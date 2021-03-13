У лікарнях Ужгорода закінчилися ліжка для пацієнтів із коронавірусом, - лікар-інфекціоніст
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Ужгороді на Закарпатті спостерігається складна ситуація з госпіталізацією через коронавірус. У лікарнях не вистачає ліжок для пацієнтів, і хворих залишають лікуватися вдома.
Про це повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Сьогодні мені не вдалося покласти в стаціонар пацієнтів, які потребували госпіталізації. Зараз вони перебувають вдома на кисневих концентраторах. І, слава Богу, вдалося їх забезпечити хоча б цим необхідним обладнанням для того, щоб вони могли дихати", - зазначив лікар.
Він додав, що хворі, яких залишили вдома, молоді люди. І на ранок 12 березня на все місто було тільки п'ять вільних ліжок, на яких могли б розмістити таких пацієнтів.
"Інтенсивна терапія також заповнена і не може впоратися. Ми дуже сподіваємося, що зможемо залучити будь-які додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію", - додав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
в одесских «ковидных» больницах острая нехватка кислорода....
я грю - так его Начштабом назначили
= а вот все равно, все крадут
это реально ..... нуивонаПутина. - ответил шо типо - а все равно все крадут.(он то)
реально у нас такой народ походу.
блин вроде заблокировали = Майкл Толард - Гитлер, там найдешь.
в карантин забитый Буковель посещает преЗЕ - чем не наглядный пример для всех - как надо весело карантинить на деле, а не кисло умничать с экрана...
Осередок заражень - готелі та їдальні.
Цей ****** кандидував від партії котра на момент висунення клоуна не була всеукраїнською,тобто не мала права брати участі у висунені кандидатів на посаду пріпіздєнта!
Ну а далі -захоплення влади через неконституційний розпуск парламенту.
это не врач, но просто .... ну как и любой поп - Антиколорадос писал шо в Киеве надо 125к. шоп тока наожили поциента в больничку. плюс... ну, стандартно - овэрдоПутина денег на "лекарства"
"Реанімація на одне ліжко забита на 200%."
Рік вже, як оголошено пандемію! В Китаї за тиждень шпиталі будували, бо розуміли, що існуючих місць може не вистачити.
Але якщо є проблема нестачі місць, і це можна було спрогнозувати заздалегідь, чому ковідний фонд хоча б частково не витрачений на вирішення цієї проблеми? Все, що робиться, це констатація того, що місць не вистачає, або іноді примусово звільняють вже існуючу лікарню або навіть пологовий від пацієнтів, перетворюючи її на ковідну.
Якщо начебто "новий вірус", начебто "багато хворих", то будуйте, курви, будуйте. Це ж логічно.