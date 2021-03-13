Зеленський - представникам "СН" у регіонах: Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу" звернувся до представників команди в регіонах із закликом не чекати покрокових інструкцій із центру, а проявляти ініціативу і змінювати на краще свою громаду, село, місто, регіон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Беріть на себе, будь ласка, ініціативу та відповідальність. Адже ми надали вам для цього все, я вважаю, абсолютно все необхідне: повноваження, засоби та інші ресурси. Давайте пам'ятати, що саме з тисяч маленьких змін на місцях складаються глобальні зміни в країні", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що партія "Слуга народу" завжди має і буде працювати не для частини суспільства, для 73% або 54%, а на благо всіх громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
І, розважаясь, бл*дям у жопи йоршика встромляв.
Я просто неба жив, як соловейко,
І політуру пив, і самогон,
Тепер возвисився…
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, п*дараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь!
Свобода, бл*дь!
Свобода!"
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
Не ждите от нас указаний. Заводите на местах своих Мендельш, контрактуйтесь напрямую с Афганистаном или Колумбией и ЖГИТЕ!!! Порите полную чушь и творите отстойную дичь. Как мы тут, в центре.
хера се дожились....
Хер его знает, чё такое политика, сами валяйте, придумывайте!
Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.
По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.
По-друге, це - нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський - провалили.
По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.
По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.
Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти - брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.
В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.
Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.
Виключити із фракції "Слуги народа" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.
Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.
У "Європейській Солідарності" не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.
Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять.
Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·3 ч
Сук...Вести со съезда точно, как с совковщины. Дубинского гнали-гнали и загнали в руководство партии. Зеленского уже просят остаться, хотя он и не думал уходить) Арахамия по ушам про стоимость на Мальдивах...Коля,вообще, треш какой умный)) Грустно все это....