Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що його команда змогла втілити в життя ті обіцянки, які десятиліттями давали різні політики в Україні.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми за 2 роки змогли зробити те, що інші політики обіцяли десятиліттями. Тепер їм доведеться поламати голову, щоб вигадати нові обіцянки для наступних виборів", - заявив Зеленський.
Він також нагадав "слугам народу", що вони мають захищати інтереси 40 млн українців.
"Не важливо, хто проти нас, важливо, за кого ми. Це понад 40 млн українців", - зазначив Зеленський.
"Ті, хто були друзями, зараз кидають у нас брудом", - додав президент.
Він також уточнив, що владі протистоять олігархи зі своїми ЗМІ, депутати, які втратили мандати, чиновники, які втратили бізнес, царьки, які "втратили землю, що нібито і не продається".
Будь ласка, зачекайте...
Украину разрывают на две части: с одной стороны - Россия, с другой - Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться.
(Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным )
… Ринат Леонидович Ахметов прошел тяжелую жизнь. Я сам из Луганска, тоже жил на Донбассе и хоронил очень многих своих друзей. Я могу сказать, что Ахметов, выжив в той мясорубке и создав свой нынешний бизнес - далеко не дурак.
Поверьте мне, у него нет желания конкурировать с российскими олигархами.
И как раз на сегодняшний день наши олигархи заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой. Единой и неделимой
Еще один вопрос - я бы прекратил эту риторику по поводу бандитов и уголовников в Партии регионов.
Если этот так, то почему они не сидят в тюрьме? Если вы их не посадили, то прекратите на эту тему разговаривать.
Но я понял - старая номенклатура никогда страну строить не будет ( Данилов 59 лет)
Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы. Но, тем не менее, власть-то УВАЖАЛИ!
29 БЕРЕЗНЯ 2007
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
повысил комуналку в 2 раза ?
продукты питания в 2 раза?
убил микро и средний бизнес ?
действительно такого ещё никто не делал.. даже янукович был умнее
"Гроші це влада, а влада це ще більші гроші" (С)
ХХХХХ
)))))
Недоумок Зеленский, с одной стороны да, вы столько напридумывали, что переплюнуть вас будет сложно. Но.
Снимается продолжение сериала про Голобородько. В продолжении Голобородько оказывается колаборантом, изменником, кидающим за решетку партриотов, волонтеров, активистов. Но кандидат на президентское кресло, видя как страдает народ, какой в стране начался разгул реакции, не может ждать три года до следующих выборов, которые Голобородько попытается фальсифицировать и принимает решение ликвидировать Голобородько. Пиф-паф и в дамки, недоумок
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
Даже не сомневайтесь, просто так эта ze-власть не уйдёт. Её будут держать, как говорят - до последнего. Теперь телеканалы этих олигархов будут из кожи вон лезть, чтобы доказать обычному обывателю, что за окном при зеЛенине - высшее благо.
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ?!!!
СПИСОК, ФАКИН ЩИТ!!!
1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
сколько остальные партии вместе взятые наврали за 10 лет!
ЗЕ и СН умудрились поломать и похерить даже то, что никогда не ломалось и не херилось.
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.
Джерело: блог Вадима Денисенка