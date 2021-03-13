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У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко гарантував, що у 2021 році всі охочі в нашій країні зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" 12 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він зазначив, що упродовж місяця цілком можна робити по п'ять мільйонів щеплень.

"Я прорахував і кажу вам офіційно: у 2021 році ми зробимо щеплення всім, хто захоче, двома дозами. Головне, щоб не було жодних зривів і глобальних катаклізмів у поставках вакцин", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що бачив багато зірваних кампаній імунопрофілактики - у 2008, 2015 і 2018 роках.

"Кампанію щодо COVID-19 запустили, кампанію буде доведено до логічного завершення. Це я гарантую як головний санітарний лікар", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+17
ляшко - пи*стабол))
за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))

К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
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13.03.2021 12:41
+7
Запретить зеленым гондонам употреблять слово - "будет".
Представляю ту тишину
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13.03.2021 12:43
+7
Обіцяємо обіцяти ще більше.
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13.03.2021 12:46
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Котамклизмы будут обязательно.
Как же без них.
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13.03.2021 12:40 Відповісти
в этих дегенератах сконцентрировались все катаКлизмы планеты.
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13.03.2021 14:28 Відповісти
У нас единственный катаклизм в стране - Слуга народа , всё остальное - последствия голосования на выборах...
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13.03.2021 18:43 Відповісти
ляшко - пи*стабол))
за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))

К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
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13.03.2021 12:41 Відповісти
А вот не надо наговаривать.

Он не сказал, что вакцинирует столько-то процентов.

Он сказал, что вакцинирует всех желающих.

А работа по уменьшению количества желающих ведется передовыми темпами.
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13.03.2021 12:50 Відповісти
но ведутся на отказ только биоматериал рожденный от родных брата и сестры.
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13.03.2021 13:03 Відповісти
Хрюша і Андрюша.
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13.03.2021 12:41 Відповісти
Шалене щастя зєбаранів у тому, що коронав спас їх від смітника((( мразь тупа, цинічна, воровита, жадібна, продажна і при цьому абсолютно безвідповідальна(((
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13.03.2021 12:42 Відповісти
Ляшко прошёл большой путь от сперматозоида до главного санитарного врача
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13.03.2021 12:42 Відповісти
говорила, говорила и сама себе не верила )))
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13.03.2021 12:42 Відповісти
тут главное кукарекнуть - а там и солнце не всходи...
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13.03.2021 12:49 Відповісти
Запретить зеленым гондонам употреблять слово - "будет".
Представляю ту тишину
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13.03.2021 12:43 Відповісти
и употреблять слово "должен" по отношению не к себе,

потому что это не врачи должны получать большие зарплаты, а власть должна платить врачам большие зарплаты.

Взять любой их выперд, так им все и всё должны - экономика должна, пенсионеры должны, армия должна, весь мир должен.

и ни разу ни одна зелёная падла не сказала " Я должен"
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13.03.2021 13:19 Відповісти
Обіцяємо обіцяти ще більше.
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13.03.2021 12:46 Відповісти
это божественное слово "ЕСЛИ"... дает индульгенцию всем чиновникам....
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13.03.2021 12:49 Відповісти
ага...под новый год дед мороз со снегуркой и мешком вакцин всех завакцинируют В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, если не будет катаклизмов с поставкой препаратов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2222
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13.03.2021 12:50 Відповісти
Журналисты "Прямого" выяснили, что вакцину закупили по цене в два раза дороже ее стоимости, ессесно через прокладку, договорняки и откаты расцвели при зеленой жопе полным цветом.
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13.03.2021 12:52 Відповісти
А ты думаешь, почему пфайзер, джонсон и джонсон не поставляют вакцину зебилам? Все просто: когда на рынке сверхспрос на вакцину, топ корпорации не хотят влазить в коррупционные схемы радуцких-зеленских и похорится на весь мир. Поэтому зелескот был послан нахер со своими прокладками. Теперь вот либо кацапский либо китайский, либо индийский фуфломицин зебилам продают.
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13.03.2021 13:13 Відповісти
В 2021 годы мы вакцинируем двумя дозами всех желающих, а в 2022м будем продавать вакцину уже на розлив , как пиво . У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1890 .

У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4823.
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13.03.2021 12:53 Відповісти
По пять чего.зедебилы? Вы там все идиоты ,вас специально где то готовят?
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13.03.2021 12:54 Відповісти
Всех желающих.. по какой цене?
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13.03.2021 12:55 Відповісти
По комментариям можно сделать вывод, что собрались одни озабоченные, которые переживают лишь о том, что их до конца года так и не уколют... Просто балдею от количества мерзавцев на содержании и конченых дебилов, которые им вторят.
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13.03.2021 12:57 Відповісти
В текущем году мы отправим всех желающих на Канары ,если не будет проблем с финансированием.
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13.03.2021 12:58 Відповісти
Одни пишут всего 3 процента, этот говорит всех желающих и главное рядом пишут, кто из них дезинформатор? Кому верить и так обо всем. Ни какой ответственности, шлепают, что попало, куда органы смотрят?
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13.03.2021 12:58 Відповісти
шо всех 5? - ето серьезная заявка на ничью.
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13.03.2021 13:01 Відповісти
Так санитарную службу при Порошенко ликвидировала санитарка Супрун. От куда он вынурныл?
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13.03.2021 13:04 Відповісти
А чем санитарная служба занималась при януковиче? Разводила на бабло предпринимателей и являлась инструментом уничтожения конкурентов для разных дельцов.
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13.03.2021 13:09 Відповісти
между первой и второй - промежуток не большой! )
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13.03.2021 13:05 Відповісти
Зашел на сайт зарегистрироваться на вакцинацию. Ввел свои "параметры" и оказалось, что ждать степановскую вакцинацию мне нужно... до 2025-года! Карл, четыре года ждать того, что в цивилизованных странах люди ждут три недели! Вот и красноречивый результат правления дебилов у власти!
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13.03.2021 13:06 Відповісти
95 квартал сплошной катаклизм, скорее апокалипсис.
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13.03.2021 13:30 Відповісти
*****, вы и есть катаклизм!
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13.03.2021 13:42 Відповісти
У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко.
А кого не встигнемо, то той отримує просто клізму)))
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13.03.2021 13:57 Відповісти
Обещаю, что обещания будут обещаны. У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9785
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13.03.2021 14:12 Відповісти
В очередь, в очередь кричал он, при том добавлял - За деньги можно без очереди.
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14.03.2021 09:28 Відповісти
 
 