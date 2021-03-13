5 країн-членів ЄС просять розібратися із диспропорціями в розподілі вакцин проти коронавірусу

Австрія, Чехія, Словенія, Болгарія і Латвія закликали провести європейський саміт, щоб обговорити диспропорції в розподілі вакцин проти коронавирусу між державами ЄС.

Про це йдеться в спільному листі цих держав, опублікованому в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо вас... якнайшвидше провести обговорення цього важливого питання серед лідерів (європейських держав)", - йдеться в листі, направленому главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і голові Європейської Ради Шарлю Мішелю.

У листі наголошується, що "поставки вакцини деякими фармацевтичними компаніями до низки країн ЄС здійснюються не за принципом справедливості".

"Якщо ця система збережеться, то вона продовжить створювати і нарощувати величезні диспропорції серед держав-членів до літа, унаслідок чого деякі країни змогли б досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші значно б відстали", - наголошується в ньому.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у п'ятницю заявив, що деякі країни ЄС могли таємно від інших держав укласти контракти на додаткові поставки вакцини проти коронавірусу Covid-19. За його словами, "є дані, які свідчать про те, що були додаткові угоди між країнами-членами ЄС і фармацевтичними компаніями". Він не відкидає, що деякі країни ЄС зрештою отримали більше вакцин, ніж їм належало за правилами розподілу препарату, складеними з огляду на чисельність населення тієї чи іншої держави.

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На думку Курца, система поставок "не відповідає системі квот на душу населення". Як приклад він навів Мальту, яка, як уточнив Курц, "до кінця червня отримає утричі більше доз, ніж Болгарія... до кінця липня".

Австрійський лідер наголосив, що раніше він обговорював питання з приводу поставок вакцин із колегами з інших країн ЄС, зокрема з Бельгії, Греції, Польщі, Словенії та Чехії. Курц також закликав до гласності і транспарентності в обміні інформацією з приводу вакцинації.

Вакцинація у ЄС почалася в грудні минулого року. Європейський регулятор наразі схвалив три вакцини проти коронавірусу – виробництва компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

ЄС ще у 2020 році розробив план із розподілу вакцин між країнами-членами. В останні місяці ЗМІ часто критикують цей план, вважаючи, що він забезпечує занадто повільні темпи вакцинації населення.

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