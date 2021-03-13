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Новини Політика України
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Зеленський (17531) Слуга народу (2544)

Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський - представникам

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу" звернувся до представників команди в регіонах із закликом не чекати покрокових інструкцій із центру, а проявляти ініціативу і змінювати на краще свою громаду, село, місто, регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Беріть на себе, будь ласка, ініціативу та відповідальність. Адже ми надали вам для цього все, я вважаю, абсолютно все необхідне: повноваження, засоби та інші ресурси. Давайте пам'ятати, що саме з тисяч маленьких змін на місцях складаються глобальні зміни в країні", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що партія "Слуга народу" завжди має і буде працювати не для частини суспільства, для 73% або 54%, а на благо всіх громадян України.

Читайте також: Зеленський на з'їзді "Слуги народу": Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей
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Топ коментарі
+18
Это не партия, это стая, сорбранная впопыхах под выборы. Исчезнет Бенина кукла и все забудут за его массовку.
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13.03.2021 13:07
+16
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 5916
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13.03.2021 13:09
+15
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3571
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13.03.2021 13:04
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Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3571
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13.03.2021 13:04 Відповісти
это типа - дали ментам пистолет и ксиву (все необходимое) - а дальше не ждите зп, проявляйте инициативу Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3665
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13.03.2021 13:19 Відповісти
Зелена пліснява, це лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти !!! Дійство відбувається згідно кремлівського сценарія і за волею ляльководів !!!)))
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13.03.2021 13:34 Відповісти
Слуга "урода" здувся - не має жодних власних ініциатив, хоче аби за нього на місцях все вирішували самостійно.
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13.03.2021 13:06 Відповісти
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 8406
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13.03.2021 13:08 Відповісти
реальность
Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 3404
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13.03.2021 14:22 Відповісти
Главное, чтобы не местные феодалы решали вместе с полицией
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13.03.2021 13:11 Відповісти
Это не партия, это стая, сорбранная впопыхах под выборы. Исчезнет Бенина кукла и все забудут за его массовку.
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13.03.2021 13:07 Відповісти
Я не забуду, і не пробачу отих довбнів що обрали це опудало за президента.
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13.03.2021 13:09 Відповісти
а я їм завжди втикую. Навіть тим, хто перекрасився на схожу масть.
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13.03.2021 13:16 Відповісти
Маю великий список тих хто тут голосив за кловунів перед виборами.
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13.03.2021 13:24 Відповісти
в мене також. Але є такі, що покаялися.
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13.03.2021 13:36 Відповісти
хорошее и верное слово - массовка...причем не только из штата а и из случайных прохожих...
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13.03.2021 13:10 Відповісти
"...Колись і я так жив: ї*ав бездумно я кіз і ховрахів
І, розважаясь, бл*дям у жопи йоршика встромляв.
Я просто неба жив, як соловейко,
І політуру пив, і самогон,
Тепер возвисився…
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь!
Свобода, бл*дь!
Свобода!"

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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13.03.2021 13:31 Відповісти
Йорік один залишається стояти. Обличчя у його геройськи вимазане сажою, руки міцно тримають Заратустру і авоську з пляшками. Над місцем побоїща шириться переможне "Ура!". Йоріка хапають і підкидають в гору. В навступившому апофеозі Йоріка несуть на руках як лідєра і національного героя. Сидячі на плечах у вдячного народа він переможно дрочить. Звучать фанфари, гімни і кантати. (с)
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13.03.2021 14:45 Відповісти
В Запорожье под руководством зеленского+коломойского разрушают кожно-венерологический диспансер - это крупное 5-ти этажное здание, 3 лаборатории, столовая. Врачей уже уволили и сейчас выносят весь металл, только общественники пытаются защитить больницу.
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13.03.2021 13:09 Відповісти
Буряк їм в поміч. Вони ж його обрали мером.
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13.03.2021 13:20 Відповісти
Десь в Америці мером міста обрали кота... а в нас вже буряки вибирають...

Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 3551
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13.03.2021 13:35 Відповісти
Буряк Ахметкин протяже.
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13.03.2021 13:47 Відповісти
Буряк здесь не причём, это всё из облсовета гадость идёт - старух, фукс и жук
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13.03.2021 13:57 Відповісти
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 5916
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13.03.2021 13:09 Відповісти
а як це стосується теми новини?
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13.03.2021 13:14 Відповісти
дуже просто: вислюк оманський знов показав зебілам які ви тупі)
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13.03.2021 13:20 Відповісти
Він не перший. Але картинка не за темою.
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13.03.2021 13:50 Відповісти
Це ти так собі вирішив? Мене з твоєї зєбільної скотоферми звинувачували вже, що я всі картинки кидаю проти зєсцикла наркоманського. То ти мене вже знову звинувачуєш?
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13.03.2021 14:23 Відповісти
То пости їх за темою. І буде тобі щастя.
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13.03.2021 14:27 Відповісти
Я за темою пости роблю, але видно до тебе не доходить? Ти за зєлєнського голосував же?
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13.03.2021 14:35 Відповісти
Не за темою. Ні.
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13.03.2021 14:38 Відповісти
В тюрьмі будеш по правилам існувати, тут форум вільних людей.
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13.03.2021 14:43 Відповісти
Був колись.
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13.03.2021 14:46 Відповісти
Не знаю що там колись було. Для мене все гуд.
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13.03.2021 14:59 Відповісти
🤑
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13.03.2021 15:00 Відповісти
хто опять зверька выпустил и без присмотра оставил?
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13.03.2021 13:10 Відповісти
Зеленский - представителям "СН" в регионах: Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций из центра, а проявляйте инициативу - Цензор.НЕТ 3734
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13.03.2021 13:10 Відповісти
Тобто: "отлюбитесь от меня и решайте все самостоятельно - я сам в душеньке не е[b]у, где я нахожусь".
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13.03.2021 13:11 Відповісти
Представителям "СН" в регионах: инициатива наказуема. Отвечать придется. Думайте.
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13.03.2021 13:12 Відповісти
Центр - Юстасу.
Не ждите от нас указаний. Заводите на местах своих Мендельш, контрактуйтесь напрямую с Афганистаном или Колумбией и ЖГИТЕ!!! Порите полную чушь и творите отстойную дичь. Как мы тут, в центре.
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13.03.2021 13:14 Відповісти
Саме так, на більше в них не вистачить розуму!
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13.03.2021 13:21 Відповісти
Ой, Вася Рибніков, ти встигай записувати!
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13.03.2021 13:14 Відповісти
Рыбников на квартальцах себе состояние сделает!
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13.03.2021 13:28 Відповісти
тю, зє в регіонах немає. Пук в нікуди.
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13.03.2021 13:16 Відповісти
Настало время окуительных историй для красивых видосиков накануне черного дня зебилов - вагнергейта
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13.03.2021 13:17 Відповісти
Боже збав від ініциативи зелених недоумків з трускавецькими дипломами! Вже проходили.
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13.03.2021 13:17 Відповісти
клован - центр!
хера се дожились....
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13.03.2021 13:22 Відповісти
Если перевести слова Осла на человеческий язык то будет : Того кокса , что мне Баканыч подогнал , на всех не хватит , по тому делиться не буду , проявляйте инициативу и ищите сами .
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13.03.2021 13:23 Відповісти
zeЛенін - "Мы предоставили вам все необходимое. Не ждите инструкций....."

Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 119
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13.03.2021 13:27 Відповісти
Мм-дя...Как по мне,Порох был хорош именно в ПЕРЕХОДНЫЙ период...Боюсь,что после Зе,страну спасет только Хунта,настоящая военная,обязательно любящая эту страну и...Ненавидящая врагов Украины...Пусть даже "стадион,так стадион!"
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13.03.2021 13:30 Відповісти
(unknown) створюй свою партію, наприклад "No clown". Зразкової Хунти не буває.
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13.03.2021 13:44 Відповісти
Що надали...? Оголосіть весь список, будь ласка, бо "СН" в розпачі! Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу - Цензор.НЕТ 2230
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13.03.2021 13:31 Відповісти
Кароче, пацаны!
Хер его знает, чё такое политика, сами валяйте, придумывайте!
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13.03.2021 13:49 Відповісти
слуги урода, проявляйте инициативу на местах и служите уроду резвее, слабо выродки служите уроду квартальному, слабо!
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13.03.2021 13:50 Відповісти
Свадебные фотографы, клоуны, таксисты, и корабельные сосны! Срочно делайте шото! Рейтинг падает!
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13.03.2021 15:12 Відповісти
Заява Президії Центральної Ради партії "Європейська Солідарність": "Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президента Володимира Зеленського час перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання України. Банкова натомість прагне створити димову завісу".
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
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13.03.2021 15:28 Відповісти
"Старое доброе" советское, "мы ж всё вам дали, а вы ...", нехитрый способ уклониться от ответственности.
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13.03.2021 16:05 Відповісти
Об инциативах по раздеванию народа СН не надо напоминать, это они делают с удовольствием.
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13.03.2021 16:49 Відповісти
Щас они проявят!
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13.03.2021 17:07 Відповісти








Kostenko_Inna

@InYv_Sergienko

·3 ч

Сук...Вести со съезда точно, как с совковщины. Дубинского гнали-гнали и загнали в руководство партии. Зеленского уже просят остаться, хотя он и не думал уходить) Арахамия по ушам про стоимость на Мальдивах...Коля,вообще, треш какой умный)) Грустно все это....
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13.03.2021 21:56 Відповісти
Как Вам нравиться, сказал - Проявляйте инициативу... От ихней инициативы уже изжога...
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14.03.2021 09:26 Відповісти
 
 