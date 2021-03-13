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У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст

В Ужгороді на Закарпатті спостерігається складна ситуація з госпіталізацією через коронавірус. У лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів, і хворих залишають лікуватися вдома.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні мені не вдалося покласти в стаціонар пацієнтів, які потребували госпіталізації. Зараз вони перебувають вдома на кисневих концентраторах. І, слава Богу, вдалося їх забезпечити хоча б цим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли дихати", - зазначив лікар.

Він додав, що хворі, яких залишили вдома, молоді люди. І на ранок 12 березня на все місто було тільки п'ять вільних ліжок, на яких могли б розмістити таких пацієнтів.

"Інтенсивна терапія також заповнена і не може впоратися. Ми дуже сподіваємося, що зможемо залучити будь-які додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію", - додав лікар.

Читайте також: Серед хворих на COVID-19 пацієнтів Закарпатської обллікарні - 80% кисневозалежні, - головлікар
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Топ коментарі
+5
Так вы их в Буковель отправляйте лечиться ))
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13.03.2021 08:45
+4
Зараз лижник привезе їм ще.
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13.03.2021 08:42
+4
Певно, вони знають більше, ніж ти.
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13.03.2021 09:27
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Зараз лижник привезе їм ще.
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13.03.2021 08:42 Відповісти
В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 3724В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 1446В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист - Цензор.НЕТ 1306
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13.03.2021 08:45 Відповісти
о и чего опять ждет власть МОЗ??? пока не начнут умирать по 5-8 сотен и потом и тысяч в сутки в Одессе умирают в муках молодые коечный фонд практически выбран НЕМА КИСЛРОРОДА ВСЕ СМЕРТИ ИЗ ЗА ОТСУТСТВИЯ КИСЛОРОДА!!!!! Винница уже по факту красная зона Тернополь Николаев БУКРОВЕЛЬ НАКОНЕЦ ТО ЗАКРЫЛИ МАССОВЫЙ ЗАБЕГ КОВИДНЫХ.... и так везде игра в цифири модно занятие зедебилов.. они думают про себя лично до 15 марта пока не выйдет Вагнергейт 1 серия Вовы нема он типа помер малость вместо него шМУндель и завхоз фЕрмак вещают...
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13.03.2021 09:08 Відповісти
https://dumskaya.net/news/nozhevnikova-v-odesskih-kovidnyh-bolnitcah-ostra-138810/

в одесских «ковидных» больницах острая нехватка кислорода.... У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 7372
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13.03.2021 09:11 Відповісти
ужас
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13.03.2021 15:32 Відповісти
слышь, мужик, я с пару мес. взад. - поспилкувался с дураком - у коорого - Ой, а тот генерар шо в Иловайске был - Порох виноват
я грю - так его Начштабом назначили
= а вот все равно, все крадут
У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 7183 это реально ..... нуивонаПутина. - ответил шо типо - а все равно все крадут.(он то)
реально у нас такой народ походу.
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13.03.2021 09:32 Відповісти
да нет не весь народ такой да в массе своей терплячий долго терплячий а во власт ь всплывает всякое лайно увы увы.. селянину нормальном у ФОП и так далее нема когда вылизывать астрал задний властных идиетов.. посмотрите Мервтечука прихлопнули малость на 5% всего а какой в Мошкании вой дьявола поднялся сразу и бамбим Украину и всех ВСУ расстреляем.. .. надулись все разом а представим себе что у нас трошки еще и постреляют внутри страны плотина терпения не резиновая Пинчук на крови и ковиде увеличил статки в 2 раза Ахметка в 2,8 раза Коломойский в 1,7 раза и так везде и по всем в том числе подпольным которые на зарплату 46 рэ типа живут.. недели хватит в стране ДИКТАТУРЫ И ГИГЕМОНИИ народа чтобы всех к ногтю и к стенке.. вы думаетет там в Раде КМУ и Президента не понимают что их голыми руками просто как мразей передушат... их жалкая кучка.. скажу так если рванет с Ковидом и люди начнут умирать а родные хоронить потому что КИСЛОРОДА НЕМА из за дебильной власти думаю сметут когда терять уже нечего то сметут... вот помню ка кони бравурно ура кричали с 1 ареля поднимем тариф на свет я им 6 писем в КМу отправил где пообещал что им надо выбирать себе способ смерти и похорон типа заповит чтобы власть кретино обрезанных оставила аль Гитлера нового позовем и что слышу от Шмыгайло мол тариф остается старым потому что уже всем понятно нет и не было никаких реформ в Украине Супрун ****** и все остальное это все последствия "реформы в медицине" нет никакой реформы административной и тем более полиции судов пркоуратуры и так далее все работает методом ручного рубильника или отбойного молотка... и есть деление потоков бабла которое пока есть и нажива в 500% статков на 1 гривна вложений они отбивают на тарифах 500 баксов. навару.. растеряли ублюдки берега и попутали рамсы...
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13.03.2021 09:43 Відповісти
все правильно сказал, но за Гитлнра почитай напр. это..
блин вроде заблокировали = Майкл Толард - Гитлер, там найдешь.
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Ничего народ не сделает! Натравят друг на друга прямо на майдане и опять ни один депутат не пострадает, зато люди друг другу чубы повырывают )
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13.03.2021 13:24 Відповісти
Так вы их в Буковель отправляйте лечиться ))
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13.03.2021 08:45 Відповісти
там чистый горный морозный воздух... и дороги хорошие
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13.03.2021 08:50 Відповісти
Неуместно.Хотя граждане сами избрали безвластие клоуна. Теперь ,получают ответ на свой выбор.
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13.03.2021 08:59 Відповісти
что "неуместно" ? чистый воздух и хорошие дороги?
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13.03.2021 09:03 Відповісти
І тепер їх везуть по гарних асфальтованих та освітлених дорогах на цвинтар.
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13.03.2021 09:08 Відповісти
Буковель и Ужгород ,совсем не близкие населенные пункты и в совершенно в разных областях.В закарпатской области достаточно курортов с большей вместимостью ,чем горный буковель,причем находятся прямо в пригороде Ужгорода.
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13.03.2021 09:09 Відповісти
тут дело не в географии и месте расположения и наличии курортов, а в символизме...
в карантин забитый Буковель посещает преЗЕ - чем не наглядный пример для всех - как надо весело карантинить на деле, а не кисло умничать с экрана...
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13.03.2021 09:15 Відповісти
география точно не причём. буржуи тоже докатались. понты дороже здоровья. как же так, зима и без шиурлауба?! коллеги ещё подумают шо облошарились. щас тоже города закрывают.
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13.03.2021 09:21 Відповісти
В пригороді Ужгорода ніяких не залишилося трас, тому що натурального снігу практично не випадає. Мінімум за 70-100км. Хочу захистити закарпатців - ми, переважно, їздимо на 1 день, без ночівлі, харчування і т.п., а на трасі, на підйомнику заразитися дуже складно.
Осередок заражень - готелі та їдальні.
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14.03.2021 12:32 Відповісти
Просіть і буде дано вам, сказано в Біблії. Випросили і тепер нехай не скиглять. Епоха бідності минула і всі стали президентами. У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 1291
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13.03.2021 09:06 Відповісти
Ніхто його не вибирав, ще йося сталін сказав- неважливо як галасують ,важливо хто рахує!
Цей ****** кандидував від партії котра на момент висунення клоуна не була всеукраїнською,тобто не мала права брати участі у висунені кандидатів на посаду пріпіздєнта!
Ну а далі -захоплення влади через неконституційний розпуск парламенту.
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13.03.2021 10:19 Відповісти
И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - отметил врач. Источник: https://censor.net/ru/n3253108\\\\\\\\\\\\

это не врач, но просто .... ну как и любой поп - Антиколорадос писал шо в Киеве надо 125к. шоп тока наожили поциента в больничку. плюс... ну, стандартно - овэрдоПутина денег на "лекарства"
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13.03.2021 08:49 Відповісти
Главное не спешить с "индийским шмурдяком" ...
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13.03.2021 08:59 Відповісти
Главное не делать вакцинацию таким как ты ,оставить людям.
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13.03.2021 09:00 Відповісти
Вроде кавычки поставил для "полковников", один хер все плохо
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13.03.2021 16:06 Відповісти
А з людськими хворобами там ще можна в лікарню попасти, чи все лікують в ковідних? Так ви ще один наказ видайте - всіх зі шмарклями-кашлями - в ковідні, а не тіки з групи ризику.
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13.03.2021 09:02 Відповісти
У нас можна потрапити і з іншими хворобами, та лікарі самі сидять з соплями та кашлем і головне без масок. Ідійотів нічого не вчить.
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13.03.2021 09:25 Відповісти
Певно, вони знають більше, ніж ти.
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13.03.2021 09:27 Відповісти
А задихаючтсь від інфаркту, та без тесту куди людина потрапить?
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13.03.2021 09:29 Відповісти
Не переживай він від поносу помре- зі страху! У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 5287
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13.03.2021 10:21 Відповісти
А такі і не бояться, вони хочуть, шоб боялись інші.
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13.03.2021 10:35 Відповісти
И что, никто им коек не может подвезти?
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13.03.2021 09:05 Відповісти
Им койки должны были обеспечить заранее, отчеты о загрузке коек у Стипашки айболита ведь на руках? Теперь вперед, на вертолеты МВД Аеробусы и в соседние области.
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13.03.2021 09:14 Відповісти
жила бы проблема ковидная и нет других забот. Насобирать людей для ковида в больницу решаемая проблема в одном небольшом городе. Попробуйте в Киеве денег не хватит на такую спецоперацию.
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13.03.2021 09:16 Відповісти
ПриЗЕдент не лох, он крутой - он Ковида сразу в асфальт закатал. А сейчас просто байстрюки Ковида шухер наводят в стране....
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13.03.2021 09:26 Відповісти
Чергова дешева маніпуляція.
"Реанімація на одне ліжко забита на 200%."
Рік вже, як оголошено пандемію! В Китаї за тиждень шпиталі будували, бо розуміли, що існуючих місць може не вистачити.
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13.03.2021 10:16 Відповісти
ні, вони будували шпиталі не для того. Вони хотіли налякати весь світ, аби ті повірили у довготривалий китайський локдаун і стали скидати акції свої підпрємств у Китаї на біржі. А китайці їх за безцінь купили. Тільки ж це сталося, як локдаун стали відміняти. А хвороба пішла по світу. Слід було б розслідувати: чи не давала китайська влада багатьом інфікованим китайцям гроші на подорожі по всьому світу. Якби я був китайським комуністом, я б скоріше за все саме так і вчинив би. Щось довести дуже важко.
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13.03.2021 13:03 Відповісти
Згоден.
Але якщо є проблема нестачі місць, і це можна було спрогнозувати заздалегідь, чому ковідний фонд хоча б частково не витрачений на вирішення цієї проблеми? Все, що робиться, це констатація того, що місць не вистачає, або іноді примусово звільняють вже існуючу лікарню або навіть пологовий від пацієнтів, перетворюючи її на ковідну.
Якщо начебто "новий вірус", начебто "багато хворих", то будуйте, курви, будуйте. Це ж логічно.
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13.03.2021 13:15 Відповісти
мені сподобався підхід у деяких зарубіжних країнах. Там взяли великі пощі виставкових залів, розділили їх перегородками і поставили кисневе та інше обладнання. Ліжка (виділяю наголос як звик з дитинства) на коліщатах, що дуже зручно. У нас принаймні в Києві, багато пустуючих висавкових центрів з опаленням. Розводка води, каналізації, електрики проводиться дуже швидко. Осталося лише закупити частину ліжок за кордоном, а іншу, значно більшу, замовити українським підприємствам. Те ж саме і з кисневими баллонами та іншим. За два мільярди доларів можна було вирішити практично всі проблеми охорони здоровья взагалі. Якщо не красти.
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13.03.2021 13:32 Відповісти
можна було вже збудувати десятки лікарень, але це нікому непотрібно
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13.03.2021 13:34 Відповісти
Покажіть хоч одне фото
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13.03.2021 12:43 Відповісти
У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст - Цензор.НЕТ 794
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13.03.2021 15:33 Відповісти
Цей петров-іфекціоніст дуже відомий у Закарпатті аноніст, тому його коментарі цікаві виключно певній аудиторії...
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13.03.2021 21:43 Відповісти
 
 