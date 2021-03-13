У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко гарантував, що у 2021 році всі охочі в нашій країні зможуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" 12 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Він зазначив, що упродовж місяця цілком можна робити по п'ять мільйонів щеплень.

"Я прорахував і кажу вам офіційно: у 2021 році ми зробимо щеплення всім, хто захоче, двома дозами. Головне, щоб не було жодних зривів і глобальних катаклізмів у поставках вакцин", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що бачив багато зірваних кампаній імунопрофілактики - у 2008, 2015 і 2018 роках.

"Кампанію щодо COVID-19 запустили, кампанію буде доведено до логічного завершення. Це я гарантую як головний санітарний лікар", - підкреслив він.