Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів.
Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, місцеві ради партії мають ініціювати виключення, а політична рада має здійснювати оцінку діяльності депутатів.
"Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності, та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. Насамперед я про партію кажу, щодо наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях", - сказав Корнієнко.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що команду партії очищають від "випадкових людей і засланих козачків".
Будь ласка, зачекайте...
буба хоть в каске и бронике от армани вайнуйшку клоунскую затеял?
и до антракта еще минут 40.
и танцы с бубнами....
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
- очень обидно....
Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
Дубинський класний чувак. Які до нього можуть бути претензії?
Приват, тьфу, привет клоунам от дядюшки Джо
@Lviv_UA_SUБоротьба Зеленського з олігархами триває
_____________Статки (млрд $)
_____________19/20 20/21
Ахметов______2.8 -> 7.6
Коломойський_1.1 -> 1.8
Пінчук_______1.4 -> 2.5
Жеваго_______1.1 -> 2.1
Новинський___0.8 -> 1.4
Боголюбов____1.2 -> 1.7
Бужанский, Шевченко и Дубинский - первые засланные козачки, которым надо дать пинка под зад. И баба нардеп ещё есть, которая фанатка русского мира (фамилию забыл).