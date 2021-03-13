Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів "Слуги народу" демонструвати єдність під час прийняття важливих законопроєктів. У вас може бути дискусія.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Єдність! Ми ніколи не зробимо нашу Україну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. У вас може бути дискусія щодо деталей, але коли йдеться про принципові, важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів, наших голосів, голосів "Слуги народу". Вам має бути байдуже до того, як голосують інші партії, нехай це залишиться на їхній совісті", - зазначив він.
Він також закликав депутатів забути про слова "так, але", коли йдеться про виконання обіцянок щодо виборців.
Будь ласка, зачекайте...
І має на це повне право і об'єктивні підстави.
Ми ставимося до неї з повагою і розумінням.
Але це не привід цитувати її нам заради розваги чи досухатися її порад.
А простые украинцы - обеднели совсем
а тут все то же-нагибание к единомыслию.
пронесло нас в очередной раз
...
Однажды Шкрека, с криворожского болота
случайно выбрали планктоном управлять...
Тот сразу в пузыри - наполеончик, что ты!
И, ну, на каждой кочке булавой махать.
- Стрекоз всех вон! Заколебали!
Бобров - налогами на зубы обложить.
И плавунцов к ногтю, чтоб не мешали
цивилизованно амёбов...дальше разводить.
Здесь всё разрушить! Там будут обедать,
А на торфянике по центру будет шапито..
Мне подфартило высшей властью ведать!
Я вам не лох! Я преЗЕдент? Иль хто?
Взроптали аисты: «От бесталанные паскуды!
Чтоб черт обратно вас в Квартал увлёк!
Нам мало, что тритоны все оттуда -
Так нате - мамыРимы ушленький сынок...
А Шкреку что? Он весел, позитивен!
Он самому х.ло у бельма заглядал..
А тот кивал, мол, всё в порядке - эффективен…
Пока.... капец однажды не настал.
Опять исполнЯсь значимости важной
на новой кочке надуваясь пузырём
Шкрек оступясь, на сук наткнулся влажный -
Бабах! И нету бубы.... только тишина кругом.
Мораль:
коль, выбран большинством - веди себя нормально
и прежде кваканья, подумай наперёд,
что всяк пузырь, раздутый аномально
всегда на тощий зад свой приключение найдет !!!
І навіть прозоро натякнув, що Зюзя - рептилоїд ("внеземной иудей")...
предвещая беду ))))
...против себя.
Я начну, а народ накидает:
- Арест и срок уродам, слившим операцию по вагнеровцам
- Арест и срок Бене и ему подобным чумаходам с конфискацией и национализацией всего и вся.
- Арест и срок Вовку и его шараге, с конфискацией всего и вся
- Арест и срок уродам, отмывшим ковидный фонд на вэлыком крадивныцтве.
- Полный отчет по оманскому зашквару.
- Про тарифы, млять, не забудь
ответ простой и незатейливый - все ждут когда цирк закончится и клованы уйдут,
а уже потом можно о чем то начинать говорить.
Добавлю - я за Зе не голосовала .
А если он даст возможность вввозить простым людям хорошие европейские авто без растаможки - то 100 % пройдет. Ибо заробитчане - а их 2 млн ( с семьей и роднёй все 7 млн) ненавидят тех, кто сделал закон про евробляхи . Умные политики всегда используют такой момент себе в пользу. Если сам не сообразит - то ему подскажут политтехнологи
А кто ещё?
Не с этих же спрашивать ? Им и без НАТО не бедно жить
Такую "принципиальность" может и дрессированная мартышка проявлять за банан.
Спасибо! Хохотал от души!
...За останні два роки, статки Медведчука (да-да, того самого, якого вже 22 дні типу угнєтают, вводять і виводять санкції і решту фрікцій совєршают), так ось його статки виросли у 21 раз - з 55 млн доларів до 1200 млн доларів. Ніхреново так чувак під санкціями, ага. Ну і вишеньку вам на ваше дефлопе - за часів Пороха Медведчук збіднів у 5 разів, бо до 55 млн у 2018 році мав 270,5 млн доларів у 2013 році
Все на месте. В тюрьме только Антоненко
Ну, а на тих, хто не буде голосувати як потрібно Зеленському РНБО введе санції, а СБУ посадить
следующий хто? судя по стремительной деградации ето должна быть шимпанзе из киевского зоопарка....
Я це слабо уявляю, бо коли дивлюся на табло Гідранта мені весь проглядається Беня і Ко!