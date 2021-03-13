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Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов

Україна увійшла в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу, змінюється клінічна картина COVID-19 і зростає захворюваність.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо розуміти, що ми зайшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - сказав він.

Водночас, коментуючи ситуацію в Івано-Франківській області, Степанов вказав на стабілізацію ситуації.

"За кількістю хворих, я думаю, мер (Івано-Франківська. - Ред.) це підтвердить, в останні кілька днів ми бачимо стабілізацію ситуації. Я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворюваності, яке було. Івано-Франківська область вже не входить у топ за кількістю хворих", - сказав міністр.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 243 людини, зафіксовано 13 276 випадків інфікування, майже 4 тисячі осіб госпіталізовано
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Топ коментарі
+22
Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов - Цензор.НЕТ 2645
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13.03.2021 09:24
+20
Тяжёлый период в Украине начался не с приходом вируса COVID -19, а с приходом вируса KLOUN - 95 в 2019 г.
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13.03.2021 09:42
+16
Легше перечислити що зелень не провалила.
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13.03.2021 09:14
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Сторінка 2 з 2
Ивано-Франсковская область уже не входит в топ по количеству заболевших... Может потому что в других областях повысился уровень заболевших. Аналитег, однако...Источник: https://censor.net/ru/n3253110
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13.03.2021 10:37 Відповісти
Що там з корупцією на держзакупівлях? Чому одна і та вакцина для європейців коштує на порядок дешевше? Навіщо була фірма-прокладка? Не можна було купити напряму?
Який президент, такі і призначенці. Дострокові.
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13.03.2021 10:39 Відповісти
Вже навибирали, далі тіки гірше буде з такими виборцями.
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13.03.2021 12:31 Відповісти
Что значит МЫ? Это мы вошли. И наши старики. А Степанов со своей камарильей привился.
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13.03.2021 10:43 Відповісти
Уже угробили своими дебилокарантинами один год жизни. Теперь собираются изосрать ещё и второй.
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13.03.2021 11:13 Відповісти
Знаю я, что он хочет сказать. Давайте все по новой! Катать на колесе уже не выгодно. Придумали как на иглу посадить. Каждый день брехня, все краше.
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13.03.2021 12:02 Відповісти
про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина" Джерело: https://censor.net/ua/n3253110

Якщо зовсім інша клінічна картина, то чому дебіл-мінстр говорить, що це - той же вірус, але лише його новий штам? Як в біології описуються види? - Зовнішній вигляд, характерна їжа і поведінка, подібність внутрішніх органів. Ну й тепер - гени багато про що кажуть.
Може це все таки інший вірус? Раз хвороба проходить по іншому?
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13.03.2021 12:51 Відповісти
Перевод на человеческий: "Треба ще грошi"
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13.03.2021 12:57 Відповісти
....це треба ЗНАТИ ..
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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13.03.2021 13:57 Відповісти
...

За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны...
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13.03.2021 21:46 Відповісти
а пусть степанов станет подопытным кроликом для всех вакцин - пусть его колят один раз в неделю до конца года и народ с удовольствием будет наблюдать...
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14.03.2021 07:57 Відповісти
"Мы вошли в достаточно тяжелый период". Довели страну до ручки, за это сажать надо таких патриотов.
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14.03.2021 09:46 Відповісти
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