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Новини Політика України
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Данілов (1189) СБУ (10078) Харківські угоди (64) Демченко Руслан (41)

Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов

Незалежно від посад і прізвищ особи, які були причетні до підписання Харківських угод, нестимуть відповідальність.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи питання причетності першого заступника апарату РНБО Руслана Демченка до підготовки Харківських угод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу сказати, що якщо хтось, - не має значення, хто, - із посадовців був причетний, він має за це відповідати. Чи був пан Демченко причетний, чи ні, мені невідомо. Якщо в процесі слідства, в процесі розслідування, які будуть проводити слідчі, щось буде з’ясовуватись, то немає значення прізвище, ім’я, по батькові, має значення позиція, яку займатиме слідство... Ви чули виступ президента, він чітко сказав, що індульгенції ні в кого немає. Якщо людина винна, вона має відповідати", - заявив Данілов.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв із посиланням на заяву Данілова, що СБУ перевірить, чи не отримав хтось із тодішніх депутатів хабар за те, що підтримав Харківські угоди.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які у 2010 році підтримали ратифікацію Харківських угод. З переліком депутатів можна ознайомитися тут.

Читайте також: Рахманін: відповідальність за Харківські угоди має нести в тому числі глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко
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Топ коментарі
+44
Вот это уровень профессионализма. В ходе расследования неожиданно вышли на себя
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13.03.2021 10:04
+26
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
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13.03.2021 10:05
+24
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 1563
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13.03.2021 10:09
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Вот это уровень профессионализма. В ходе расследования неожиданно вышли на себя
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13.03.2021 10:04 Відповісти
Данілов-патріот здувся. Надувся Данілов - чинуша.
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13.03.2021 10:25 Відповісти
Скорее надулся Данилов -- плохой актер.
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13.03.2021 10:28 Відповісти
ні ,вийшли на мародера.
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13.03.2021 11:06 Відповісти
Да там и Чалый с Климкиным этот договор тоже подготавливали,скелетов полный шкаф. Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 4551
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13.03.2021 12:15 Відповісти
Є список хто приймав участь в голосуванні. Гугл тобі в поміч.
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13.03.2021 10:05 Відповісти
Система Рада. Больше ничего не нужно.
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13.03.2021 10:07 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
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13.03.2021 10:05 Відповісти
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 1563
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13.03.2021 10:09 Відповісти
Мені не відомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5466
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13.03.2021 10:25 Відповісти
Эт точно , вся эта нынешняя возня вокруг харьковских соглашений - белый шум , на выходе который даст пшык
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13.03.2021 10:19 Відповісти
Ви б бачили, як вчора на "Свободі слова" павуки вже рвали собі задниці , звинувачуючи один одного в причетності до харковської зради. Навіть, якщо це імітація, то для багатьох "господарів життя" цей час буде не самим кращим. Але хочеться вірити, що питання підняте надовго і в серйоз.
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13.03.2021 10:19 Відповісти
Рівно до того часу, поки не придумають щось краще, щоб перебити скандал з вагнерівцями.
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13.03.2021 10:49 Відповісти
"Поживемо- побачимо", - як сказав один сліпий.
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13.03.2021 11:21 Відповісти
Show Must Go On. Тему "вагнергейта" зеленые упорно пытаются перебить своим шоу. Но артисты никакие и сценарий туповат.
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13.03.2021 10:06 Відповісти
Вагнерівці. А корисні санкції для бабломойського від Америки, ЄС та повна тиша з боку «української влади».
Порятунок татарова всіма узеленськими, взагалі, відійшов на хрін знає який план.
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13.03.2021 12:14 Відповісти
З 23 вересня 2014 радник президента Порошенка Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 6454
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13.03.2021 10:07 Відповісти
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 9738
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13.03.2021 10:12 Відповісти
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2264
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13.03.2021 10:15 Відповісти
Сказать то что этим хотело? Так он был до этого Министром ИД, потом советником у Пороха, потом с 2019 года советником у Зели. Ну и что? Советник не должностное лицо и не допущен к гостайне, в отличие от зама.секретаря СНБО.
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13.03.2021 10:21 Відповісти
а до этого Януковича, а после этого Зеленского)))
(не дождавшись ни одной люстрации...даже от новых лиц)
непотопляемое...или бесценное?
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13.03.2021 10:35 Відповісти
Ничего следствие не выявит и никого не накажут...шоу для Байдена и спасение рейтинга... Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 5700
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13.03.2021 10:08 Відповісти
Интересно , а голосовавшим за харьковскую сдачу Украины уже запретили выезд из страны ?
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13.03.2021 10:14 Відповісти
Они кстати и газовый договор в пакете проголосовали. Включив туда все хотелки х-ла и убрав пункт про арбитраж и пересмотр.
А последствия потом пытались повесить на Тимошенко.
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13.03.2021 10:37 Відповісти
и, шо, лапоть, кто то в твой бред таки верит?
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13.03.2021 11:28 Відповісти
А по факту возразить что-то есть ?
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13.03.2021 12:05 Відповісти
Що втекти хочеш? Та біжи!
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13.03.2021 11:26 Відповісти
Їх тут вже нема. Залишивсь тільки Палиця, який Одесу у 2014му забрав від Раші на посаді губернатора. Може ці зелені з РНБО саме проти нього цей хайп про Харківські угоди піднімають? Доній, доречі, більше всіх постраждав у цих подіях. Його там трохи не вбили в Раді. Нехай би він і був би свідком на РНБО. А може і надати йому право голосу.
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13.03.2021 11:39 Відповісти
"Был ли господин Демченко причастен или нет - мне не известно"---Источник: https://censor.net/ru/n3253114 От чомусь віриться "...с трудом..." і браком оптимізму....
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13.03.2021 10:15 Відповісти
Весь цей цирк щоб відволікти увагу від Вагнерівців. Одну зраду хочуть прикрити іншою.
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13.03.2021 10:15 Відповісти
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2694
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13.03.2021 10:19 Відповісти
charkovskie to davno.Akto otvetit za Omanskie?
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13.03.2021 10:18 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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13.03.2021 10:53 Відповісти
Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов - Цензор.НЕТ 262
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13.03.2021 10:18 Відповісти
підгорає? не бійтесь, система своїх не здасть. ну може пару сакральних жертв.
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13.03.2021 10:31 Відповісти
когда эту шестёрку зе-гниды, борца с сотрудничающими со страной агрессором РФ, спросили - а как же ж поставки электроэнергии, которые возобновила зе-шобла?
Эта зе-тварь ответила, что оно поставками электроэнергии не занимается...
Мені не відомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 7860
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13.03.2021 10:25 Відповісти
Всім вже відомо а йому не відомо - не вірю я жодному слову цього Данілова - жодному! А всі ці його "буйні" діяння і "санкції" ніщо інше як прикриття зливу операції по "вагнеровцях" який зробили своєму шефу ***** його "слуги" найвищі посадові особи держави включно з "ЗЕ-преЗЕдентом" а можливо і ще чогось важливішого - дуже скоро в цьому переконаємось!
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13.03.2021 10:28 Відповісти
Зелень влаштувала шоу для лохторату і спрямувала його увагу в потрібне русло.
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13.03.2021 10:29 Відповісти
" Мне неизвестно, мы не знаем , нас не так поняли, операции вагнеровцев не было , вырвано из контекста" методические рекомендации, "Как ссать избирателю в лицо и убеждать, что это божья роса" от слуг.
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13.03.2021 10:30 Відповісти
Литвин же сказав -то усьо поробила Тимошенко.
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13.03.2021 10:31 Відповісти
Та отож. З усіх утюгів 20 років кричало, що вонаукраланашефсьо. Справжні крадуни знайшлись, але осад залишивсь.
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13.03.2021 11:23 Відповісти
Правильно, к ответу, Порошенко, Медведчука, Юлю и пол парламента. Рада исчезнет сама собой, сам пью, сам гуляю с РНБО. Красота, новое веяние, цифровое управление ОНЛАЙН всей страной.
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13.03.2021 10:32 Відповісти
Не надо мешать всё в кучу. Это технология мокшанской гэбни.
Та же Тимошенко чуть ли не в одиночку боролась с харьковскими соглашениями. Потом на нее еще и ответсвенность за них пытались повесить в части газового договора.
Хотя после голосования радой и внесения туда правок это уже ни разу не её договор.
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13.03.2021 10:41 Відповісти
Это все театр трагикомедии, Юля тоже в главной роли, а вот Вовочка в роли НЕРОНА, который сверг сотрапа и решил получить Оскара украинского и никто не знает, чем кончится спектакль, проходит только 2 года. И не какая там технология, это современное искусство.
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13.03.2021 10:57 Відповісти
Не оцінили, варвари, героїчної боротьби ЮТ в боротьбі за доступ до труби "животворящей". Кинули!
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13.03.2021 11:30 Відповісти
"нарративы, перспективы" загадочно говорит человек с лицом напоминающим мне годы застоя...
блин нельзя сразу после Рыбникова коментировать...
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13.03.2021 10:33 Відповісти
Харьковские соглашения подписывали те,кто хотел смотреть в глаза путлера угощая карамельками в сладкой преданности в любви получить преференции для себя.По большому счёту нынешняя власть в данном вопросе ничем не отличается от власти того времени.Строемление предано посмотреть в глаза путлера и увидев в них желание к миру,а затем маниакальное стремление поговорить с ним тет а тет,то результат такого сценария очевиден.История повторяется как фарс.Не прошло и 10 лет!!!
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13.03.2021 10:36 Відповісти
Нафуй ты там сидиш???Если тебе ничего не известно!!!
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13.03.2021 10:37 Відповісти
Якщо він послався на слова презика,значить брехня і все буде тільки бла-бла.
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13.03.2021 10:41 Відповісти
Что значит "причастен или нет", именно Демченко их и готовил, все тексты соглашений.
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13.03.2021 10:43 Відповісти
Лещенко показал уже, как сывочолый был 'категорически против' харьковских угод. Как его княжицкий голосовал 'за' - случайно, наверное. Ну , а порошенко в своём интервью прямо сказал , что Харьковские соглашения - безальтернативны, так что его безальтернативность имеет глубокие корни.
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13.03.2021 10:49 Відповісти
Вас спамлять засранці порохоботовські. Срані петроботи не ******* фактів і правди
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13.03.2021 11:40 Відповісти
Просто у них нет аргументов, спам от бессилия.
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13.03.2021 11:44 Відповісти
Панове, не варто рвати душу. Данилов - особа підлегла. Звісно, зараз він працює на створення інформаційної завіси для прикриття вагнергейту, але ж по ходу п"єси відбуваються корисні речі. От нехай собі й відбуваються. Давайте разом радіти даній обставині. Запитаю: чи забудему ми з вами про факти злиття операції по вагнерівцям, розкрадання ковідного фонду, зрав програми вакцинації та інші подвиги нашого "геракакела"? Нєа! Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 360 Тож дамо ім зробити ці, вимушені для них, корисні Україні стправи, а потім спитаємо з них за всі зашквари. Беллінгкет нікуди не дівся, наміри його не змінилися, все йде за планом. От тільки одне мене непокоїть: які саме канали в Україні матимуть сміливість показати нам це чудове кіно вже наступного тижня? Окрім 5-го, звичайно. Чи не закриє нове "мінправди" ті канали, які натикають пикою драних котів у їх власне лайно...
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13.03.2021 10:50 Відповісти
Если по каждому из 236 экс-депутатам расследование будет длится месяц, то окончание этого кина будет только через 20 лет... Мені невідомо, чи причетний Демченко до Харківських угод. Якщо слідство виявить чиюсь провину, відповідатимуть незалежно від прізвищ, - Данілов - Цензор.НЕТ 5449
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13.03.2021 10:55 Відповісти
РНБО це такий собі гурток побазікати. РНБО не приймає управлінських рішень, воно може заявити про те, що Україні треба терміново летіти на Марс, а може влаштувати як Раїса Богатирьова високооплачувані посиденьки для її подруг. Всі рішення РНБО є дорадчі. Хоче президент чи його завхоз і все помножить на нуль і навіть - розділить, хоче він їх легітимізує. Там нікого ніхто не вибирає, а значить і ніхто не відповідає за їх рішення. Коли влада зацікавлена вона з РНБО робить такого собі мудрого Гудвіна, а хоче робить з РНБО аеродром збитих льотчиків ім. Шуфрича, чи курси МіКУКУША Міськи курси крою і шиття ім. Р.В. Богатирьової. З таким же успіхом можна прислуховуватись до порад бабусь на будь-який лавочці біля під'їзду, які гігабайтами обмінюються між собою інформацією.
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13.03.2021 10:59 Відповісти
Суть РНБО змальована точно.
Як записано в законодавстві - це дорадчий орган при президенті. Він там головує і приймає всі рішення.
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13.03.2021 11:06 Відповісти
Щось у мене складається враження, що це початок політики ПОШУКУ ВОРОГІВ НАРОДУ.
І цей шлях призведе до диктатури.
Точно так у 20-30-ті роки вишукували.
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13.03.2021 11:03 Відповісти
Начали издалека, но постепенно приучают к диктатуре.
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13.03.2021 11:06 Відповісти
Тільки не в Україні. Один урод вже спробував...
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13.03.2021 11:42 Відповісти
Теж проти, щоб людей притягали до криміналу за їх голосування в Раді. Там має бути єдина відповідальність - політична. Ці люди мають стати політиками з смітника. А люди вже нехай самі вирішують - чи слухати його, чи перемикнути канал.
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13.03.2021 11:27 Відповісти
А якщо завтра депутани проголосують за поділ України по Дніпру то це буде злочин чи ні
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13.03.2021 11:44 Відповісти
Так то буде злочин, тому що подібне рішення може бути тільки через референдум. Див ст. 73 Конституції (Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України)
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13.03.2021 12:04 Відповісти
Не проголосують. А, якщо проголосують, то це рішення може бути оскаржене в Конституційному суді.
Треба найперше відповідально ставитись до свого вибору всіх гілок влади під час голосування. А гвалтувати Конституцію - оце і є справжній кримінал.
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13.03.2021 12:43 Відповісти
Народ требует привлечь дворников и гардеробщиц! Иначе будет великая несправедливость по отношению к можновладцам с 30 летним стажем.
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13.03.2021 11:12 Відповісти
этот поцреот на Черкащине самовольно загородил проход к земельным участкам, *********** нарезаны атовцам, так, что охрана не пропускает собственников на их же участки. Вот и все , что нужно знать про эту зеленую падаль, маскирующуюся под патриота
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13.03.2021 11:30 Відповісти
Дебилы, учите Конституцию, в 80-й статье четко написано: депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования.
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13.03.2021 13:28 Відповісти
Не знає ? А спитати у сусідньому кабінеті важко ? Він його зам.
Інакше як знущання, слова Данілова спримати не можна.
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13.03.2021 15:33 Відповісти
СМЕШНЫЕ ПОРНОХОБОТЫ ИЗ СЕКТЫ СВЯТОГО ПЕТРА ОПЯТЬ В ТЕСНОМ СТРОЮ С РФИЯНЦАМИ НАКИНУЛИСЬ НА ЗЕЛЕНСКОГО И ДАНИЛОВА ДОКАЗЫВАЯ ЧТО ВСЁ ЭТО ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НО ПРИ ЭТОМ ЗАБЫВАЯ ПРОСТЕЙШИЙ И ЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС К НИМ И К ПСЕВДОПАТРИОТУ ПЕТРУ ШЕКОЛАДНАЯДУПА, - АЛЛЁ, УБОГИЕ А ПОЧЕМУ ТАКОЙ ИЗ СЕБЯ ВЕСЬ ПАТРИОТ ЗА ВСЕ СВОИ ПЯТЬ ЛЕТ ТАК И НЕРЕШИЛСЯ ДАЖЕ НА ИМИТАЦИЮ РАЗБОРОК ПОЛЁТОВ В ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ С МЕДВЕДЧУКОМ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ????
ШО, ВРЕМЕНИ НЕХВАТИЛО???? ОТКЛАДЫВАЛ ВСЁ НА ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК????
😆😅🤣😂😉😄😃😝🤪😜😛
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13.03.2021 17:01 Відповісти
ну и что что он готовил эти "соглашения"
непричастен и все тут
Виноваты Антоненко,Стерненко и другие патриоты
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13.03.2021 18:14 Відповісти
Кстати, прекрасный способ расправиться с конкурентами у корыта - Тимошенко и ей подобными...
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13.03.2021 20:12 Відповісти
 
 