У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко гарантував, що у 2021 році всі охочі в нашій країні зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" 12 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Він зазначив, що упродовж місяця цілком можна робити по п'ять мільйонів щеплень.
"Я прорахував і кажу вам офіційно: у 2021 році ми зробимо щеплення всім, хто захоче, двома дозами. Головне, щоб не було жодних зривів і глобальних катаклізмів у поставках вакцин", - заявив він.
Ляшко також зазначив, що бачив багато зірваних кампаній імунопрофілактики - у 2008, 2015 і 2018 роках.
"Кампанію щодо COVID-19 запустили, кампанію буде доведено до логічного завершення. Це я гарантую як головний санітарний лікар", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Как же без них.
за полгода - 3%.. за год, от силы, 10-15%...
кули, чемпионы мира по коронавирусу - в январе они орали о "5 млн. прививок в месяц"))
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings 529 16
Он не сказал, что вакцинирует столько-то процентов.
Он сказал, что вакцинирует всех желающих.
А работа по уменьшению количества желающих ведется передовыми темпами.
Представляю ту тишину
потому что это не врачи должны получать большие зарплаты, а власть должна платить врачам большие зарплаты.
Взять любой их выперд, так им все и всё должны - экономика должна, пенсионеры должны, армия должна, весь мир должен.
и ни разу ни одна зелёная падла не сказала " Я должен"
.
А кого не встигнемо, то той отримує просто клізму)))