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Вперше з грудня кількість нових випадків COVID-19 за добу в Києві перевищила 1 тис

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вперше з грудня кількість нових випадків COVID-19 за добу в Києві перевищила 1 тис

За минулу добу в столиці України підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це максимальний показник із грудня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.

За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки від вірусу, повідомив мер.

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали за минулу добу 380 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (234), Дніпровському (138) та Оболонському (132) районах", - розповів Кличко.

Читайте також: Ми увійшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Зовсім інша клінічна картина, інфікується більше людей, - Степанов
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Топ коментарі
+5
Что должен делать, например я? Предохраняться? Бизнесу п-здец, комуналка и продукты всем понятно. Год прошёл п-здежа и цифр
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13.03.2021 11:42
+5
Кто тебе мешает уколоть себе дозу фуфломицину и у спокоиться?
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13.03.2021 11:43
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Немедленно закрыть метро! Остановить поезда! Поджечь с 4 сторон верховну раду!
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13.03.2021 11:34 Відповісти
перестати дихати!
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13.03.2021 12:39 Відповісти
В Харькове сегодня 883 заболевших 14 умерли.Больницы -под завязку.Нехватка врачей и персонала.А мы хиханьки .да хаханьки.Пир во время чумы.
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13.03.2021 11:39 Відповісти
Что должен делать, например я? Предохраняться? Бизнесу п-здец, комуналка и продукты всем понятно. Год прошёл п-здежа и цифр
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13.03.2021 11:42 Відповісти
Кто тебе мешает уколоть себе дозу фуфломицину и у спокоиться?
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13.03.2021 11:43 Відповісти
****.ла уже эта рекламма !
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13.03.2021 12:04 Відповісти
чим захворіли? від чого померли? як визначено? за допомогою гівнотестів, які знаходять вірус в ківі і кока-колі?
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13.03.2021 12:40 Відповісти
Ну так....быдлавозчики еще больше стали напихивать мясом свои ржавые корыта и пофиг им там всякие постановления. А мясо, как тупые куры запихивается и запихивается.

И еще было бы интересно провести статистику, сколько из последних заболевших, было любителей пакататься на лыжах Впервые с декабря количество новых случаев COVID-19 за сутки в Киеве превысило 1 тысячу - Цензор.НЕТ 1066
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13.03.2021 11:51 Відповісти
А ти знаєш, що захворіти на ковід вдома в 20 разів вірогідніше, ніж в будь-якому іншому місці? І що на вулиці ця ймовірність мінімальна.
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13.03.2021 12:42 Відповісти
Не мели дурниць
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13.03.2021 13:02 Відповісти
Перебування вдома може потенційно збільшити поширення "ковіду". https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12766 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1
Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
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13.03.2021 13:10 Відповісти
то ж дурниці тобі розповідають в дебіловізорі, а ти наївно в них віриш
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13.03.2021 13:10 Відповісти
При чому тут дибіловізор???? Та до сраки ті ссилки шо ти мені скидуєш і до сраки дослідження якихось там сраних дибіловчених. Хай ті срані деділовчені краще досліджують як побороти того клятого недуга.
А ти особисто сам поміркуй без тіх вчених, як ти можешь захворіти ковідом, сидячи вдома, та не зкім не входячи в контакт????????Так шо не мели дурниць
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13.03.2021 13:28 Відповісти
Ти - дегенерат. Розмова закінчена.
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13.03.2021 13:30 Відповісти
Когда это все закончится уже.
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13.03.2021 11:52 Відповісти
Никогда.
Единственной силой, которая могла бы смести этот режим, является армия.
Но армейская верхушка, очевидно, в доле с Даниловым. Они уже договорились с Грефом о сдаче Украины.
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13.03.2021 12:00 Відповісти
ОПЗЖ - это не режим ! Это баранье дерьмо !
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13.03.2021 12:08 Відповісти
Данилов - это не ОПЗЖ. Это "луганские".
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13.03.2021 12:23 Відповісти
Данилов начал очищать Украину от скверны !
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13.03.2021 12:29 Відповісти
Данилов - это бизнесмен. Вперше з грудня кількість нових випадків COVID-19 за добу в Києві перевищила 1 тис - Цензор.НЕТ 4404
У него много планов. Начиная от добычи сланцевого газа на Юзовском месторождении, и заканчивая финансированием украинского госбюджета от грефовского Сбербанка.
Эти ребята - не добрейший Порох. Они пришли крепко и надолго.
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13.03.2021 12:45 Відповісти
Покую кто он, бизнесмен или нет, главное это его плступки !
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13.03.2021 13:18 Відповісти
Тогда, когда все люди поймут суть этой афёры !
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13.03.2021 12:06 Відповісти
Кто-нибудь ещё в эту муть верит ?
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13.03.2021 11:59 Відповісти
ето все заговор международных австралийских банкиров
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13.03.2021 12:00 Відповісти
Рептилоїди геть абарзєлі! Продовжують людей заражати та вбивати. Впервые с декабря количество новых случаев COVID-19 за сутки в Киеве превысило 1 тысячу - Цензор.НЕТ 2667
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13.03.2021 12:04 Відповісти
а гівнотестів наскільки більше стали робити?
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13.03.2021 12:39 Відповісти
 
 