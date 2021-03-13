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Новини Політика України
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"Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політична партія "Слуга народу" під час сьогоднішнього з'їзду затвердила нову редакцію свого статуту.

Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили формалізувати ті відносини, які є в партії, і створити певну нову структуру", - заявив голова партії Олександр Корнієнко на з'їзді партії в суботу в Києві.

Він уточнив, що у складі партії буде два великі керівні органи - політична рада, яка безпосередньо формує з'їзд партії, і Національна рада громад. Аналогічна структура повторюватиметься на регіональному рівні.

Водночас "Слуга народу" планує передбачити у своєму складі систему секретарів.

Також, згідно з новою редакцією статуту, партія планує створювати первинні осередки, які зможуть ініціювати перед обласними організаціями питання відкликання депутатів місцевих рад.

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Крім того, нова редакція статуту передбачає оновлений підхід до вступу у партію. З цією метою будуть створені номінаційні комітети, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

За словами Корнієнка, завданням політичної ради стане розробка тактики та стратегії партії у взаємодії з експертною спільнотою і громадськістю. Національна рада громад, зі свого боку,  стане майданчиком для обговорення проєктів державних рішень у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики та обміну досвідом між регіональними організаціями.

"Така структура дасть змогу партії забезпечити максимальну участь членів партії не тільки в ухваленні, а й у розробці партійних рішень, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами або міністрами, гнучко реагувати на зміни ситуації", - пояснив лідер партії Олександр Корнієнко.

Також оновлений статут передбачає, що третина державного фінансування партії спрямовується на діяльність місцевих організацій. Кошторис затверджуватиме Національна рада громад за погодженням із головою партії.

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Топ коментарі
+8
Показовий графік демонструє місце Медведчука (під шконкою) при Порошенкові.

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 1272
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13.03.2021 14:52
+8
Один орган -- это просто Беня. А второй орган -- смотрящие от Бени.
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13.03.2021 14:54
+6
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 695"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 3838"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6831
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13.03.2021 14:55
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Показовий графік демонструє місце Медведчука (під шконкою) при Порошенкові.

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 1272
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13.03.2021 14:52 Відповісти
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 9492
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13.03.2021 14:58 Відповісти
Мертвечук був на 62 місці в рейтингу, опустився до 90 позиції при Порошенку, а при ЗЄбанаті піднявся на 7 !!! місце

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 7224 "Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 5447"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6963
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13.03.2021 15:00 Відповісти
Засунь эти графики и диаграммы себе в ду..у!
Знаем мы цену этой заказухи и манипуляций.
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13.03.2021 16:38 Відповісти
Так а зачем? Им всеравно торба,
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13.03.2021 14:53 Відповісти
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 7860

...
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13.03.2021 14:53 Відповісти
Один орган -- это просто Беня. А второй орган -- смотрящие от Бени.
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13.03.2021 14:54 Відповісти
А Зеленский??? Или его обрезали?)
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13.03.2021 15:00 Відповісти
Даже западные журналисты знают кто реальный "папа"

"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 159
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13.03.2021 15:02 Відповісти
Два органи - чоловічий і жіночий...
Задля гендерної рівності... Біля рояля.
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13.03.2021 17:36 Відповісти
а парламентська фракція - виконавчий орган цих палат..
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13.03.2021 19:12 Відповісти
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 695"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 3838"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 6831
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13.03.2021 14:55 Відповісти
Дуже цікава новина 🥴
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13.03.2021 14:56 Відповісти
Это можно объяснить легко- всё это фейк, партия, собрания, что они приняли, выступления. Формальность безнаказанно п_здить деньги
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13.03.2021 14:56 Відповісти
ну один орган я знаю, а хто другой? - барабанщик?
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13.03.2021 14:56 Відповісти
Тепер будуть грати на роялі двома органами? Дуетом?
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13.03.2021 14:56 Відповісти
Один орган "Укрцирк", а другий "офіс головного нарколога".
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13.03.2021 14:57 Відповісти
"Слуги народа" утвердили новую редакцию устава. В составе партии будет два руководящих органа - Цензор.НЕТ 9007
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13.03.2021 14:59 Відповісти
Партия, насчитывающая 893 члена...Зебилье, это о вас. Но может это ошибка? Может речь идет о присутствующих на сходке? шо скажете?
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13.03.2021 14:58 Відповісти
до "победы" коксового дурачка никакой партии не существовало в природе, всё это х_ня
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13.03.2021 15:01 Відповісти
Так и есть, это чистейшее надувательство. Но случайно попался на глаза количественный состав партии. Потому и решил уточнить, поскольку, как по мне, цифра крепко раздута.
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13.03.2021 15:05 Відповісти
всему нашему мексиканско-сериальному населению, ради политической и исторической грамотности стоило бы почитать майн камф, почему то запрещённую. Там как раз о том, что такое партия и как её создать, а на это сборище воришек в Парковом противно смотреть, там кстати главный дурень раньше скакал на корпоративах
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13.03.2021 15:09 Відповісти
тока please не выключайте ето зеленое кино
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13.03.2021 15:00 Відповісти
Якщо є гра на піано в "чотири руки", то "два органа" - це саме то!
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13.03.2021 15:01 Відповісти
Прошло два года... "Партия" решила обзавестись органами ... Мозг в органах не предусмотрен , только три горла .
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13.03.2021 15:03 Відповісти
Автопарк слуг народа около Паркового с каждым днём все круче 😀😀😀
Видео на тему

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
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13.03.2021 15:04 Відповісти
Кому цікаві події в партії без ідеології й осередків,що виникла з нуля,жорстко прив'язана до лідера,рейтинг якої за два роки впав втричі ?
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13.03.2021 15:05 Відповісти
Далеко идущие планы фантазеров. В реальности через год рейтинг будет ниже статистической погрешности.
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13.03.2021 15:09 Відповісти
***
https://youtu.be/o9mOBedFdEk

(пісня від Душі)
Ми стомились від брехні,
Ми стомилися від болю,
Ми говорим "Ні війні!
Не такої прагнем долі!"
Закривавлені давно
Ваші куплені мандати,
А ми прагнем одного,
Щоб не гинули солдати!
стаття:
13.03.21 12:00 Співачка Христина Панасюк: "Відправляєш нову пісню хлопцям у ДАП - а вони її вмикають у радіоефір замість переговорів. Командир дуже свариться, але потім дякує..
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13.03.2021 15:12 Відповісти
болить и дуже... - слiв нема як.
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13.03.2021 15:21 Відповісти
Два керівних органа-жувальний і іпальний.
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13.03.2021 15:20 Відповісти
ПАДДОНКИ
и устав их из двух пунктов

1 воровать
2 олигархам утроить статки
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13.03.2021 16:21 Відповісти
Створення повноцінної партійної структури СН- це сила!.
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13.03.2021 16:34 Відповісти
в составе партии будет два руководящих органа: орган бабушки и орган дедушки! "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 7969
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13.03.2021 16:37 Відповісти
тошнит!(
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13.03.2021 16:56 Відповісти
Один у них орган знаю, ним на раялє грають, а другий який? "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 4434 "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту. У складі партії буде два керівні органи - Цензор.НЕТ 2907
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13.03.2021 17:38 Відповісти
Дурник думкою багатіє.так і про цих істот
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13.03.2021 19:25 Відповісти
Слуги Госдепа.
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14.03.2021 09:22 Відповісти
 
 