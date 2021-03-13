Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов

Незалежно від посад і прізвищ особи, які були причетні до підписання Харківських угод, нестимуть відповідальність.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи питання причетності першого заступника апарату РНБО Руслана Демченка до підготовки Харківських угод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що якщо хтось, - не має значення, хто, - із посадовців був причетний, він має за це відповідати. Чи був пан Демченко причетний, чи ні, мені невідомо. Якщо в процесі слідства, в процесі розслідування, які будуть проводити слідчі, щось буде з’ясовуватись, то немає значення прізвище, ім’я, по батькові, має значення позиція, яку займатиме слідство... Ви чули виступ президента, він чітко сказав, що індульгенції ні в кого немає. Якщо людина винна, вона має відповідати", - заявив Данілов.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв із посиланням на заяву Данілова, що СБУ перевірить, чи не отримав хтось із тодішніх депутатів хабар за те, що підтримав Харківські угоди.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які у 2010 році підтримали ратифікацію Харківських угод. З переліком депутатів можна ознайомитися тут.

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