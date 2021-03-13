Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов

Україна увійшла в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу, змінюється клінічна картина COVID-19 і зростає захворюваність.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо розуміти, що ми зайшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний, більше людей інфікується, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - сказав він.

Водночас, коментуючи ситуацію в Івано-Франківській області, Степанов вказав на стабілізацію ситуації.

"За кількістю хворих, я думаю, мер (Івано-Франківська. - Ред.) це підтвердить, в останні кілька днів ми бачимо стабілізацію ситуації. Я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворюваності, яке було. Івано-Франківська область вже не входить у топ за кількістю хворих", - сказав міністр.

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