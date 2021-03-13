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Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак

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Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак

Учора, 12 березня, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО, головним маршалом авіації сером Стюартом Пічем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував головного маршала авіації сера Стюарта Піча про поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Збройна агресія Росії на Донбасі є основною загрозою не лише для України та її національної безпеки, але для безпеки  та стабільності усіх країн Альянсу", - зазначив головнокомандувач ЗС України.

Особливу увагу під час розмови сторони приділили подальшому розвитку військової співпраці між Україною та НАТО.

"Хочу як друг України звернути увагу на прогрес, якого досягли ваші Збройні сили. Ми продовжуватимемо знаходити подальші шляхи надання необхідної допомоги українській армії, - зазначив Піч.

Під час телефонної розмови генерал-полковник Руслан Хомчак подякував НАТО за підтримку нашої держави і зазначив, що діалог Збройних сил України та НАТО зберігає позитивну динаміку.

Також сторони обговорили питання протидії поширенню COVID-19. Хомчак поінформував співрозмовника про початок вакцинації особового складу Збройних сил України.

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"Крім цього, співрозмовники домовилися координувати подальші спільні зусилля щодо поглиблення співпраці між НАТО й Україною в межах Програми розширених можливостей НАТО, зокрема і під час чергового засідання Військового комітету НАТО з Україною у другій половині березня поточного року в Брюсселі", - сказано в повідомленні Генштабу.
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Топ коментарі
+7
Це той Хомчак який "прославився" на Домбасі?
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13.03.2021 08:30
+6
Запад не доверяет Украине из-за тотальной коррупции.Если кто то на западе смотрел вчерашнего Савика Шустера,то и пистолета не дал бы.Потом удивляемся ,почему какой то Афганистан получает оружия от них больше,чем мы.
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13.03.2021 08:33
+4
Четырёхквартирный хенерал подал голос! Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9002
И молодуху пристроил. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9772
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13.03.2021 08:33
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Це той Хомчак який "прославився" на Домбасі?
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13.03.2021 08:30 Відповісти
Именно он. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7946
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13.03.2021 08:33 Відповісти
будеть те пуйловский ЗЕленый коридор пряма к пуйлу в сортир.
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13.03.2021 11:55 Відповісти
Ти вже вакцинувався, гамериканець?
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13.03.2021 11:59 Відповісти
Четырёхквартирный хенерал подал голос! Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9002
И молодуху пристроил. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9772
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13.03.2021 08:33 Відповісти
..весь в "муденка"-любимца "барыги"..."вышкил"...
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13.03.2021 12:15 Відповісти
Запад не доверяет Украине из-за тотальной коррупции.Если кто то на западе смотрел вчерашнего Савика Шустера,то и пистолета не дал бы.Потом удивляемся ,почему какой то Афганистан получает оружия от них больше,чем мы.
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13.03.2021 08:33 Відповісти
А с чего бы это? Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6302
Ведь до мая 2019 года доверял и оружие поставлял. В подарок. Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3410
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13.03.2021 08:35 Відповісти
И сейчас поставляет,но сравните поставки нам и своим союзникам не в Нато.
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13.03.2021 08:36 Відповісти
Основной враг это ты и остальной зескот.
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13.03.2021 09:30 Відповісти
Вірно, дикунам дай зброю, порохоботи перестріляють зескотів, ватники - вишиватників, і навпаки. Агресор буде тільки спостерігати та іржати над убогими...
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13.03.2021 20:27 Відповісти
Ось Буратіна як візьметься, як візьметься і всіх пабідіт. І корупцію теж.
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13.03.2021 08:37 Відповісти
Запросити НАТО в Україну, нехай облаштовують свої бази, ми тим часом будемо набувати критеріїв вступу в альянс. думаю одно-іншому не завадить.
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13.03.2021 08:36 Відповісти
де Генерал, который бросил своих солдат, о.....Путиенно договорится шоп НАТО нам помогало.
Это как Скрудж Макдак договорится шоп пролетарии пахали за миску риса или "суповой набор"
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13.03.2021 08:41 Відповісти
Он может и хреновый генерал , а кто ты ставящий лайки врагам Украины ?
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13.03.2021 09:37 Відповісти
я тот, которому нефиг делать, но который думает - че у де.генерала телефон светился в Горловке
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13.03.2021 09:42 Відповісти
Ну если ты еще и поприветствуешь бурными аплодисментами ху-ла , то я дам более точное определение кто ты.
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13.03.2021 09:48 Відповісти
так суд может определить
я грю шо писали то.
и да - поставь ся на его место - че тебе лишняя "рахунок" в 50к. евро шоле*
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13.03.2021 09:51 Відповісти
Я тебе НЕ ПРО генерала , а про твои лайки врагу Украины. Если ты еще не проснулся то -ТЫ СТАВИШЬ ЛАЙКИ ВРАГАМ УКРАИНЫ , а конкретно ботоферме. На соседней ветке они приветствуют сдачу вагнеровцев
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13.03.2021 10:07 Відповісти
Вот этого " kostjaua5 "" уже в спам выкинули ,а так я тебе дал бы ссылки.
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13.03.2021 10:11 Відповісти
лайки просто за констатацию, вибач, но я и за првослабие прежде бы "лайкал", но теперь как Невзоров(понял сто жто такое)и да - СС - круто, как и Вермахт - били совковую чуму, что не так?
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13.03.2021 10:20 Відповісти
Бывает , проехали.
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13.03.2021 10:25 Відповісти
давай
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13.03.2021 10:28 Відповісти
35к£
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13.03.2021 18:20 Відповісти
шо?
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13.03.2021 18:29 Відповісти
Не шо а га .... га ла тей😆🤫 хомяк тоже віллу в Англії хоче
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13.03.2021 18:34 Відповісти
Ты шёл нах!
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13.03.2021 09:08 Відповісти
Уже. Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5782
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13.03.2021 09:11 Відповісти
О! Быстра.
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13.03.2021 09:13 Відповісти
телка прогнала хомчака с теплой постели и тут хомчак загнал умняка... простолюдин проинформировал сэра, а заодно попросил о помощи... удивительно дебильных мудаков рождает земля украинская...
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13.03.2021 09:09 Відповісти
Предатель Хомчак обеспокоился о безопасности стран НАТО. Да они парашу как клопа прихлопнут, если им действительно будет что-то от неё угрожать. А вот вступаться за предателей, которые за 2 года слили в унитаз всё, что было сделано за 5 лет до того, никакой дурак не будет. Збройна агресія РФ на Донбасі є основною загрозою не лише для України, але і для безпеки всіх країн НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2245
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13.03.2021 09:10 Відповісти
"Герой" Иловайска Хомчак о своем, о девичьем... Что лон еще мог ляпнуть, дабы оправдать свое существование в этой должности...
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13.03.2021 09:26 Відповісти
Воевать на фронте ,когда в тылу страну сдают с потрохами зеофилы - надо ,но при этом необходимо помнить что враг в тылу. Еще немного и выясниться что защищать уже нечего.
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13.03.2021 09:35 Відповісти
Хомчак , ГДЕ БАЗЫ НАТО В УКРАИНЕ ??? Почему ВР не разрешила строить на территории Украины эти базы?

Где турецкие беспилотники ? Сколько произвели за этот год совместных с Украиной?
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13.03.2021 09:35 Відповісти
Это не у него надо спрашивать? Оно ничего не решает.
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13.03.2021 09:38 Відповісти
Во время Второй Мировой войны наши солдаты сидели в окопах на подступах к Днепропетровску а немцы в это время уже прогуливались по проспекту. Так и сейчас ,ВСУ на фронте ,а враг гуляет по Хрещатику.
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13.03.2021 09:45 Відповісти
увсе по ЗЕленкиному ненадострелятельному плану !
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13.03.2021 10:23 Відповісти
Да друзі це той самий Хомчак. Герой після Донбасу. А взагалі коментар його відносно НАТО ну це просто сміх і гріх. Та начорта нам переживать за спокій в НАТО. Нам потрібно переживать за свою державіу в якій ніяк не перестають українці українців калічить і убивать. Та Хомчака потрібно за його патріотізм на Донбасі в окопи на посаду командира взводу в його теперішньому званні і хай показуе як правильно поступать. І не стидно видавать таке в ЗМІ (ні стида ні совісті) один подхалімаш перед кимось. Та думайте на яких компромісних засадах врегулювати каонфлікт на Донбасі. а потім уже і розсуджать на якісь більш глибокі матерії. Без миру в державі розвитку нашої україни небачить як своїх вух це треба понімать. А взагалі військові конфлікти (історично) закінчуються тільки з приміненням компромісів у переговорах між конфліктуючими . Да щось якась сторона губить але основна задача остановить кровопролиття хіба це непонятно. З повагою пенсіонер
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13.03.2021 10:13 Відповісти
Пошел бы ты н...й пенсионер сраный .Таких как ты в войну на березе вешали ,
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13.03.2021 10:20 Відповісти
гнилое тельце пуйловского вяликоскрепного ихтамнета имеет великолепный пуйлосортирный унтенрменшевский аромат !
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13.03.2021 10:21 Відповісти
Зескот полным ходом сдает Украину . Твари уже про "компромисс" с врагом заговорили . Шо твари ,чуете кто к вам приближается.
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13.03.2021 10:23 Відповісти
Хомчак паркетний генерал з штабу, на сміття його.
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13.03.2021 19:35 Відповісти
Так точно,кэп !!!
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13.03.2021 21:43 Відповісти
Смотри, сцыкло ещё умеет что то мыслить, а я то думал, что после побега и бросив своих солдат,.он вообще ни на что не будет способен. А это конечно благодаря зелёному, который его пригрел.
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13.03.2021 22:44 Відповісти
 
 