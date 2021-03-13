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Новини Політика України
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Афганістан (450) Офіс Президента (1752) Жовква Ігор (135)

Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква
Фото: bituk.media

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із радником президента Ісламської Республіки Афганістан Кабіром Ханом Ісахелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Співрозмовники обговорили широке коло питань двостороннього порядку денного, включно з посиленням торговельно-економічної співпраці та співробітництва у військово-технічній сфері. Вказали на успішне проведення напередодні другого засідання Українсько-афганської спільної міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці та досягнення низки домовленостей щодо поглиблення економічної взаємодії між двома країнами.

Під час зустрічі йшлося про політично-безпекову ситуацію в Ісламській Республіці Афганістан та зусилля афганської влади, спрямовані на просування внутрішньоафганського діалогу.

"В Україні уважно стежать за позитивними змінами в Афганістані. Ми поділяємо налаштованість афганської сторони на поглиблення двосторонніх відносин. Настав час для активізації політичного діалогу та організації подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні. Ми серйозно налаштовані розвивати нашу торговельну та економічну співпрацю, відновлювати двосторонній товарообіг", – наголосив Жовква.

Заступник керівника Офісу президента вказав на можливості для збільшення постачання української агропромислової продукції до Афганістану, що може сприяти гарантуванню продовольчої безпеки. Він також висловив наміри української сторони брати участь у реалізації інфраструктурних проєктів в Афганістані з використанням наявного досвіду роботи в країні: "Ми маємо необхідні знання про вашу країну та досвід і готові взяти участь у відновленні й модернізації залізниць, шосе, об’єктів енергетики".

Читайте також: Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану, - Кулеба
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Топ коментарі
+10
Найвеличнішому перекрили поставки білого порошку з московії та Південної Америки?
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13.03.2021 11:18
+9
На черзі економічна співпраця з Занзібаром. Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8778
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13.03.2021 11:19
+9
а чем вам колумбийский кокс не устраивает?
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13.03.2021 11:23
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Найвеличнішому перекрили поставки білого порошку з московії та Південної Америки?
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13.03.2021 11:18 Відповісти
"У вас есть план,містер Фікс?" !!!!))))
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13.03.2021 11:29 Відповісти
Хто-небудь, скажіть Зюзі, що в Афгані роблять інший порошок. Від якого поцієнт швидко перетворюється на типового "вонні".
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13.03.2021 11:31 Відповісти
"Да какая разніца?" (с)
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13.03.2021 12:45 Відповісти
видимо володя с быстрого белого решил перепрыгнуть на чёрный медленный Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 852
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13.03.2021 12:54 Відповісти
правильно,давайте подарим афгану всех наёмов ,да и бородато серлеща в качестве бонуса Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1353 .глядишь,откроются новые возможности.
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13.03.2021 11:19 Відповісти
На черзі економічна співпраця з Занзібаром. Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8778
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13.03.2021 11:19 Відповісти
Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1470

Але тут тре' обережно, щоб потім не було якось невдобно Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8689.
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13.03.2021 12:09 Відповісти
Невдобно спати на стелі. Ковдра спадає. Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6777
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13.03.2021 12:30 Відповісти
Я мав на увазі трохи інше - на Занзібарі іноді бешкетує один веселий парфум. "Невдобно" може статися, коли співпрацювальникам доведесься про ті бешкети розповісти громадськості Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1311.
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13.03.2021 12:39 Відповісти
Ти думаєш,що вже прийшло?
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13.03.2021 11:21 Відповісти
Правильное решение.
Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2958
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13.03.2021 11:22 Відповісти
а чем вам колумбийский кокс не устраивает?
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13.03.2021 11:23 Відповісти
Решили кокс на герыч сменить?
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13.03.2021 11:24 Відповісти
"Вот идет караван по зибучим пескам...." !!!!)))
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13.03.2021 11:26 Відповісти
Який потужний стратегічний партнер... Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1545
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13.03.2021 11:26 Відповісти
Відтепер проблем з наявністю плана не буде !!!))))
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13.03.2021 11:28 Відповісти
На самом деле да. Но не при нашей нынешней власти. Раньше, например, Великобритания владея Афганистаном оббирала Китай, подсадив китайцев на опиум. Ну и никакая серьезная война была невозможна без Афганистана, поскольку для раненых нужно было много обезболивающих препаратов, а они все были на основе опиатов.
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13.03.2021 11:32 Відповісти
Зараз реалії трохи інші - виробництво медичного опіуму не настільки зав'язане на Афганістан.
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13.03.2021 12:01 Відповісти
это сейчас то ? когда талибы громят правительственные войска ? шо они там в ОП курят ? Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7036
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13.03.2021 11:27 Відповісти
Похоже у криворожского арлекино все так херово с международной поддержкой, что он уже полез дружить с афганистаном. Не с германией, канадой, сша, британией, японией, а с афранистаном, карл! С такими успехами зеленого черта на международной арене, следуюшие его визиты будут в сомали, бурунди, конго, сьерра-лионе и другие успешные страны дна мировой цивилизации.
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13.03.2021 11:29 Відповісти
Забули про Буркіна-Фасо та Кіт-д'Івуар Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5578
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13.03.2021 11:34 Відповісти
Складається враження, що в ОП зіврали дебілів зі всієї України, щоб Вова на їхньому фоні не виділявся.
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13.03.2021 11:34 Відповісти
Зєля на опіати перейшов?
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13.03.2021 11:39 Відповісти
Зеленскому требуется доза, постоянная и надежно гарантируемая. Афганистан обеспечит партнера. А тепловозы уже поставили американские в Афганистан?
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13.03.2021 11:40 Відповісти
зесрань,как я вам "завидую"...))))
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13.03.2021 11:41 Відповісти
С Папуа Новой Гвинеей еще время не пришло наводить тесные связи? уже тоже пора...
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13.03.2021 11:43 Відповісти
А там не выращивают ничего, для вдохновения так сказать
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13.03.2021 11:47 Відповісти
снова перепутали в ОПе - в Афганистане героин, гашиш и Наем, а кокаин (о котором так хорошо отзываются на улице Банковой) - он в Колумбии!!!

зеленым человечкам два по географии
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13.03.2021 11:59 Відповісти
Наркотрафік?🤔🤔🤔
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13.03.2021 11:59 Відповісти
Ну, тогда погнали: Бенин, Южный Судан, Уганда, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Руанда, Зимбабве, Гамбия, Того, Гвинея-Биссау, Малави, Бурунди, ЦАР и Бурунди.
Засылай послов, Вова. Это твой уровень. Хотя есть мнение, что ты до них еще не дорос. А с Афганом да, ты прав. Трава у них мощная. И герыч опять же чистейший.
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13.03.2021 12:13 Відповісти
Україна різко обвалила експорт яєць
Українські виробники яєць постачають за кордон значно менше продукції, аніж раніше.

Детальніше про це розповідає Агроцентр.
Деталі: У січні та лютому поточного року Україна відправила на експорт лише 7,3 тисяч тонн яєць. Якщо порівнювати з показником за аналогічний період минулого року, то експорт знизився у 2,7 рази. Грошовий еквівалент склав 8,3 мільйонів доларів, що в 2,1 рази менше показника 2020 року.
У перші місяці 2021 року головними покупцями українських яєць стали:
ОАЕ (35,7%);
Латвія (25,4%);
Саудівська Аравія (11%).
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13.03.2021 12:38 Відповісти
Та какая разница, куда встрять? Главное, чтоб не в США и ЕС, и не в НАТО, а то пуйло абидицца.
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13.03.2021 12:48 Відповісти
Не говорите ерунды. Америкосы могут отдать некоторые подряды на восстановление инфраструктуры украинским компаниям.
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13.03.2021 13:15 Відповісти
Планируется крупный неурожай кокоса??? Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1789 Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1789

Диверсификация на марше.
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13.03.2021 15:01 Відповісти
 
 