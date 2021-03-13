До середини 2021 року Україна зможе вакцинувати лише близько 3% населення, - прогноз S&P Global Ratings
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що в Україні будуть дуже повільні темпи вакцинації проти коронавірусу COVID-19. До середини року буде забезпечено вакциною менше 3% населення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в повідомленні агентства.
Як зазначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна має отримати 2,3 млн доз - із 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.
Крім того, нагадали в S&P, наразі влада очікує 25 мільйонів доз із різних джерел. Цього достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.
"Однак доставка вакцини, найімовірніше, буде повільною", - вважають у S&P.
Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її межах використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз має бути спрямована на вакцинацію близько 250 000 українців.
За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
Будь ласка, зачекайте...
молодые не отягощенные знаниями и опытом ЛИЦА.
так теперь любуйтесь на эти лица
Если бы эти придурки реально хотели вакцинировать население, то самое умное и доступное было бы нанять иностранную компанию, те в состоянии развернуть сотни пунктов вакцинации за неделю, причем, с украинскими же сотрудниками. Это, в итоге, будет даже дешевле, чем выброшенные, не использованные в срок вакцины.
за то да на Грипп у людей есть хоть какой то иммунитет, хоть все одно умирают от него.
Решту зебілів буде "вакцинувати" в онлайні канал Г+Г розповідями про "найвеличнішого лідера **********")))
https://healthimpactnews.com/2021/460-dead-243612-reported-injuries-from-covid-19-vaccines-reported-in-the-u-k/
тебя,дурачка,тоже вакцинируют.каждый месяц-с платежкой.от фирташа и ахметки.равно,как и почти всех.
а ты дальше ищи тех,кто страдает от мук выбора клоуна.
онлайн нарисовал свою картинку мечты из сьемного хруща на окраине Киева...
платит,он.платит,как родным-и ахметке,и фирташу с беней.
и не топи печку брикетами сильно,зелебобиков в твоей порожней башке только станет больше.