.2021 17:01 Відповісти
Желающих уже больше 200 тыс.А введут "паспорта"-будут миллионы.Вопрос в том:мы готовы?Нет.И вакцины есть.Организованности нет.И я не ною,абы просто поныть.
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13.03.2021 17:30 Відповісти
Откуда цифра что Вы озвучили? И даже если она верна - 200 тыс. от 38 млн получаем аж 0,5%. И у нас не организованности нет. У нас хуже. Гораздо хуже. Доверия нет. И это главное.
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13.03.2021 19:10 Відповісти
Так и я о том же:нет организованности и системного подхода.Хотя есть и ресурсы,и инфраструктура.Иногда создается впечатление,что все это делается сознательно.Саботаж.А о доверии к власти-то и говорить на эту тему не будем. https://vaccination.covid19.gov.ua/
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14.03.2021 13:03 Відповісти
путешественники вернулись с новой заразой((((
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13.03.2021 10:09 Відповісти
Давайте, заблокируйте мое сообщение еще раз. Пандемия шурует во всём мире. Европа имеет огромные проблемы, но бутусовский сайт тысячу раз обкакает Зеленого, а Порох победил бы корону за неделю. Какие же вы убогие, шоко боты
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13.03.2021 11:15 Відповісти
ла, ща посмотрю Укрнет, там вроде более круче новости.
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13.03.2021 12:26 Відповісти
Вы вообще представляете, что происходит, степашка зная что они провалили вакцинацию, просрали ковидный фонд, что все независимые сми контролируют вопрос вакцинации, эта Крыса закупает Фуфломицин через схемы рЫговской Клячи боготыревой как минимум с 50% накруткой, а теперь вопрос кто в доле.....
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13.03.2021 14:59 Відповісти
Однако. Почти 4000 госпитализаций - это больше, чем в осенний пик. А вакцинация ползёт с черепашьей скоростью...
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13.03.2021 15:25 Відповісти
 
 