До політради "Слуги народу" увійшли міністри Федоров, Малюська, Ткаченко і Стефанішина

Партія "Слуга народу" сьогодні під час з'їзду затвердила склад політичної ради партії.

До політради увійшли народні депутати, міністри і регіональні представники. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До складу політради, зокрема, увійшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Максим Ткаченко, Юрій Арістов, Андрій Герус, Євгенія Кравчук, Олександр Санченко, Марина Бардіна, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Серед міністрів, які увійшли до складу, - міністр культури Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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