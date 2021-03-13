Зеленський на з'їзді "Слуги народу": Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від засланих козачків і випадкових людей.
Про це сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей. Є і такі, які якимось чином потрапили. Ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не усвідомив різницю між справжньою думкою народу і своєю фейсбук-булькою, краще встаньте і підіть самі", - зазначив він.
Він також заявив, що вимагає від "Слуги народу" бути постійно на передовій змін і зосередитися на важливих законопроєктах.
"Маєте думати на кілька кроків вперед... Партія має бути джерелом ініціатив і реформ", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1085805.0
Для тих хто не в темі: журналіст Бігус вчора на ютубі розмістив розслідування його команди щодо "журналіста" Дубинського.
Жахливі подробиці як брехню поширювали у суспільстві на догаду злочинній владі. Саме такі дії вбивають віру людей у себе, спотворюють сприйняття світу.
Справа навіть не про Майдан. Справа про базові людяні цінності та паразитування на їх.
Хто ще не бачив
Пока у населения не будет брезгливости к подобным ублюдкам, пока не будет работать внутренний логический и арифметический контроль входной информации - эта херня будет вечной
Медіа шльондри шкодять суспільству значно більше, ніж навіть злочинні угруповання чи серийні вбивці.
Їхне сміття, яке ллеться з ТВ та інтернету з легкістю годує мізкі людей, у яких відсутне критичне мислення. Як приклад діяльність дубінського. Цього Гапона непогано б десь на Майдані підвисити за тестікули.
Адже ЙОГО БРЕХЛИВІ СЮЖЕТИ ПРОВОКУВАЛИ ВОРОЖНЕЧУ У СУСПІЛЬСТВІ, ТА СПОТВОРЮВАЛИ ПРАВДУ НА ДОГАДУ БАНДІ ЯНУКОВІЧА.
ЗАЯВИЛ ПОРТНОВ.
http://news24ua.com/ya-otvratitelno-otnoshus-k-volonteram-kotorye-uvlekayutsya-gimnopeniem-portnov
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
tZE inform
@tZEinform
·7 ч
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" Зеленский на съезде. 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%
Моральні зелені уроди
Зеленский взял в свою команду "серого кардинала" украинской политики, уволил и переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.
Ранее сообщалось, что в округе № 14 в Винницкой области победила кандидат от пропрезидентской партии Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.
Так, президент Зеленский подписал два указа. Первым - №547/2019 "Об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины", он уволил Демченко. Вторым - №548/2019 "Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины", он вернул его.
https://www.dialog.ua/ukraine/184761_1563952091