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До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що в Україні будуть дуже повільні темпи вакцинації проти коронавірусу COVID-19. До середини року буде забезпечено вакциною менше 3% населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в повідомленні агентства.

Як зазначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна має отримати 2,3 млн доз - із 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.

Крім того, нагадали в S&P, наразі влада очікує 25 мільйонів доз із різних джерел. Цього достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

"Однак доставка вакцини, найімовірніше, буде повільною", - вважають у S&P.

Читайте також: Учора в Україні вакцинували проти коронавірусу 9 304 людини, загалом - 47 541, - МОЗ

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її межах використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз має бути спрямована на вакцинацію близько 250 000 українців.

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
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Топ коментарі
+11
Ябы назвал их: Зелные гадёныши
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13.03.2021 12:34
+10
вы помните кого выбирали?

молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
так теперь любуйтесь на эти лица
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13.03.2021 12:30
+10
Зеленые негодяи решили, что для украинцев нельзя делать бесплатные прививки: те, кому надо уехать в другую страну (а Европа без вакцинации к себе не пустит), пойдут в платные клиники, а там уже цены будут от 1500 грн. Плавали, знаем, тесты ПЦР тоже были по такой цене.
Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
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13.03.2021 12:30
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ето зеленый турбопрорыв.
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13.03.2021 12:29 Відповісти
Степанов нарисует нужную цифру...
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13.03.2021 12:30 Відповісти
Зебіли прагнуть знищити всіх людей пенсійного та передпенсійного віку аби не платити їм пенсію. Геноцид - умисне знищення нації не має строків давності, а тому всім зебілам треба готуватися сидіти пожиттєво разом з клоуном і його куратором.
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13.03.2021 13:00 Відповісти
вы помните кого выбирали?

молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
так теперь любуйтесь на эти лица
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13.03.2021 12:30 Відповісти
"с лица воду не пить"...
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13.03.2021 12:31 Відповісти
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 3929
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13.03.2021 12:38 Відповісти
Деньги в никуда,провал полный и крайних как всегда не будет. К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 6761
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13.03.2021 12:30 Відповісти
думаю крайним, как всегда, сделают Порошенка или Супрун. К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 2864
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13.03.2021 12:35 Відповісти
Зеленые негодяи решили, что для украинцев нельзя делать бесплатные прививки: те, кому надо уехать в другую страну (а Европа без вакцинации к себе не пустит), пойдут в платные клиники, а там уже цены будут от 1500 грн. Плавали, знаем, тесты ПЦР тоже были по такой цене.
Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
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13.03.2021 12:30 Відповісти
Ябы назвал их: Зелные гадёныши
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13.03.2021 12:34 Відповісти
Это какой-то позор?
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13.03.2021 12:33 Відповісти
впечатляет..ничего..но жить в совецкой росии с такими темпами не рекомендуется
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13.03.2021 12:45 Відповісти
Чемпионы по борьбе с ковидом, дибилы
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13.03.2021 12:35 Відповісти
Кловуни якими були, такими і залишились. Дебіли ті хто їх привів до влади.
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13.03.2021 12:38 Відповісти
... около 3% ... оставшегося населения.
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13.03.2021 12:35 Відповісти
ЗЕпереміга! Ура!!!К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 5484
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13.03.2021 12:36 Відповісти
Ну, 3% вакцинированных дебилов тоже неплохо... Хотя учитывая общее количество умственно-ущербных в этой стране, этот процент нужно значительно увеличить.
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13.03.2021 12:36 Відповісти
Ковід, зніяковілий і спантеличений, збіжить з України в Антарктиду.
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13.03.2021 12:36 Відповісти
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 1527
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13.03.2021 12:39 Відповісти
можливо це і не погано...буде природній імунітет у залишків населення.
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13.03.2021 12:40 Відповісти
Выпросили бы лицензию и организовали бы выпуск у себя. Есть кому и как. И даже под небольшой интерес люди бы пошли.....
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13.03.2021 12:41 Відповісти
работают по дидовскому дивизу - "лучше меньше да лучше" ))
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13.03.2021 13:03 Відповісти
Три процента - это депутаты и им подобные??
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13.03.2021 13:08 Відповісти
Обзивати тут цих "майстрів спорту" з боротьби з коронавірусом- це як "дуля в кишені"... Притягнути їх до якоїсь відповідальності тепер, коли при владі ВОНИ, котрі "зробили" ЇХ, напевно, неможливо... Але ВОНИ повинні знати, що за такий злочин "проти народу" покарання буде неминуче!
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13.03.2021 13:08 Відповісти
До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings - Цензор.НЕТ 9286
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13.03.2021 13:25 Відповісти
Остальным 97% мучеников - вечная память. Аминь.
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13.03.2021 13:26 Відповісти
Остальные просто переболеют и приобретут коллективный иммунитет естественным путем.
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13.03.2021 13:30 Відповісти
Не все.
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13.03.2021 13:58 Відповісти
ну испанка была обычным гриппом, однако не многие переболели, а просто ласты склеили.
за то да на Грипп у людей есть хоть какой то иммунитет, хоть все одно умирают от него.
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13.03.2021 16:59 Відповісти
И ШО цивилизация кончилась после эпидемии испанки или может из за этого гриппа хоть одна страна с карты пропала . Так вроде нет .Смертность от испанки была выше , бо первая мировая в разгаре была и антибиотиков не кто не изобрел.
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13.03.2021 17:16 Відповісти
До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings
Решту зебілів буде "вакцинувати" в онлайні канал Г+Г розповідями про "найвеличнішого лідера **********")))
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13.03.2021 14:00 Відповісти
Мировое правительство хочет воткнуть уколы таким странам как Украина,Одэрбэйджан(Кремль нерусский и сюда хочет свою туфту воткнуть,ведь их войска не освобождают ГалаБэйЯшар(Кельбаджар) и Лачин ,простому народу России и др.Через пол года никакого " созданного супергриппа" не будет и кто тогда будет в выигрыше? Почему Путин не втыкает себе "укол зонтиком", почему депутаты и министры России бояться, а народ обязывают,каждый день придумывая "новые страшные штамы"???.Посмотрим через полгода(максимум).
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13.03.2021 14:11 Відповісти
Интересно,на сколько % к тому времени это самое население уменьшится по вине этих самых "вакцинаторов"?
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13.03.2021 14:12 Відповісти
Надо не 3, а 73, так лудшее.
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13.03.2021 14:24 Відповісти
Ну если так, то вся вакцинация бессмысленна. Чтобы наработать нужный уровень иммунитета необходимо вакцинировать порядка 80% населения. Иначе эффекта от вакцинации не будет. Если учитывать, что по различным данным срок действия вакцины 9 месяцев, то при таких темпах можно дать только порядка 6% вакцинированных. Посему подобное действо обречено на провал изначально. Значит выбрали не тот путь борьбы. Необходимо создавать эффективные лекарства, которые бы помогали организму бороться с ковидом. А иммунная система сама бы уже нарабатывала антитела в процессе болезни.
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13.03.2021 14:35 Відповісти
Итоги вакцинации в Великобритании
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/
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13.03.2021 14:38 Відповісти
Вот меня искренне радует , что 73% идиотов в Украине на своей шкуре ощущают последствия своего безмозглого выбора.
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13.03.2021 14:48 Відповісти
блдь,каквы утомили этими 73-76%...
тебя,дурачка,тоже вакцинируют.каждый месяц-с платежкой.от фирташа и ахметки.равно,как и почти всех.
а ты дальше ищи тех,кто страдает от мук выбора клоуна.
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13.03.2021 15:38 Відповісти
Я вам дебилам уже устал объяснять , что мне по хер квартплата , я в частном доме живу , электричество мне солнечные панели производят , а дом отапливаю твердотопливным котлом ,который топлю брикетами которые сам летом и делаю , хотя газовый котел то же есть , но этой зимой почти не пользовался им. Так что раком Осел ставит именно ВАС , а не меня.
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13.03.2021 17:21 Відповісти
Просто таких как вы в Украине - тысячные доли процента. Отсюда вы и неинтересны властям, и вы можете кичиться своей "энергетической независимостью". А будь вас 15-30% от населения - поверьте, и вас бы раком поставили какими нибудь сборами или налогами за солнечные панели, брикеты и твердотопливный котел. И кто нибудь другой бы потешался над вашими возмущениями, как вас обирает Осел
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13.03.2021 17:54 Відповісти
да трындит этот "независимый" производитель брикетов,как осел оманский.
онлайн нарисовал свою картинку мечты из сьемного хруща на окраине Киева...
платит,он.платит,как родным-и ахметке,и фирташу с беней.
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13.03.2021 18:09 Відповісти
Шо жаба тебя зелебобик давит , так ты включай мозг , научись работать и многое делать своими руками и у тебя все будет , а то так и будешь слюни пускать.
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13.03.2021 18:34 Відповісти
Даже Осел не настолько тупой , что бы ввести налоги на солнце . А то будет как в мультфильме про Чеполино.
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13.03.2021 18:36 Відповісти
чепушило, там был Чипполино.))
и не топи печку брикетами сильно,зелебобиков в твоей порожней башке только станет больше.
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15.03.2021 15:12 Відповісти
но это будут правильные 3%, свои
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13.03.2021 16:03 Відповісти
 
 