До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук.

До політради партії "Слуга народу" можуть увійти члени Кабінету Міністрів України. Таке рішення буде прийнято на з'їзді партії в суботу, 13 березня.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"До політради увійдуть не тільки народні депутати, а й деякі міністри і просто відомі люди", - сказала Кравчук.

Нардепка зазначила, що треба дочекатися рішення партії.

"Знаю, що Олександр Ткаченко (міністр культури. - Ред.) має увійти до політради, очевидно, Ольга Стефанішина (віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. - Ред)", - розповіла Кравчук.

Крім того, за її словами, до політради може увійти міністр юстиції Денис Малюська.

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