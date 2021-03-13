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США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США підтримують ініціативу України щодо

США підтримують ініціативу України щодо створення "Кримської платформи з деокупації півострова".

Про це заявила постпред Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сполучені Штати вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" як наступний крок і майданчик для міжнародних партнерів... Час припинити окупацію Криму Росією та її нинішню агресію на сході України. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб досягти цього", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Пані посол заявила, що через сім років після вторгнення Росії до Криму, міжнародна спільнота підтримує основні принципи Статуту ООН, "жодна країна не може змінювати кордони іншої з допомогою сили".

"Росія хоче, щоб ми вірили, що її вторгнення до Криму було виправданим і спровокованим. Але ми не дозволимо нас обдурити. Правда полягає в тому, що після того, як протести (на Майдані. - Ред.) припинили діяльність корумпованого режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення визначити шлях у напрямку демократичних реформ", - сказала американська дипломатка.

Вона нагадала, як у лютому 2014 року російські "зелені чоловічки" з російською зброєю отримали контроль над Кримом.

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"У березні російські агітатори захопили будівлі і розпалили кривавий конфлікт на Донбасі, який забрав життя понад 13 тис. осіб. Таким чином кампанія з підриву і дестабілізації України розпочалася", - констатувала вона.

Водночас Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія не є "внутрішнім українським конфліктом", як стверджує Росія.

"Росія фінансує, озброює, тренує свої маріонеткові сили і озброєні угрупування, очолює їх і воює на їхньому боці на сході України. Після її вторгнення у Крим сталася низка убивств і зникнень десятка опонентів окупації. Ці справи залишаються нерозкритими, і їх мають розслідувати. Ми наполегливо закликаємо Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує", - підкреслила Томас-Грінфілд.

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Топ коментарі
+8
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 9680
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13.03.2021 10:16
+7
Пора то пора. Звісно шо вже давно пора. Тільки от є одна проблема. Кацапи звідти по добрій волі не підуть, і ракет з військом ***** туди напхав і ще пхає. Спочатку треба зробити, щоб кацапи так звані "ножки Буша" старшого почали прости, ***** сам здохло або його подєльніки шарфік нєосторожно подали чи ще щось. А надіятись, що кацапська бидломаса начне бузити та стане на демократичний шлях розвитку, це марна справа. Вже в 1991-му американці єльцину повірили, і ножки буша дали і нафтою та газом дозволили торгувати. Кацап є кацап. Від'ївся, напився, трохи відми вся, приодівся і ноги положив на стіл. Дикун є дикун.
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13.03.2021 09:48
+6
Імперські амбіціі Московіі зникнуть, лише разом з Московією !!!))))
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13.03.2021 10:04
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Томас-Гринфилд просто ещё не знает, что зеленский много чего может пообещать когда это ему нужно, но это только лишь для рейтинга пообещать, на деле ж ничего не будет и всё быстро забудется

вспомните 5 вопросов от зеленского? где они? их даже никто не считал, всё сдали на маккулатуру США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 8199
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13.03.2021 09:42 Відповісти
США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 5684
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13.03.2021 09:46 Відповісти
Ура!
У нас 5 вопросов!
шоп все злые стали очено добрыми
шоп все стали праволавнными
шоп все были дебилами
шоп все думали шо Рашка - очень православная
идите на Путина, нам похрен шо Украина разоружилась, а поэтому мы продадим ей Ф-15, в 20-30-м году, возможно.
Трамп или Байден это подпиshit
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13.03.2021 09:47 Відповісти
Ерничать будешь на чеченбутылке ,рашистик...
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13.03.2021 11:24 Відповісти
аргументты?
ах оставьте
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13.03.2021 12:02 Відповісти
Я вас ,лядей, рентгеном вижу начиная с 14го ,им и работаю...
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13.03.2021 12:15 Відповісти
так и раб.отай и дальше, в чем проблема то?
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13.03.2021 12:19 Відповісти
Пора то пора. Звісно шо вже давно пора. Тільки от є одна проблема. Кацапи звідти по добрій волі не підуть, і ракет з військом ***** туди напхав і ще пхає. Спочатку треба зробити, щоб кацапи так звані "ножки Буша" старшого почали прости, ***** сам здохло або його подєльніки шарфік нєосторожно подали чи ще щось. А надіятись, що кацапська бидломаса начне бузити та стане на демократичний шлях розвитку, це марна справа. Вже в 1991-му американці єльцину повірили, і ножки буша дали і нафтою та газом дозволили торгувати. Кацап є кацап. Від'ївся, напився, трохи відми вся, приодівся і ноги положив на стіл. Дикун є дикун.
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13.03.2021 09:48 Відповісти
Імперські амбіціі Московіі зникнуть, лише разом з Московією !!!))))
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13.03.2021 10:04 Відповісти
Совершенно солидарен. Поэтому бороться надо не с амбициями, а с московией.
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13.03.2021 10:14 Відповісти
"А Васька слушает,да ест!" !!!)))
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13.03.2021 09:54 Відповісти
На какое время рассчитано это - ПОРА?
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13.03.2021 09:55 Відповісти
какаяразніза?
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13.03.2021 10:01 Відповісти
Я тепер ще більше буду купляти грінфілда!
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13.03.2021 09:58 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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13.03.2021 10:02 Відповісти
США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 362
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13.03.2021 10:05 Відповісти
Ой, мама... Реставратор - чертов гений! Памятник питекантропу, вождю питекантропов. США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 4776
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13.03.2021 10:12 Відповісти
блін, ну зараз же знесуть як альонушку, а чілавєк старався!
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13.03.2021 12:09 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает! США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд - Цензор.НЕТ 8602
Йухло думало, что все уже забыли и смирились, а тут такое. Несколько лет назад на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, когда там еще форум был, я схлестнулся с кацапскими уродами на тему Крыма и его оккупации. Тогда я говорил, что Крым - такая себе ловушка для обезьяны. Ну, это когда в ящик с дыркой кладут вкусняшку, обезьяна просовывает в дырку лапу, хватает приманку, а вытащить лапу с зажатой в ней приманкой уже не может, не пролазит. Ящик привязан к дереву. Выпустить приманку и свалить обезьяне не позволяет либо тупость, либо жадность. Так их, глупых, и ловят.
С приходом к власти в США агента фсб Трампова я начал думать, что малость ошибся в своих оценках, однако теперь снова улыбаюсь. Шо, абизяны кремлевские, попались? Жаль, что вторую лапу вы успели выдернуть из Сирии, сейчас бы вашу беспомощную тушку просто имели во все щели, а пока вы еще способны одной лапой отмахиваться. Но ничего, умные взрослые дядьки найдут способ зафиксировать вас для удобного использования. Медики, к примеру, утверждают, что хорошо зафиксированный пациент в анетезии не нуждается.
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13.03.2021 10:10 Відповісти
Илон вроде сказл шо ирр - искуственен.
почитай за Гитлера например - тупо "по линии" делал, не говоря ужк про Сралина
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13.03.2021 11:59 Відповісти
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 9680
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13.03.2021 10:16 Відповісти
Лишь бы до войны не дошло между этими двумя братскими народами
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 8119
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13.03.2021 10:23 Відповісти
"Лишь бы до войны не дошло между этими двумя братскими народами"

Ага, за контроль над таможней.
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13.03.2021 10:35 Відповісти
Ну да... не подрались бы. А то йухлу придется дополнительных миротворцев вводить! США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 8384
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13.03.2021 12:02 Відповісти
Новосто от соседей, официальные:
"Генеральная прокуратура обнародовала рейтинг российских регионов с наибольшим уровнем роста преступности в 2020 году. Согласно данным ведомства, антилидером стал Севастополь с ростом уровня преступности на 44% в сравнении с 2019 годом."
(выделено мной)

Зато в родной гавани!
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13.03.2021 10:34 Відповісти
у собак по усьому світі підгорає від ОДНІЄЇ україномовної сценки учоряшнього нового Дізель Шоу! Ткаченко, читать, поки очі не повилазять і у голові скрєпа не лопне!
США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд - Цензор.НЕТ 4311"
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13.03.2021 12:02 Відповісти
Крым наш, однозначно. Плохо, что не все в это верят.
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14.03.2021 09:35 Відповісти
 
 