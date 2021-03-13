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Новини Політика України
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Слуга народу (2545) Корнієнко (649)

Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення

Нова політична рада партії "Слуга народу" має проводити оцінку діяльності народних депутатів.

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, місцеві ради партії мають ініціювати виключення, а політична рада має здійснювати оцінку діяльності депутатів.

"Ми маємо дотримуватися принципів субсидіарності, та місцеві ради мають брати відповідальність за виключення таких людей у парламенті. Насамперед я про партію кажу, щодо наших фракцій, то ми обговоримо принципи взаємодії політичної ради партії з фракцією Ради та порадами партій в областях", - сказав Корнієнко.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що команду партії очищають від "випадкових людей і засланих козачків".

Читайте також: Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"
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Топ коментарі
+8
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" - Зеленский на съезде. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4420

Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
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13.03.2021 14:15
+5
Виявлятимуть засланих кловунів не з 95-го цирку. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4920
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13.03.2021 14:00
+4
неужели решили ликвидировать всю партию ????????????
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
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13.03.2021 14:13
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Виявлятимуть засланих кловунів не з 95-го цирку. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4920
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13.03.2021 14:00 Відповісти
О-оо... О5 советы! Снова здарова...
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13.03.2021 14:02 Відповісти
разоружайтесь перед партией!
буба хоть в каске и бронике от армани вайнуйшку клоунскую затеял?
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13.03.2021 14:04 Відповісти
"что касательно наших фрикций, то мы обсудим принципы взаимодействия...."
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13.03.2021 14:07 Відповісти
Так у стаи СН в местных советах 90% -- это и есть засланные козачки. Просто сброд.
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13.03.2021 14:09 Відповісти
становится все интереснее и интереснее - в таком цирке я еще не был....
и до антракта еще минут 40.
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13.03.2021 14:10 Відповісти
36. Месяцев, ****.
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13.03.2021 15:28 Відповісти
та мы терпеливые, даст бог и до антракта доживем, не первый раз замужем.....
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13.03.2021 15:31 Відповісти
я бы выбрал в следующий раз ету звизду за червяьчкив у садочку шо хрумае....
и танцы с бубнами....
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13.03.2021 15:38 Відповісти
неужели решили ликвидировать всю партию ????????????
там все случайные люди, клоуны и дилетанты !!!!!!!!!!!!!
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13.03.2021 14:13 Відповісти
От мені також цікаво - де вони стільки наберуть нових з відбитою головою? Місцеві ради стануть ініціаторами виключення, - Корнієнко про очищення "Слуги народу" від засланих козачків - Цензор.НЕТ 2067
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13.03.2021 18:06 Відповісти
Вовік націлився на десятиріччя правління, на кшталт Лукашенка та *****.
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13.03.2021 14:14 Відповісти
mark my words - буба просто так не уйдет...
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13.03.2021 14:18 Відповісти
вы себе цурес на всю голову выбрали с которым никто не хочет иметь дела...
- очень обидно....
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13.03.2021 14:23 Відповісти
"Политикам придется поломать голову, придумывая новые предвыборные обещания. Мы за 2 года сделали то, что другие не смогли за десятилетия" - Зеленский на съезде. Местные советы станут инициаторами исключения, - Корниенко об очищении "Слуги народа" от засланных казачков - Цензор.НЕТ 4420

Основные заслуги - 1. За полтора года угробили экономику. 2. Увеличили госдолг на 60%...
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13.03.2021 14:15 Відповісти
"Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо ймовірності виключення Олександра Дубінського із лав партії заявив, що він особисто не має до Дубінського «сформованих претензій»."

Дубинський класний чувак. Які до нього можуть бути претензії?
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13.03.2021 14:20 Відповісти
местные советы партии??? Это кто такие???
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13.03.2021 14:21 Відповісти
Ну а между делом, 11.03.2020 г. Канцлерский суд штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" к..., по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «Приватом» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств, переданных Financial Crimes Enforcement Network в части валютных транзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн.$, имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.
Приват, тьфу, привет клоунам от дядюшки Джо
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13.03.2021 14:23 Відповісти
Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SUБоротьба Зеленського з олігархами триває
_____________Статки (млрд $)
_____________19/20 20/21
Ахметов______2.8 -> 7.6
Коломойський_1.1 -> 1.8
Пінчук_______1.4 -> 2.5
Жеваго_______1.1 -> 2.1
Новинський___0.8 -> 1.4
Боголюбов____1.2 -> 1.7
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13.03.2021 14:29 Відповісти
Какие местные советы?
Бужанский, Шевченко и Дубинский - первые засланные козачки, которым надо дать пинка под зад. И баба нардеп ещё есть, которая фанатка русского мира (фамилию забыл).
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13.03.2021 14:30 Відповісти
учитывая ,что в местных советах"зе слуги" пролетели,как фанера над Парижем "бери шинель иди домой"
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13.03.2021 14:39 Відповісти
там засранных казачков большинство.
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13.03.2021 14:45 Відповісти
Вообще то рыба с головы
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13.03.2021 14:52 Відповісти
Ну а то! Как есть с головы.
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13.03.2021 16:29 Відповісти
 
 