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У міністрів не виникне проблем із часом через участь у політраді "Слуги народу", - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що робота міністрів у політраді партії не займатиме багато часу.
Про це він розповів журналістам, коментуючи входження до політради партії чотирьох міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це не executive орган, це політичний орган, тому він займає набагато менше часу, ніж керівник обласною організацією, наприклад. Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що політрада буде розділена на так звані комітети.
"Там будуть ті люди, які можуть більше часу приділяти цій організаційній роботі, а міністри можуть приєднуватися за бажанням. Я в цьому не бачу великого навантаження", - додав нардеп.
Топ коментарі
+10 mrSmith
показати весь коментар13.03.2021 16:41
+5 simple spinning
показати весь коментар13.03.2021 16:41
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар13.03.2021 16:41
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А Міністерством юстиції ще з 2019 року керує собачийротпортнов.
Они все-равно ни хрена не делают, только сказки для ЗЕ сочиняют.
Источник: https://censor.net/ru/n3253160
Такі дані наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
ну если он профи...а не просто тратит гос/деньги и протирает штаны...