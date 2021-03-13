Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов
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Україна увійшла в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу, змінюється клінічна картина COVID-19 і зростає захворюваність.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо розуміти, що ми зайшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - сказав він.
Водночас, коментуючи ситуацію в Івано-Франківській області, Степанов вказав на стабілізацію ситуації.
"За кількістю хворих, я думаю, мер (Івано-Франківська. - Ред.) це підтвердить, в останні кілька днів ми бачимо стабілізацію ситуації. Я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворюваності, яке було. Івано-Франківська область вже не входить у топ за кількістю хворих", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Який президент, такі і призначенці. Дострокові.
Якщо зовсім інша клінічна картина, то чому дебіл-мінстр говорить, що це - той же вірус, але лише його новий штам? Як в біології описуються види? - Зовнішній вигляд, характерна їжа і поведінка, подібність внутрішніх органів. Ну й тепер - гени багато про що кажуть.
Може це все таки інший вірус? Раз хвороба проходить по іншому?
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны...