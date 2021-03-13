УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
19 269 252
Зеленський (17537) Слуга народу (2545)

Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що його команда змогла втілити в життя ті обіцянки, які десятиліттями давали різні політики в Україні.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на з'їзді партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми за 2 роки змогли зробити те, що інші політики обіцяли десятиліттями. Тепер їм доведеться поламати голову, щоб вигадати нові обіцянки для наступних виборів", - заявив Зеленський.

Він також нагадав "слугам народу", що вони мають захищати інтереси 40 млн українців.

"Не важливо, хто проти нас, важливо, за кого ми. Це понад 40 млн українців", - зазначив Зеленський.

"Ті, хто були друзями, зараз кидають у нас брудом", - додав президент.

Він також уточнив, що владі протистоять олігархи зі своїми ЗМІ, депутати, які втратили мандати, чиновники, які втратили бізнес, царьки, які "втратили землю, що нібито і не продається".

Читайте також: Коли йдеться про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 голосів "Слуги народу", - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский - Цензор.НЕТ 216
показати весь коментар
13.03.2021 12:09
+69
ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ----на примерах ПОКАЖИ,что сделала твоя ШОБЛА за 2 года ????? ПРОСРАЛИ экономику,ОПУСТИЛИ АРМИЮ ниже плинтуса,КОРРУПЦИЯ расцвела полным ходом и т.д, У ТЕБЯ МОЗГИ НА МЕСТЕ ???????????????????????
показати весь коментар
13.03.2021 12:15
+59
Йому звіздіти , що дихати !!)))
показати весь коментар
13.03.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
ДАНИЛОВ, ЦИТАТЫ:
Украину разрывают на две части: с одной стороны - Россия, с другой - Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться.
(Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным )
… Ринат Леонидович Ахметов прошел тяжелую жизнь. Я сам из Луганска, тоже жил на Донбассе и хоронил очень многих своих друзей. Я могу сказать, что Ахметов, выжив в той мясорубке и создав свой нынешний бизнес - далеко не дурак.
Поверьте мне, у него нет желания конкурировать с российскими олигархами.

И как раз на сегодняшний день наши олигархи заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой. Единой и неделимой


Еще один вопрос - я бы прекратил эту риторику по поводу бандитов и уголовников в Партии регионов.
Если этот так, то почему они не сидят в тюрьме? Если вы их не посадили, то прекратите на эту тему разговаривать.

Но я понял - старая номенклатура никогда страну строить не будет ( Данилов 59 лет)


Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы. Но, тем не менее, власть-то УВАЖАЛИ!
29 БЕРЕЗНЯ 2007
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
показати весь коментар
13.03.2021 13:55 Відповісти
За два роки стільки набрехали,що не набрезали всі за 28 років. чого .го .а брехати вміють. Піар і брехня--головна їх перевага.
показати весь коментар
13.03.2021 14:01 Відповісти
это что например?
повысил комуналку в 2 раза ?
продукты питания в 2 раза?
убил микро и средний бизнес ?
действительно такого ещё никто не делал.. даже янукович был умнее
показати весь коментар
13.03.2021 14:02 Відповісти
Що вже когось посадили з бандитів-олігархів?
показати весь коментар
13.03.2021 14:09 Відповісти
у мене питання- воно читає коменти українців на цензорі?
показати весь коментар
13.03.2021 14:10 Відповісти
А навіщо йому вміти читати - цим у нього мендель займається!
показати весь коментар
13.03.2021 14:17 Відповісти
А воно що, ще й читати вміє???
показати весь коментар
13.03.2021 14:37 Відповісти
Рахит бл.... Членограй.
показати весь коментар
13.03.2021 14:14 Відповісти
Да уж! Что, что , а врать зеленсий умеет похуже путина!! Зеленский , со своей безграмотной бандой кухарок и баянистов, так наруководил Украиной за два года,. что вся страна оказалась в глубокой жопе!! Придурки безмозглые!!!!!! Скорее бы вас уже вышвырнули из Банковой!! Ваше присутствие там токсично для всех украинцев!!
показати весь коментар
13.03.2021 14:19 Відповісти
Безполезно, выберут новых и начнется все по новому кругу. Нет в Украине реальных украинских лидеров.
показати весь коментар
13.03.2021 14:27 Відповісти
которым можно доверять. Все рвутся во власть для решения личных вопросов.
"Гроші це влада, а влада це ще більші гроші" (С)
показати весь коментар
13.03.2021 14:29 Відповісти
Україна має бути парламентською республікою. Українці визнають лише колективно прийняті рішення. Так було завжди з часів козаччини. Кожен українець - сам собі гетьман. Такий менталітет народу. І ніякий президент українському народу не буде лідером. Тим більше у сто крат, коли цей президент не є етнічним українцем. Це закон природи для цієї землі під назвою Україна і для її народу.
показати весь коментар
13.03.2021 17:59 Відповісти
Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский

ХХХХХ
)))))
Недоумок Зеленский, с одной стороны да, вы столько напридумывали, что переплюнуть вас будет сложно. Но.
Снимается продолжение сериала про Голобородько. В продолжении Голобородько оказывается колаборантом, изменником, кидающим за решетку партриотов, волонтеров, активистов. Но кандидат на президентское кресло, видя как страдает народ, какой в стране начался разгул реакции, не может ждать три года до следующих выборов, которые Голобородько попытается фальсифицировать и принимает решение ликвидировать Голобородько. Пиф-паф и в дамки, недоумок
показати весь коментар
13.03.2021 14:34 Відповісти
Сколько не говори слово "халва", во рту слаще не станет. Ты явно бредишь.
показати весь коментар
13.03.2021 14:35 Відповісти
Бывает, и комар себя орлом считает, поскольку крылья есть, и он на них летает.))
показати весь коментар
13.03.2021 14:57 Відповісти
Да,просрать и развалить все за два года не удавалось еще никому.
показати весь коментар
13.03.2021 15:00 Відповісти
Чому не смієтесь?Що не смішно?
показати весь коментар
13.03.2021 15:05 Відповісти
а то, это что?
показати весь коментар
13.03.2021 15:08 Відповісти
Лозкнг будет только один.Загоним клоунов обратно в цирк!!
показати весь коментар
13.03.2021 15:15 Відповісти
ЗЕкоманда наклала і кладе такі купи лайна що прийдеться розгрібати десятиліттями.
показати весь коментар
13.03.2021 15:25 Відповісти
Заява Президії Центральної Ради партії "Європейська Солідарність": "Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президента Володимира Зеленського час перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання України. Банкова натомість прагне створити димову завісу".
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
показати весь коментар
13.03.2021 15:29 Відповісти
Лукашенко здоровый человек на фоне Зели. А Зеля совсем плох стал....
показати весь коментар
13.03.2021 15:47 Відповісти
Вот это и называется "проклятие власти".Человек живет в мире иллюзий,которые старательно поддерживают окружающие его помошники.Он реально знает только то что хочет знать и слышать.Ни один из великих деятелей не считали себя великими,в отличии от мелких и самовлюбленных засранцев.
показати весь коментар
13.03.2021 16:07 Відповісти
Господи помилуй нас. Избавь нас быстрее от этого тупого ЗЕ, пока пока люди не совершили страшный грех и не повесили его с его ЗЕбыдлом. Избавь 73% или уже меньше, но все равно избав от зелёного лукавого, и даруй им разум, если он ещё там хоть на один процент присутствует. Аминь.
показати весь коментар
13.03.2021 16:21 Відповісти
Сделали -падение ВВП на 8%. При Зеленском все годы экономика только падала. Падение уровня жизни украинского народа при быстром росте цен на самое необходимое. Развал государственного управления и медицины при потоках лжи и массовом, бесконтрольном казнокрадстве.
показати весь коментар
13.03.2021 16:42 Відповісти
Плачу, и плачу( Дебил у власти(
показати весь коментар
13.03.2021 16:59 Відповісти
Не ломайте голову, тікайте, поки "не наломали дров".
показати весь коментар
13.03.2021 18:04 Відповісти
Интересно, а когда у нас легализуют травку, хочу такую же)
показати весь коментар
13.03.2021 19:16 Відповісти
Щоб ти всрався й непи..дів чмо зелене
показати весь коментар
13.03.2021 19:37 Відповісти
13.03.21
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
показати весь коментар
13.03.2021 20:55 Відповісти
Al Makarski - "То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний."

Даже не сомневайтесь, просто так эта ze-власть не уйдёт. Её будут держать, как говорят - до последнего. Теперь телеканалы этих олигархов будут из кожи вон лезть, чтобы доказать обычному обывателю, что за окном при зеЛенине - высшее благо.
показати весь коментар
13.03.2021 21:44 Відповісти
Поставили всю Украину на колени перед ****** и ковидом)))))
показати весь коментар
13.03.2021 21:30 Відповісти
Кацапи в коментах бісяться.
показати весь коментар
13.03.2021 22:02 Відповісти
Огласите, пжлуста, весь список!
показати весь коментар
13.03.2021 22:06 Відповісти
.....а многим дружащим с головой вообще это в голову не приходило .............Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский
показати весь коментар
13.03.2021 22:23 Відповісти
.....а многим дружащим с головой вообще это в голову не приходило .............Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия, - Зеленский
показати весь коментар
13.03.2021 22:26 Відповісти
це лайно за два роки богато справ наробило, і за кожну справу є статья
показати весь коментар
13.03.2021 22:31 Відповісти
ЧТО?
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ?!!!

СПИСОК, ФАКИН ЩИТ!!!
Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4081
показати весь коментар
13.03.2021 22:40 Відповісти
Что они сделали за сегодня:

1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
показати весь коментар
13.03.2021 22:50 Відповісти
Зе-наркоман и "Слуги" за два года НАВРАЛИ столько,
сколько остальные партии вместе взятые наврали за 10 лет!
Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1283
показати весь коментар
13.03.2021 23:20 Відповісти
Так всра** ся змогли лише ви
показати весь коментар
13.03.2021 23:35 Відповісти
Сначала ему ссут в уши его подхалимы, а потом он нам...
показати весь коментар
13.03.2021 23:40 Відповісти
Зробили велике, велике, величезне НІ#УЯ!!!
показати весь коментар
14.03.2021 00:28 Відповісти
Только власть военных украинцев спасет Украину...
показати весь коментар
14.03.2021 01:03 Відповісти
Да уж....Главному Слуге смерть от скромности явно не грозит....Главное, чтобы не захлебнулся своими слюнками на фоне самолюбования при выдаче желаемого за действительное.
показати весь коментар
14.03.2021 02:12 Відповісти
Это точно.
ЗЕ и СН умудрились поломать и похерить даже то, что никогда не ломалось и не херилось.
показати весь коментар
14.03.2021 02:42 Відповісти
То, что долбанул ОПЗЖ, да, закрыл телеканалы, да, гоняет Шария, да... Но за 25 лет - загнул, ох загнул!
показати весь коментар
14.03.2021 03:24 Відповісти
не сделали,но натворили делов!
показати весь коментар
14.03.2021 06:10 Відповісти
зачитайте весь список несделанного - не повысили зарплат, не вывели страну из экономического тупика, не избавились от воров, называющих себя олигархами и т.д. и т.п.
показати весь коментар
14.03.2021 07:54 Відповісти
Согласен. Только вы не сделали, а наделали, ослы.
показати весь коментар
14.03.2021 08:33 Відповісти
Вадим Денисенко: "Основа боротьби з дезінформацією від Зеленського - створення своєї "правди" і вибивання з мізків людей можливості адекватного сприйняття дійсності"
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.

Джерело: блог Вадима Денисенка
показати весь коментар
14.03.2021 11:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 