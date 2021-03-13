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У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота міністрів у політраді партії не займатиме багато часу.

Про це він розповів журналістам, коментуючи входження до політради партії чотирьох міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це не executive орган, це політичний орган, тому він займає набагато менше часу, ніж керівник обласною організацією, наприклад. Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що політрада буде розділена на так звані комітети.

"Там будуть ті люди, які можуть більше часу приділяти цій організаційній роботі, а міністри можуть приєднуватися за бажанням. Я в цьому не бачу великого навантаження", - додав нардеп.

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Топ коментарі
+10
Уверен, даже если министры в Украине вообще перестанут ходить на работу, разницы никто не заметит.
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13.03.2021 16:41
+5
Время будут тратить только на получение конвертов с кешем и подписи ?
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13.03.2021 16:41
+5
дам тобе один политсовет: вали, пока не поздно
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13.03.2021 16:41
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Время будут тратить только на получение конвертов с кешем и подписи ?
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13.03.2021 16:41 Відповісти
Міністри-привиди в фантомній політраді.Одне бабло в них реальне.
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13.03.2021 16:42 Відповісти
дам тобе один политсовет: вали, пока не поздно
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13.03.2021 16:41 Відповісти
Уверен, даже если министры в Украине вообще перестанут ходить на работу, разницы никто не заметит.
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13.03.2021 16:41 Відповісти
Политбюро. У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 434
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13.03.2021 16:43 Відповісти
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4945 Які проблеми? Чим вони займаються? Все, що могли, за два роки вже знищили.

А Міністерством юстиції ще з 2019 року керує собачийротпортнов.
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13.03.2021 16:45 Відповісти
У нас снова КПСС завелась?
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13.03.2021 16:46 Відповісти
Ну теперь будем долго наблюдать поток сознания этого идиота. Ведь праздник-то какой состоялся. Сходка зелёной плесени.
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13.03.2021 16:47 Відповісти
У министров не возникнет проблем со временем из-за участия в политсовете "Слуги народа", - Арахамия

Они все-равно ни хрена не делают, только сказки для ЗЕ сочиняют.
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13.03.2021 16:49 Відповісти
Якщо більшість підприємств приватизовані,а державні дихають на ладан то нафіг ті міністри потрібні?Апарати міністерств майже не помінялись з радянських часів,але тоді була потужна економіка,розвинена промисловість.Дев"яносто відсотків цього всього пішло в...Тоді чим керують,що планують тисячі отих щурів що бігають з паперами по кабміну?
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13.03.2021 16:59 Відповісти
В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - А Давид Арахамия считает, что работа министров в политсовете партии не будет занимать много времени. У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2308
Источник: https://censor.net/ru/n3253160
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13.03.2021 17:01 Відповісти
слышь ты политический орган вали в отставку нехер пдд нарушать стал своим корытом с борзыми номерами на зебре нучмсь просто цивилизованно вести себя ну а потом в политику а не наоборот
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13.03.2021 17:03 Відповісти
на цьому тижні не було опубліковано жодного загальноукраїнського рейтинга...
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13.03.2021 17:05 Відповісти
В січні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 2,6-2,8%. Економіка падає другий рік поспіль.
Такі дані наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
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13.03.2021 17:14 Відповісти
а любой министр не должен быть вне политики?
ну если он профи...а не просто тратит гос/деньги и протирает штаны...
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13.03.2021 17:14 Відповісти
В тране нет проблем? Правда Давид Мальдивский?
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 7403
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13.03.2021 17:18 Відповісти
У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3809
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13.03.2021 18:42 Відповісти
схвалюю вибір голови СН - найкреативніший чувак у штовхані слуг до прірви (кажуть він у в патріотичних партіях бував- НАШ КАЗАЧОК !)
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13.03.2021 19:01 Відповісти
сценарій - лайно. гра ціх зелених баранів непереконлива. кожна бабуся в атб розглядаючи нові цінники щодня кляне бездарне владне шобло. А ось їх прокльони збуваються. Поки антракт, зепадло43.
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13.03.2021 19:13 Відповісти
Животные развлекаются. За мой счёт...
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13.03.2021 22:22 Відповісти
Министры занимаются партийными делами и в годы войны? это есть преступление против государства Украина У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3598
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14.03.2021 11:13 Відповісти
 
 