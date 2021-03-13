США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд
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США підтримують ініціативу України щодо створення "Кримської платформи з деокупації півострова".
Про це заявила постпред Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сполучені Штати вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" як наступний крок і майданчик для міжнародних партнерів... Час припинити окупацію Криму Росією та її нинішню агресію на сході України. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб досягти цього", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Пані посол заявила, що через сім років після вторгнення Росії до Криму, міжнародна спільнота підтримує основні принципи Статуту ООН, "жодна країна не може змінювати кордони іншої з допомогою сили".
"Росія хоче, щоб ми вірили, що її вторгнення до Криму було виправданим і спровокованим. Але ми не дозволимо нас обдурити. Правда полягає в тому, що після того, як протести (на Майдані. - Ред.) припинили діяльність корумпованого режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення визначити шлях у напрямку демократичних реформ", - сказала американська дипломатка.
Вона нагадала, як у лютому 2014 року російські "зелені чоловічки" з російською зброєю отримали контроль над Кримом.
"У березні російські агітатори захопили будівлі і розпалили кривавий конфлікт на Донбасі, який забрав життя понад 13 тис. осіб. Таким чином кампанія з підриву і дестабілізації України розпочалася", - констатувала вона.
Водночас Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія не є "внутрішнім українським конфліктом", як стверджує Росія.
"Росія фінансує, озброює, тренує свої маріонеткові сили і озброєні угрупування, очолює їх і воює на їхньому боці на сході України. Після її вторгнення у Крим сталася низка убивств і зникнень десятка опонентів окупації. Ці справи залишаються нерозкритими, і їх мають розслідувати. Ми наполегливо закликаємо Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує", - підкреслила Томас-Грінфілд.
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вспомните 5 вопросов от зеленского? где они? их даже никто не считал, всё сдали на маккулатуру
У нас 5 вопросов!
шоп все злые стали очено добрыми
шоп все стали праволавнными
шоп все были дебилами
шоп все думали шо Рашка - очень православная
идите на Путина, нам похрен шо Украина разоружилась, а поэтому мы продадим ей Ф-15, в 20-30-м году, возможно.
Трамп или Байден это подпиshit
ах оставьте
Йухло думало, что все уже забыли и смирились, а тут такое. Несколько лет назад на ЦЕНЗОРУ.НЕТ, когда там еще форум был, я схлестнулся с кацапскими уродами на тему Крыма и его оккупации. Тогда я говорил, что Крым - такая себе ловушка для обезьяны. Ну, это когда в ящик с дыркой кладут вкусняшку, обезьяна просовывает в дырку лапу, хватает приманку, а вытащить лапу с зажатой в ней приманкой уже не может, не пролазит. Ящик привязан к дереву. Выпустить приманку и свалить обезьяне не позволяет либо тупость, либо жадность. Так их, глупых, и ловят.
С приходом к власти в США агента фсб Трампова я начал думать, что малость ошибся в своих оценках, однако теперь снова улыбаюсь. Шо, абизяны кремлевские, попались? Жаль, что вторую лапу вы успели выдернуть из Сирии, сейчас бы вашу беспомощную тушку просто имели во все щели, а пока вы еще способны одной лапой отмахиваться. Но ничего, умные взрослые дядьки найдут способ зафиксировать вас для удобного использования. Медики, к примеру, утверждают, что хорошо зафиксированный пациент в анетезии не нуждается.
почитай за Гитлера например - тупо "по линии" делал, не говоря ужк про Сралина
Ага, за контроль над таможней.
"Генеральная прокуратура обнародовала рейтинг российских регионов с наибольшим уровнем роста преступности в 2020 году. Согласно данным ведомства, антилидером стал Севастополь с ростом уровня преступности на 44% в сравнении с 2019 годом."
(выделено мной)
Зато в родной гавани!
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