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Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна моряки повернуться в Україну наступного тижня, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Події

Врятовані із затонулого біля берегів Румунії судна моряки повернуться в Україну наступного тижня, - посольство

Вчорашні пошукові роботи румунських військових рятувальників завершилися безрезультатно. Корабель ВМС Румунії покинув місце аварії. Сьогодні о 7:00 пошуки було відновлено силами і спеціальними судами берегової охорони Прикордонної поліції Румунії і Морської судноплавної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

"Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його зафіксували в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, якого від початку пошукової операції вважають зниклим безвісти", - сказано в повідомленні посольства.

Також підкреслюється, що стан врятованих моряків задовільний. Всі вони перебуватимуть під медичним наглядом у лікарні міста Констанца до 15 березня. Вчора їм вручили свідоцтва для повернення в Україну.

"Залежно від стану здоров'я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - додали в посольстві.

Всі моряки забезпечені одягом і належним харчуванням.

Як повідомлялося, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo-Balt 179 з 13 українцями на борту. Десятьох моряків врятовано, двоє загинули, тривали пошуки однієї людини. Пізніше МЗС оприлюднило імена загиблих і постраждалих громадян України.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Зокрема, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні було 10 українців і двоє іноземців. Дві людини загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали безвісти.

Читайте також: Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179
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Язык не поворачивается назвать этих моряков украинскими ...
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13.03.2021 10:49 Відповісти
Кто тебе разрешал открывать рот, чмо?
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13.03.2021 17:16 Відповісти
Слава богу, торжественно встретим героев.
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13.03.2021 10:59 Відповісти
Посадить пару владельцев этих корыт, которые эти речные плоскодонки советской постройки в море отправляют, они будучи новыми зимой не эксплуатировались, и работали только на реке, а теперь появились судовладельцы типа оксаны марченко, для нее народ- биоматериал, можна на ржавом 50-летнем речном корыте, зимой и в море...
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13.03.2021 12:27 Відповісти
Какой болван идет туда работать.Во первых,-все эти волго-балты такое старье,что удивительно,как они и при хорошей погоде не разваливаются.А во вторых, где-то с середины октября до середины апреля,-это период осенне-зимних штормов и выходить на волго-балтах в море-самоубийство.Они длинные,и их ламает на волне,как трухлявую щепку.
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10.05.2021 02:06 Відповісти
 
 