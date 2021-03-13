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До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До політради

До політради партії "Слуга народу" можуть увійти члени Кабінету Міністрів України. Таке рішення буде прийнято на з'їзді партії в суботу, 13 березня.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"До політради увійдуть не тільки народні депутати, а й деякі міністри і просто відомі люди", - сказала Кравчук.

Нардепка зазначила, що треба дочекатися рішення партії.

"Знаю, що Олександр Ткаченко (міністр культури. - Ред.) має увійти до політради, очевидно, Ольга Стефанішина (віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. - Ред)", - розповіла Кравчук.

Крім того, за її словами, до політради може увійти міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також: Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"
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"В политсовет войдут не только народные депутаты, но и некоторые министры и просто известные люди", - сказала Кравчук.
В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6597
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13.03.2021 13:03 Відповісти
Дякую! Дуже дякую! Зебiли зробили це разом!
В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7807
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13.03.2021 13:04 Відповісти
вот ведь неблагодарный...а в политсовет партии не просится В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2178.
хотя очень известный люд
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13.03.2021 13:07 Відповісти
а захотят? В политсовет "Слуги народа" могут войти некоторые министры и просто известные люди, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7133
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13.03.2021 13:05 Відповісти
"..охвицера, митрополичьи басы, маркёры,...." (С)
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13.03.2021 13:06 Відповісти
Портнов - очень известный человек....Приглашайте.... Кварталовские скоморохи - их тоже каждая собака знает.... Сивоха сейчас свободен, может позаседать в политсовете.... Арестович - обосРался на весь мир - заработал известность и может помочь слугам ....Сколько стульев в политсовете ? Я могу предложить ещё кандидатур 100-200....
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13.03.2021 13:15 Відповісти
До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук.
Хоч якась "гарна звістка" за сьогодні)))
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13.03.2021 13:51 Відповісти
Не забудьте квнщику штаны простирнуть. Стыдоба в таком виде спать на советах. Спать надо в опрятном виде, пусть и с перегаром, но не обосц@вшись.
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13.03.2021 20:26 Відповісти
 
 