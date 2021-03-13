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Новини Політика України
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Зеленський (17537) референдум (588) Слуга народу (2545) Стефанчук Руслан (654)

"Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Текст законопроєкту про місцевий референдум найближчим часом з'явиться на сайті Верховної Ради.

Про це розповів у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук.

"Ми його зараз підготували. У середу я дав завдання сигналізувати текст, потім ми його передаємо на вичитку і найближчим часом виставляємо на сайті Верховної Ради для обговорення. Після цього під егідою президента ми об'їдемо дуже багато місцевих територіальних громад, щоб обговорити безпосередньо це у них... Зрозуміло, що ми не об'їдемо всі, але схід, захід, південь, північ  ми охопимо. Візьмемо результати інтернет-обговорення і потім допрацьовуємо, відправимо на венеціанку і виносимо в зал", - розповів Стефанчук.

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Топ коментарі
+11
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2400
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13.03.2021 15:07
+9
Я так понимаю, что без бития они не мыслят житие.
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13.03.2021 15:08
+8
Какие нафиг местные референдумы? Для чего? Чтобы рашке проще было Украину по кускам отхватывать?
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13.03.2021 15:12
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"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2400
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13.03.2021 15:07 Відповісти
Я так понимаю, что без бития они не мыслят житие.
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13.03.2021 15:08 Відповісти
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5253
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13.03.2021 15:12 Відповісти
"Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5498
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13.03.2021 15:14 Відповісти
Ну а че - пусть попробуют
Лечебная попаболь для слуги урода шо пасха в Божий день
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13.03.2021 18:31 Відповісти
Подібна впертість пояснюється виконанням замовлення, гроші на котре не тільки взяли, а і встигли просрати.
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13.03.2021 15:09 Відповісти
Да оно трусливое - пообещать ему Гиляку - и оно замолкнет 😀😀😀
Просто все церемонятся
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13.03.2021 15:12 Відповісти
Прочла « слуга народа ОБЪЕДАЕТ»😀😀😀
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13.03.2021 15:10 Відповісти
Если смотришь на его рожу, то автоматически текс так и воспринимается... "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедет территориальные общины для обсуждения законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2251
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13.03.2021 15:12 Відповісти
Рожа у него офуефшая от наглости 😀😀😀
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13.03.2021 15:15 Відповісти
Те саме...)))
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13.03.2021 16:58 Відповісти
Какие нафиг местные референдумы? Для чего? Чтобы рашке проще было Украину по кускам отхватывать?
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13.03.2021 15:12 Відповісти
Проходили мы уже местные референдумы в Крыму и на Донбассе в 2014-м, все знают чем они закончились. зебилы либо тупые либо специально хотят развала страны.
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13.03.2021 15:12 Відповісти
принижень продовжує руйнувати нашу державність
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13.03.2021 15:15 Відповісти
Очевидно, що цей свин відповідальний за федералізацію.
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13.03.2021 15:18 Відповісти
эгида зеленского - щит сделанный из шкуры зеленского.
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13.03.2021 15:18 Відповісти
да...а в карантинные зоны... красные тоже мотанетесь?
а может по больничкам пройдетесь - обстановку узнаете...про референдум посипите у ШВЛов меценатами купленных...
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13.03.2021 15:22 Відповісти
Місцеві референдуми потрібні для того, щоб повернути не тільки вулиці Жукова, але і площі Леніна разом із пам'ятниками, а також регіональну російську як офіційну
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13.03.2021 15:22 Відповісти
Правильно так, - "Слуга народа" под эгидой Зеленского объедает территориальные общины"
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13.03.2021 15:24 Відповісти
Понесли "лайно на ветилятор"!
Нам до повного щастя бракує тільки місцевих референдумів, тут і так гірше нікуди після вибору наріду, а тут ********** ще збирається хрінь всяку впроваджувати поза Верховну раду.
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13.03.2021 15:35 Відповісти
Вообще-то Зеленский - прежде всего, Президент, а потом уже глава партии. И главная его обязанность, раз его выбрал народ страны Президентом, выполнять функции Президента, а не разъезжать регулярно по стране с агитацией за свою партию. Или наоборот? Нечестно как-то по отношению к остальным гражданам.
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13.03.2021 15:53 Відповісти
Что этот дурень как с писанной торбой с этим референдумом бегает???
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13.03.2021 15:59 Відповісти
Пуйло дало наказ зеленому шапіто під будь-яким соусом протягти федералізацію.
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13.03.2021 17:24 Відповісти
Стефанчук похожий на Калывана из мультфильма
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13.03.2021 16:28 Відповісти
Как вы говорите, - "Слуга народа" под эгидой Зеленского объест территориальные общины? Ну, такие как Стефанчук и прочии "Слуги народа" под эгидой таких, как Зеленский ещё лет 30 объедают членов территориальных громад Украины. Ни как не объдят, но судя по аппетиту нагулянному ими за два не полных года у руля, вот эти ЗЕлёные скоро обгладают до косточек.
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13.03.2021 16:29 Відповісти
Толстопузику уже в Раде развернуться негде.
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13.03.2021 16:29 Відповісти
этим дебилам мало референдумов? "Слуга народу" під егідою Зеленського об'їде територіальні громади для обговорення законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9316
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13.03.2021 16:34 Відповісти
У голови держави роботи немає, що воно планує державним коштом на екскурсії поїхати?
Загострення на сході не стосується верховного головнокомандувача? Розмови про Уркаїну без представників держави ніяким чином не в компетенції найвеличнішого? Порушення прав людини в середині країни не є проблемою гаранта Конституції?
Аааа! Знаю! То все рейтинг не підніме та й не розуміє те вісля в тому нічого, а ще й робить щось для цього треба! А тут буде лєпота! Поїхав, потрусив мордою, зібрав данину і знову у відпустку!
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13.03.2021 17:22 Відповісти
Без утворення этих самих тер громад по конституции ст 143. на загальных сборах, где зборам передается вся влада (/полиция,суды,податкова,прокуратура ит,д, ) ничего не будет . Строят с фундамента а не воздушные замки сверху. Это могли делать древние люди
настоящие на это не способны им и так хорошо, но голод не тетка, он научит как демократию любить. Только окружающая среда и бытие меняет сознание.
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13.03.2021 17:40 Відповісти
ця тема обвиватєля не цікавить. Якщо про "хтось всрався" - мільйонні перегляди та обговорення на кожному повороті.
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14.03.2021 11:00 Відповісти
Вот мародеры зеленые, после вашего двухгодичного ярма территориальные общины и так недоедают, а они их еще и объедать собрались.
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13.03.2021 17:49 Відповісти
простой вопрос- "разве, народу в Украине, кроме рашистов и их "слуг" кому то нужны местные референдумы?
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13.03.2021 18:44 Відповісти
Слуги борзєют с каждым днем все больше и наглее.
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13.03.2021 18:53 Відповісти
У меня глубокое чувство что они живут в параллельной реальности и вообще не понимаю что сейчас происходит да Вы в следующий раз вообще никуда не попадете Вас уже ненавидят больше чем партию регионов
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13.03.2021 21:27 Відповісти
Вадим Денисенко: "Основа боротьби з дезінформацією від Зеленського - створення своєї "правди" і вибивання з мізків людей можливості адекватного сприйняття дійсності"
Центр протидії дезінформації (як завжди - "найкращий в світі") у Зе презентували, але не запустили. Запуск відкладено до того моменту, коли знайдуть керівника, а знайти його можна тоді, коли вирішать чим цей центр буде займатися. Одним словом - потрібну річ можуть перетворити в фарс по одній простій причині - дезінформацію хочуть звести до фейків проти влади.
Якщо ми говоримо про дезінформацію, то вся наша історія за останні 7 років зводилась до того, що ми під дезінформацією розуміли фейки. І, на жаль, останнім часом ми чуємо з боку влади, насамперед, Офісу президента, про те, що дезінформація призводить до того, що люди щось там неправильно розуміють, і у підсумку фейкова інформація стає причиною нелюбові до влади. Тобто, за великим рахунком, все це дуже мало відрізняється від знаменитого «козлы, которые мешают нам жить» Віктора Федоровича Януковича. Я б дуже не хотів, щоб ми звели правильне починання з подібним центром до пошуків фейкометів, як висловився Єрмак під час презентації центру. Він всю свою промову звів фактично до створення фейків.
Якщо ми хочемо перемагати як держава і народ, то маємо це розуміти і шукати протидію чужій правді, що нав'язує неправильні і злочинні щодо нашої країни і народу істини. От це і є основою боротьби з дезінформацією на сьогоднішній момент - створення своєї правди і вибивання з мізків людей чужої, ворожої для нас і для нашої держави правди. І фейки - лише маленька частина цієї історіі.
Ми поки що не розуміємо, як виглядатиме центр по боротьбі з дезінформацією - чуємо лише якісь загальні фрази. І мене дуже непокоїть, що ми всю дезінформацію зводимо до боротьби з фейками. Для цього є факт-чекінг, який може все перевірити і виявити фейки.
Щодо самого центру, то його створення - лише верхівка айсбергу. На мою думку, це має бути невелика інформаційна структура, що займається виключно одним - медійними речами, і працювати там мають саме медійники. Керівник цього центру повинен бути медійною авторитетною людиною, з якою будуть вимушені рахуватись вороги. Такий собі кумулятивний прес-секретар, що видає правильні меседжі і розвінчує ворожі, неправильні посили. Тоді робота цього центру матиме сенс. Однак є ще нижня частина айсбергу. От там мають бути і кібервійська, і розуміння, як правильно працювати, скажімо, з російськими «Телеграм»-каналами, проводити інформаційні кампанії і моніторити їх ефективність. Це має бути спільна робота і СБУ, і Головного управління розвідки, і цілого ряду громадських організацій. Наразі я, наприклад, нічого не почув про залучення громадських організацій, а вони роблять 50% такої роботи в інших країнах.
Джерело: блог Вадима Денисенка
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14.03.2021 11:09 Відповісти
 
 