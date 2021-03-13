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До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До політради партії "Слуга народу" можуть увійти члени Кабінету Міністрів України. Таке рішення буде прийнято на з'їзді партії в суботу, 13 березня.
Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"До політради увійдуть не тільки народні депутати, а й деякі міністри і просто відомі люди", - сказала Кравчук.
Нардепка зазначила, що треба дочекатися рішення партії.
"Знаю, що Олександр Ткаченко (міністр культури. - Ред.) має увійти до політради, очевидно, Ольга Стефанішина (віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. - Ред)", - розповіла Кравчук.
Крім того, за її словами, до політради може увійти міністр юстиції Денис Малюська.
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Будь ласка, зачекайте...
хотя очень известный люд
Хоч якась "гарна звістка" за сьогодні)))