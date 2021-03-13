США підтримують ініціативу України щодо "Кримської платформи". Час припинити окупацію півострова й агресію на Донбасі, - посол країни в ООН Томас-Грінфілд

США підтримують ініціативу України щодо створення "Кримської платформи з деокупації півострова".

Про це заявила постпред Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сполучені Штати вітають нову ініціативу України "Кримська платформа" як наступний крок і майданчик для міжнародних партнерів... Час припинити окупацію Криму Росією та її нинішню агресію на сході України. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з Україною, нашими союзниками і партнерами, щоб досягти цього", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Пані посол заявила, що через сім років після вторгнення Росії до Криму, міжнародна спільнота підтримує основні принципи Статуту ООН, "жодна країна не може змінювати кордони іншої з допомогою сили".

"Росія хоче, щоб ми вірили, що її вторгнення до Криму було виправданим і спровокованим. Але ми не дозволимо нас обдурити. Правда полягає в тому, що після того, як протести (на Майдані. - Ред.) припинили діяльність корумпованого режиму Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення визначити шлях у напрямку демократичних реформ", - сказала американська дипломатка.

Вона нагадала, як у лютому 2014 року російські "зелені чоловічки" з російською зброєю отримали контроль над Кримом.

Читайте також: До початку роботи "Кримської платформи" необхідно ухвалити закони про населення деокупованих територій і корінні народи Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

"У березні російські агітатори захопили будівлі і розпалили кривавий конфлікт на Донбасі, який забрав життя понад 13 тис. осіб. Таким чином кампанія з підриву і дестабілізації України розпочалася", - констатувала вона.

Водночас Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія не є "внутрішнім українським конфліктом", як стверджує Росія.

"Росія фінансує, озброює, тренує свої маріонеткові сили і озброєні угрупування, очолює їх і воює на їхньому боці на сході України. Після її вторгнення у Крим сталася низка убивств і зникнень десятка опонентів окупації. Ці справи залишаються нерозкритими, і їх мають розслідувати. Ми наполегливо закликаємо Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Читайте також: Є вагомі підстави очікувати, що Байден візьме участь у "Кримській платформі", - Джемілєв