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Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ

За минулу добу, 12 березня, в Україні щеплено проти коронавірусу 9304 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу МОЗ.

Всі ці люди отримали першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca індійського виробництва.

Тож станом на ранок сьогоднішнього дня в Україні вакциновано проти коронавірусу 47 541 особу. Наразі в нашій країні вакциновані отримують першу дозу препарату.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Київській області (690 щеплень), за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4654 щеплення), найменша - в Чернігівській області (756 щеплень).

Зазначимо, що 11 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу 8 859 осіб.
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Топ коментарі
+9
Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1739
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13.03.2021 09:35
+7
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6722
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13.03.2021 09:40
+6
///
Україна не встигає використати закуплену вакцину до закінчення терміну придатності
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4325

Термін придатності вакцини Covishield від коронавірусу, 500 тис. доз якої отримала Україна, закінчується 23 червня 2021 року. Аби уся партія була використана вчасно, швидкість вакцинації в країні має зрости щонайменше вдвічі.
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13.03.2021 09:29
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///
Україна не встигає використати закуплену вакцину до закінчення терміну придатності
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4325

Термін придатності вакцини Covishield від коронавірусу, 500 тис. доз якої отримала Україна, закінчується 23 червня 2021 року. Аби уся партія була використана вчасно, швидкість вакцинації в країні має зрости щонайменше вдвічі.
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13.03.2021 09:29 Відповісти
Так а ти записався ?
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13.03.2021 09:30 Відповісти
Сам цим фуфломіцином вакцинуйся
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13.03.2021 09:35 Відповісти
Я як глянув і отетерів. Заганяють голку на всю довжину.
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13.03.2021 09:37 Відповісти
Куди її заганяють? Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6739
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13.03.2021 09:40 Відповісти
Питання дійсно цікаве.
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13.03.2021 09:56 Відповісти
Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6245
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13.03.2021 10:20 Відповісти
треба полемизуваты.
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13.03.2021 11:17 Відповісти
так...тому такий напряг з останньою дозою з 10 в ампулі - не достає голка...(Израіль, здається, запрашував дозвіл на використання шприців для діабетиків...і там відповіли - для інсуліну шприці підкожні, а вакцинування - глибше, у м"язи...не пам"ятаю дозволили таки чи ні)))
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13.03.2021 09:43 Відповісти
А кто-нибудь уверен, что эта вакцина работает против новых штаммов?
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13.03.2021 10:52 Відповісти
никто не уверен, что и модерна с пфайзером будут работать против новых штаммов...
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13.03.2021 16:46 Відповісти
ви здивуєтесь? ні! )))) я ще поспостерігаю ))))
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13.03.2021 09:38 Відповісти
Ось з цього і потрібно починати .. Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8452
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13.03.2021 09:39 Відповісти
з чого?
з того що купили вакцину з малим строком придатності, та не ту що була заявлена раніше?
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13.03.2021 09:45 Відповісти
Степашка пролонгує придатність вакцини. Запросто.
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13.03.2021 09:33 Відповісти
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5774 Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4904
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13.03.2021 09:31 Відповісти
...а то, что если в таком темпе делать вакцинацию (о которой кричат уже минимум полгода поц степанов и иже с ним), то тот, кто записался сегодня будет вакцинирован в 2036 году... этот индийский следопыт знает об этом?
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13.03.2021 09:31 Відповісти
Мда, статистика на сей день: Израиль 56%, США 20%, Германия 7%, Украина 0,1%
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13.03.2021 09:36 Відповісти
Ну, так куда больше евреев с высшим образованием имигрировало там и всё быстрее делаеться.
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13.03.2021 10:15 Відповісти
Рассказывал мне историю своей имиграции в израиль один еврей из Франкфурта. В 90-х совковая еврейская ылита с высшими образованиями рынулась на родину. И вместо привычных для них професий: юрист, врач, профессор, музыкант. Каждый занял занял свое место под израильским солнцем: врач - стал вытирать говно в доме престарелых, юрист - лазить по деревьям и собирать апельсины, профессор мыл сортиры в местной школе, а музыкант из московской консерватории - просить милостыню в переходе играя на своей скрипке. Вот такова жизнь с высшим образованием в израиле.
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13.03.2021 11:21 Відповісти
вы какую то ахинею несете, даже инвалидам. при въезде дают израильское гражданство, прямо в аэропорту.
через полгода год, его лечат, учат и обеспечивают всем необходимым от квартиры, до машины.
вылечивают все известные излечимые болезни, Гепатиты, проблемы с нервной системой.
неходящих учат ходить, бывают конечно совсем неизлечимые, но они остаются на пожизненом довольствии страны.

многие в Израиль поэтому и едут на ПМЖ.
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13.03.2021 17:14 Відповісти
Кто кололся этим шмурдяком, пусть отпишутся
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13.03.2021 09:32 Відповісти
Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1739
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13.03.2021 09:35 Відповісти
Знакомая медсестра из Одессы отказалась, когда узнала, что вместо обещанного Пфайзера будет АстраЗенека, причем индийский вариант.
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13.03.2021 09:40 Відповісти
Ну и дура , ваша 'знакомая медсестра'
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Я конечно ей передам, а Вы что недавно вакционировались?
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13.03.2021 09:58 Відповісти
У нас сейчас вакцинируют врачей и воинов, потом будут вакцинировать пенсионеров, так что жду, когда вакцина появится в продаже. Иначе, конечно, вакцинировалась бы, так как любой нормальный современный человек , понимаю, что вечно убегать от ковид не получится, нужна защита , а лучше вакцинации пока ещё ничего не придумали
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13.03.2021 10:42 Відповісти
Так всего на пол года, что потом?
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13.03.2021 10:54 Відповісти
а потом......

"Їх вже повезли по асфальтованим дорогам. "
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13.03.2021 11:19 Відповісти
Навіть і не запитую куди.
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13.03.2021 09:59 Відповісти
Лещенко напр.
правда чуть не обосрался, но продолжает бороться с коррупцией.
да че там - если ВОЗ одобрил вроде, то чего бы не подставить плечо под то шо даже ПАП говорит шо оно "гивно"?
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13.03.2021 09:36 Відповісти
Моей бабушке предлагают, а ей уже 80, но она отказывается.
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13.03.2021 09:52 Відповісти
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3283 Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5360
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13.03.2021 09:36 Відповісти
Идиоты от коронавируса вымрут первыми: теща пришла из магазина, повключала везде свет, положила телефон на кухонный стол, потрепала за ухом собаку, открыла шкаф в прихожке, повесила пальто, потом помыла руки и с довольным видом спросила:
- А вы руки не забываете мыть?
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13.03.2021 09:43 Відповісти
Не пишіть дурниць. Зовсім не миючись, ви підтримуєте і посилюєте власні віруси. А вони вам на подяку, накопають і коронованих в сраку.
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13.03.2021 10:45 Відповісти
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 9 304 человека, всего - 47 541, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6722
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13.03.2021 09:40 Відповісти
За 16 діб вакциною,закупленою майже вдвічі дорожче за Pfizer/BioNTech,вакцинували населення невеличкого містечка.
Після масової інформаційної кампанії імені Зєлєнского...
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13.03.2021 09:43 Відповісти
Головне, щоб усі бажаючі молоді чиновники невикористаною вакциною встигли вакцинуватись, а що похилі люди будуть ждать своєї черги по плану вакцинації до кінця року, уряду це не цікаво і не треба, Майже щодня сотні людей в основному помирають похилого віку в той час як майже 500 доз лежить не використаної вакцини. Для уряду це харашо, так як менше нада платить пенсій. У Германії тільки після вакцинації людей віком 80+ різко знизилась смертність і заповненість лікарень. Така думка, що прийшов уряд нових обличь, якому все рівно. При такій ситуації і школи можна було б перевести всі на дистанційне навчання, що б зменшити кількість хворих, а не гадать на кофейній гущі, що медична система все видерже. Невже дистанційне навчання в школах повліяє на економіку? Первими рознозчиками кронвірусу серед дорослих являються діти.
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13.03.2021 09:52 Відповісти
Шановні ВОЇНИ -
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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13.03.2021 09:53 Відповісти
Тільки що по радіві сказали що за бугром якась бабця врізала дуба після вакцинації. 91 рік. Воно їй потрібно було?
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13.03.2021 09:54 Відповісти
Это было после солёных огурцов.
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13.03.2021 09:55 Відповісти
Вот вот, опасное это дело. Я лично пока не собираюсь. Ближе к осени будет виднее...
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13.03.2021 09:57 Відповісти
Не вірте радіво, бабця жива і куштує компот.
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13.03.2021 10:02 Відповісти
а хробаки нею закушують.
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13.03.2021 11:23 Відповісти
В такому віці можна померти від чого завгодно.
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13.03.2021 11:00 Відповісти
Oxford/AstraZeneca это индийский Covishield? От Oxford/AstraZeneca уже 12 стран ЕС отказались, а Covishield разрешен только в экстренных случаях. Но видимо ситуация действительно экстренная. Скоро врачей и военных, НАСИЛЬНО, вакцинируют, кто еще на прищепленя пойдет?
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13.03.2021 09:57 Відповісти
Лучше баварским пивом ширануться, будет полезнее и вкуснее
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13.03.2021 10:06 Відповісти
Баварское пиво да с мюнхенскими колбасками Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3997
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13.03.2021 10:13 Відповісти
Ну да, только не смешно на самом деле((( Я привился естественным путем (переболел) Повезло, выжил, хотя последствия и сейчас чувствую. Гадость знатная, жизнь усложнила, капитально, еще не совсем отошел. Прививаться надо 100%, только не фуфлом всяким.
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13.03.2021 10:15 Відповісти
А вы уверены что ваш иммунитет продлится долго? По моему вам надо хоть раз в пол года перепроверять его наличие.
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13.03.2021 13:22 Відповісти
Я состою на учете. При необходимости, привьюсь.
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13.03.2021 13:30 Відповісти
Стойкость иммунитета от вакцин тоже пока не до конца изучена, слишком мало времени от создания до внедрения прошло.
Ну думаю поставленой мне вакцины хватит на годик, а там заново как с Гриппом.
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13.03.2021 17:17 Відповісти
Пухом земля.
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13.03.2021 10:14 Відповісти
Позорище, за сутки заболевших 13 тыс, а вакцинировались 9 тыс
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13.03.2021 10:20 Відповісти
Мало желающих... Елена, Вы лично бы привились?
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13.03.2021 10:28 Відповісти
Да, записалась на очередь.
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13.03.2021 21:48 Відповісти
Може потрібно вакцинувати надлишками вакцин людей похилого віку? У новинах прочитала, що у Рівному уже заплановано на перед провакцинувати 200 чол. не використаною вакциною.В Європ тисячі євро штрафу платять чиновники, які вакцинуються поза чергою, хоч і не використаною вакциною. Якщо надлишки, то перезвонюють людям із черги. А у нас МОЗ узаконило вакцинувати всіх бажаючих поза чергою, молодих , здорових чиновників. Невже Українці такі дурні, що не знають, що це не популірізація, а користування службовим становищем. Воно тільки озлоблює людей похилого віку, бачачи , що і так була зірвана закупка вакцин на 2 місяці, а тепер поза чергою вакцинують молодих, здорових чиновників..Невже так потрібно затягувати вакцинацію, коли кожний день помирають от кронвірусу сотні людей похилого віку?. МОЗ навіть не спромігся дать команду сімейним врачам, що б старики через них могли записатась хотя би у чергу на вакцинацію. Вони, що думають що люди 70+ самостійно запишуться через Дію. Головне, щоб чиновників вакцинувати, під видом що українці погано записуються на вакцинацію
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13.03.2021 10:32 Відповісти
https://www.cebm.net/covid-19/excess-mortality-across-countries-in-2020

Найменша надлишкова смертність за 2020 рік зафіксована в скандинавських країнах, де карантини були найслабшими (у вигляді низки рекомендацій, а не купи вимог, за невиконання яких штрафують чи б'ють кийками). Школи там не закривалися, маски носиш, якщо хочеш, ітд.
І навпаки в країнах з найжорсткішими лохдаунами надлишкова смертність відчутно зросла в порівнянні із прогнозованими значеннями.
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13.03.2021 10:38 Відповісти
а шо там пышуть про крайину, де кловун - презыдент?
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13.03.2021 11:27 Відповісти
Там пишуть, що якогось Скоропадського, в 1919 роцi обралы гетьманом в Київському цирку. Так i повелаль кловунада.
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13.03.2021 13:04 Відповісти
и шо вин такы там грав членом на рояле??
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13.03.2021 15:54 Відповісти
Скоропадский, потом членом на Украине играл, а после свалил в Германию.
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13.03.2021 20:32 Відповісти
ты про шо патякаеш, цапе?
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13.03.2021 21:26 Відповісти
Нецапе, а не знаю что. Изучи историю УНР, раз уж считаешь Украину, своей страной. Скоропадский был гетманом данного квазиобразования, позвал немцев, делая им подношения, а когда на Киев пошел Петлюра, дал стрекача в Германию, т. к. немцы, не горели желанием защищать Киев.
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13.03.2021 22:07 Відповісти
Не бреши
Taiwan 10 deaths
Sweden 13 146 deaths
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Населення Тайваню 23 млн, населення Швеції 10 млн
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13.03.2021 19:30 Відповісти
До чого тут Тайвань ,маніпулятор? скільки на Тайвані було зроблено тестів на сарс-ков-2?
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13.03.2021 22:19 Відповісти
Яким боком тести до надлишкової смертності, невігласе?
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13.03.2021 22:32 Відповісти
Taiwan 10 deaths
Sweden 13 146 deaths

Це надлишкова смертність, маніпулятор?
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14.03.2021 00:56 Відповісти
боты-папуги: "шмурдяк-шмурдяк-шмурдяк", "зрада-зрада-зрада".
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13.03.2021 11:35 Відповісти
иН дийская? Да в Херсоне есть вакцина кИндийска и намного эфективная.
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13.03.2021 13:09 Відповісти
 
 