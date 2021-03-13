Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна моряки повернуться в Україну наступного тижня, - посольство

Вчорашні пошукові роботи румунських військових рятувальників завершилися безрезультатно. Корабель ВМС Румунії покинув місце аварії. Сьогодні о 7:00 пошуки було відновлено силами і спеціальними судами берегової охорони Прикордонної поліції Румунії і Морської судноплавної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його зафіксували в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, якого від початку пошукової операції вважають зниклим безвісти", - сказано в повідомленні посольства.

Також підкреслюється, що стан врятованих моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом у лікарні міста Констанца до 15 березня. Вчора їм вручили свідоцтва для повернення в Україну.

"Залежно від стану здоров'я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - додали в посольстві.

Всі моряки забезпечені одягом і належним харчуванням.

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo-Balt 179 з 13 українцями на борту. Десятьох моряків врятовано, двоє загинули, тривали пошуки однієї людини. Пізніше МЗС оприлюднило імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Зокрема, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні було 10 українців і двоє іноземців. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали безвісти.

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