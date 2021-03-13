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Новини Політика України
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Ткаченко Олександр (458) Слуга народу (2545) Стефанчук Руслан (654) Федоров Михайло (546) Малюська Денис (295) Кравчук Євгенія (361) Бардіна Марина (7) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (231) Санченко (5)

До політради "Слуги народу" увійшли міністри Федоров, Малюська, Ткаченко і Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До політради

Партія "Слуга народу" сьогодні під час з'їзду затвердила склад політичної ради партії.

До політради увійшли народні депутати, міністри і регіональні представники. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу політради, зокрема, увійшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Максим Ткаченко, Юрій Арістов, Андрій Герус, Євгенія Кравчук, Олександр Санченко, Марина Бардіна, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Серед міністрів, які увійшли до складу, - міністр культури Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте також: До політради "Слуги народу" можуть увійти деякі міністри та просто відомі люди, - Кравчук
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Топ коментарі
+12
кунсткамера
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13.03.2021 13:38
+9
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил чёрный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…
- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал Калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
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13.03.2021 13:41
+7
Лялькова скриня, кремлівського лялькового балагана !!!))))
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13.03.2021 13:43
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кунсткамера
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13.03.2021 13:38 Відповісти
Лялькова скриня, кремлівського лялькового балагана !!!))))
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13.03.2021 13:43 Відповісти
ТУПЕЙ еще тупее !!!Хочу выделить "министра" малюску----- тюрьмы продал,ВИП-камеры подготовил,реформы просрал,ВОТ КАК НАДО рулить министерством !!!
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13.03.2021 14:02 Відповісти
Кровати переставили? В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина - Цензор.НЕТ 9929
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13.03.2021 13:40 Відповісти
Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти ,дійство відбувається згідно з кремлівським сценарієм та за волею ляльководів !!!)))
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13.03.2021 13:45 Відповісти
Ой, чувствую, фильмец бэллингкэтовский откроет новую страницу в истории страны... И кремль опечалится, и Беня вздрогнет. Этот фильм 100% не последний. У нас здесь расследовать можно много лет непрерывно и снимать потоком целые сериалы не короче Санта-Барбары. И про сценарии, и про кукловодов.
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13.03.2021 13:52 Відповісти
В бидла сорому немає (с.) Тому в нас нічого не відбудеться окрім тижня жвавого обговорення в змі і збіговиська пояснювальників/експердів на шоу шмар влащенко/штуцера.
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13.03.2021 14:05 Відповісти
Можливо. Але припускаю, що ця подія наблизить момент, коли чаша терпіння переповниться. Все має критичну масу. Згадайте один із законів філософії, переростання кількості в якість.
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14.03.2021 11:12 Відповісти
Так начиналась "Единая Расия"...
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13.03.2021 13:41 Відповісти
- Мы - новое домоуправление нашего дома, - в сдержанной ярости заговорил чёрный. - Я - Швондер, она - Вяземская, он - товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…
- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал Калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
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13.03.2021 13:41 Відповісти
Зелений шабаш.
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13.03.2021 13:41 Відповісти
а Шмигаль?
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13.03.2021 13:44 Відповісти
Він на лаві запасних !!)))
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13.03.2021 13:47 Відповісти
длинная скамейка - залог успеха.
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13.03.2021 13:50 Відповісти
нотист, бровист, массажист и паликмахтер - опа и прошла дамка в ферзи.
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13.03.2021 13:47 Відповісти
Едгар, цинічний ґвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів.
Едмунд, життєрадісний споживач екскрементів, санітар лісу і друг природи, згодом статечна людина, член суспільства, професор Кємбріджського універсітєту.
Йорік, потворний нєдоносок, начітавшійся Заратустри. На початку п'єси - блазень, згодом - статечна людина, вождь англійського народу.

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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13.03.2021 13:57 Відповісти
за одне словосполучення "політрада" тре вішати. хоча цьому фейковому утворенню #какаяРазвзбдніца...
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13.03.2021 13:50 Відповісти
Вираз ;дєпутат-слуґа народа; вони взагалі у Сраліна поцупили...
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13.03.2021 13:52 Відповісти
очень напоминает политбюро .............
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13.03.2021 14:15 Відповісти
кто к кому куда вошёл?
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13.03.2021 14:16 Відповісти
и ни одного с мозгами... что не удивительно
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13.03.2021 14:22 Відповісти
Легко потом в тюрьму будет садить.
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13.03.2021 15:45 Відповісти
 
 