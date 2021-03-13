2 225 23
До політради "Слуги народу" увійшли міністри Федоров, Малюська, Ткаченко і Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" сьогодні під час з'їзду затвердила склад політичної ради партії.
До політради увійшли народні депутати, міністри і регіональні представники. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
До складу політради, зокрема, увійшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Максим Ткаченко, Юрій Арістов, Андрій Герус, Євгенія Кравчук, Олександр Санченко, Марина Бардіна, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Серед міністрів, які увійшли до складу, - міністр культури Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Топ коментарі
+12 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар13.03.2021 13:38
+9 Welt Schmerz
показати весь коментар13.03.2021 13:41
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар13.03.2021 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже, пропал Калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
Едмунд, життєрадісний споживач екскрементів, санітар лісу і друг природи, згодом статечна людина, член суспільства, професор Кємбріджського універсітєту.
Йорік, потворний нєдоносок, начітавшійся Заратустри. На початку п'єси - блазень, згодом - статечна людина, вождь англійського народу.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"