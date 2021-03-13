Вперше з грудня кількість нових випадків COVID-19 за добу в Києві перевищила 1 тис
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За минулу добу в столиці України підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це максимальний показник із грудня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.
За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.
За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки від вірусу, повідомив мер.
До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали за минулу добу 380 осіб.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (234), Дніпровському (138) та Оболонському (132) районах", - розповів Кличко.
Топ коментарі
+5 Viktor Zotov
показати весь коментар13.03.2021 11:42
+5 Юрій Ан
показати весь коментар13.03.2021 11:43
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И еще было бы интересно провести статистику, сколько из последних заболевших, было любителей пакататься на лыжах
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
А ти особисто сам поміркуй без тіх вчених, як ти можешь захворіти ковідом, сидячи вдома, та не зкім не входячи в контакт????????Так шо не мели дурниць
Единственной силой, которая могла бы смести этот режим, является армия.
Но армейская верхушка, очевидно, в доле с Даниловым. Они уже договорились с Грефом о сдаче Украины.
У него много планов. Начиная от добычи сланцевого газа на Юзовском месторождении, и заканчивая финансированием украинского госбюджета от грефовского Сбербанка.
Эти ребята - не добрейший Порох. Они пришли крепко и надолго.