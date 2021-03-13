Вперше з грудня кількість нових випадків COVID-19 за добу в Києві перевищила 1 тис

За минулу добу в столиці України підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це максимальний показник із грудня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграм-каналі.

За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.

За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки від вірусу, повідомив мер.

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали за минулу добу 380 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (234), Дніпровському (138) та Оболонському (132) районах", - розповів Кличко.

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