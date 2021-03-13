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У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну

У Польщі понад 2,8 мільйонів людей вже отримали щеплення першою дозою COVID-вакцини, 1,5 млн - вже отримали обидві дози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЕП" із посиланням на PAP.

Згідно з останніми даними, в країні зробили загалом майже 4,4 млн щеплень проти коронавірусу.

Понад 2 835 000 отримали щеплення першою дозою, та 1 555 400 осіб – вже обома дозами вакцини. Населення країни - близько 38 млн.

Від початку вакцинації Польща отримала близько 5,3 млн доз.

Прем'єр Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив, що кількість щеплень за день можна буде збільшити в рази, якщо тільки країна отримає більше вакцини.

"Ми готові збільшити кількість вакцинованих за день у три-чотири рази, і вакцинувати за місяць 10 млн і навіть понад 10 млн людей. Все що нам треба – це більше доз", - сказав він.

Моравецький розповів, що спілкувався про поставки вакцин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заклики прискорити поставки лунають також від прем'єрів кількох інших країн.

"Тиск має сенс, тому що навіть затвердження вакцини Johnson & Johnson сталося на кліька днів раніше, ніж очікували. Це означає, що ці вакцини потраплять у Польщу швидше", - додав він.

Також читайте: 5 країн-членів ЄС просять розібратися із диспропорціями в розподілі вакцин проти коронавірусу
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Топ коментарі
+8
нам не нужны протухшие барыги-профи !
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
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13.03.2021 16:56
+7
Ну так польшей руководит профи, а не шут из корпоративов олигархов
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13.03.2021 16:50
+6
А в Украине, все дружно сговорились что бы подгадить Степанову!
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
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13.03.2021 16:52
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а у нас ?
ПРОТИВОГАЗ !!!! В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 6648
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13.03.2021 16:49 Відповісти
Ну так польшей руководит профи, а не шут из корпоративов олигархов
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13.03.2021 16:50 Відповісти
нам не нужны протухшие барыги-профи !
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
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13.03.2021 16:56 Відповісти
У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 389 У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 3165
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13.03.2021 18:07 Відповісти
І лайкнути себе не забув, молодець.
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13.03.2021 18:09 Відповісти
Дания,Норвегия,Исландия,Италия,Румыния,Болгария уже приостановили вакцинацию AstraZeneca. При этом производства не Индии, а Великобритании. Так что может не было ты счастья, да несчастье помогло.. Тромбоэмболия это очень серьёзно.
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13.03.2021 17:38 Відповісти
У них есть другие вакцины. Астразенеку покупают поскольку пфайзер в дефиците, но группы риска можно прививать пфайзером. У нас - пшик.
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13.03.2021 17:44 Відповісти
Тромбоэмболия это очень серьёзно. Но причинно-следственную связь с вакциной надо доказать.
А вот Канаде несчастье "не помогло". Они вакцинацию Астрозенекой не приостанавливали.
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13.03.2021 18:48 Відповісти
А в Украине, все дружно сговорились что бы подгадить Степанову!
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
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13.03.2021 16:52 Відповісти
И у нас бы пошла вакцинация, если бы это были Пфайзер, Модерна или Johnson & Johnson, как у первых стран мира, а не полученная, скорее всего малоэффективная вакцина, которую смог доставить через прокладку министр степанов.
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13.03.2021 16:54 Відповісти
Заявили, что привезли 250 000 доз вакцины!
Да я в жизни не поверю, что не набралось 250 000 желающих!
Кто то скажет не нужна мне вакцина из Китая, но в стране, где живет 42 000 000 человек, найдется 250 000 желающих.
Это элементарная статистика.
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13.03.2021 16:57 Відповісти
Народ давно не доверяет власти, потому и не вакцинируется. Согласна, что насчет количества доз - очередная брехня.
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13.03.2021 17:05 Відповісти
Если бы было 250 000 комплектов вакцины, желающие нашлись бы и весьма быстро.
Либо вакцины попросту нет, либо руки растут из задницы, поэтому, организовать процесс вакцинации не в состоянии, либо не вакцинируют что бы банально списать препарат и продать.
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13.03.2021 17:10 Відповісти
Но даже медики практически не вакцинируются, считая, что большинство из них переболело, и не стоит себя подвергать испітанию малоизученной вакцині.
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13.03.2021 17:13 Відповісти
Кто то покупает Apple за 35000 грн, но кто то покупает китайский телефон за 3000 грн.
На любой продукт, любого качества, спрос будет.
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13.03.2021 17:15 Відповісти
Когда касается здоровья, народ более осторожен и учитівает качество, а не только цену.
Во, Великобритания дает !

Вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось раньше. Опять же вопрос доверия.

"Расширить программу по вакцинации населения стране удалось лишь благодаря увеличению поставок препаратов. Поэтому власти хотят, чтобы уже к Пасхе все граждане старше 40 лет получили свою первую дозу вакцины."
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13.03.2021 17:20 Відповісти
Какая осторожность?!
В Индии, сотни фармацевтических компаний и раз они до сих пор работают, значит их препараты покупают!
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13.03.2021 17:25 Відповісти
народ не более осторожен,народ просто тупой. по наличию масок в АТБ и в поликлиниках можно делать перепись идиотов.
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13.03.2021 22:24 Відповісти
руки не из задници. просто, с сша и немцами не (договоришься) а с китайцами и индусами можно. вот и тянут резину. думаешь просто так не подали заявку в первые дни, год назад? хрен там, не знали как на этом заработать. теперь знают.
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13.03.2021 17:21 Відповісти
А как может власть гарантировать качество вакцины ?
Нам о качестве Астразенеки ,индийского производства должны лично от своего имени
сказать учёные иммунологи ,генетики ,независимые от власти.
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13.03.2021 17:22 Відповісти
Комаровский уже высказался по этому поводу: "Вакцинируйтесь".

60% всех вакцин в мире вырабатывается на мощностях Индии. НО, вакцины от кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, дифтерии и другие давно апробированы, а вакцина от короны мало изучена, нет дальности исследований и результатов выявления побочных действий. И при этом министр Степанов и вся украинская система здравоохранения давно не вызывают доверия.
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13.03.2021 17:34 Відповісти
Він вже про осельтамивир якось висказався. Шо йому ВОЗ нашептує, то й людям каже, а потім морозиться.
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13.03.2021 22:35 Відповісти
Сколько по этой статистике лично у Вас друзей знакомых желающих
вакцинироваться ? Если можно в процентах к их общему числу
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13.03.2021 17:18 Відповісти
Нет проблем.
Коллега заболела короной и ее супруг и родная сестра, уже зарегистрировались на вакцинацию.
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13.03.2021 17:22 Відповісти
Интересно где бифуркация между нами и Польшей.
С какого места мы начали путь к Зеленскому...
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13.03.2021 16:55 Відповісти
путь начался лет 20-ть назад, с развращения публики сиониским каналом БаблоМойского
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13.03.2021 16:57 Відповісти
вот вам и какая разница...
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13.03.2021 16:57 Відповісти
... да нет никакой разницы!
кому-то нравится прививка,
а кому-то нет

но разницы между ними нет - все равно не сделают, прививку В Польше обе дозы прививки получили уже 1,5 млн человек, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 2707
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13.03.2021 16:59 Відповісти
я не про прививку, а президента ))
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13.03.2021 17:01 Відповісти
вся печаль в том, что "какая разница" - это конкретно ни за прививку, президента или "асхвальтированные фонари".
"какая разница"- это философия жизни ЗЕльоных с партбилетами и без оных, называемая в народе "пофигизм", т.е. умственная и моральная тупость и уродство
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13.03.2021 17:21 Відповісти
Стебанов - обосрался
не, ну если нам улыбается это ссущество - то рады будем, чего уж тут уж.
мля, я уже чуть ли не ватная скотина с ехним - "втараясранафивропе танчиковскокаделали а жрали гнилую капусту, но вяликими ыли"
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13.03.2021 17:06 Відповісти
Стебанов - обосрался

ну Вы даете!
да вся стране в ЗЕ-говне, а Вы за Степанова У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 4651
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13.03.2021 17:23 Відповісти
Конечно.
Как же люблю слушать это мычание - ээ, мммм, аааа, ыыыы - прямо "обтекаю", будучи не бабой, а мужиком.
Вы, просто - в "пульс" попа.л блин У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 9622
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13.03.2021 17:34 Відповісти
и у нас будет 1,5 миллиона!!! только, наверное на следующее 8 марта
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13.03.2021 17:15 Відповісти
Что самое интересное никто даже не собирается увольнять Степанова и его шоблу по закупкам за провал с вакцинацией.
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13.03.2021 17:20 Відповісти
И???https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
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13.03.2021 17:32 Відповісти
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
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13.03.2021 18:58 Відповісти
здесь эта сумма перевалила за 100% https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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13.03.2021 19:09 Відповісти
Вы на мой вопрос так и не ответили.
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
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13.03.2021 19:33 Відповісти
да нет у меня ответов. Одни вопросы. Очень хочу заблуждаться (поскольку ни разу не инфекционист), но хотелось бы видеть более впечатляющую динамику в стране - чемпионе мира по борьбе с короновирусом. Кстати, цифра 101,6 на 100 человек взята с сайта ВВС.
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13.03.2021 20:11 Відповісти
А что, ссылку на эту новость дать тяжело?
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13.03.2021 22:10 Відповісти
А по поводу суммы не переживайте. Через погода и передолевших и вакцинированных можете оттуда смело вычеркивать. Для Польши я, по доброте душевной, этого не делал. У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну - Цензор.НЕТ 1460
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13.03.2021 19:42 Відповісти
А в Германии обе дозы уже 50 млн получили.
ViWa
И чо
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13.03.2021 18:48 Відповісти
И осталось еще 33 млн вакцинировать.
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13.03.2021 18:53 Відповісти
Это сказал я. И все поверили
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13.03.2021 19:52 Відповісти
Вакцини в Україні в достатній кількості немає, гроші ковідні "закатали" в кишені асфальт, інформаційно-просвітницька кампанія відсутня (виступи Кварталу не в рахунок).

В результаті у нашої влади суцільне щастя, коли громадяни відмовляються вакцинуватися. Якщо б раптово нарід прозрів і рвонув вакцинуватися, то в Гідранта і його шапіто ОП була б натуральна істерика.

Тому більшість отримає виключно природний імунітет, звісно з числа хто виживе, хіба ЄС і США подарують нам вакцину.
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13.03.2021 18:53 Відповісти
впечатляет!
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13.03.2021 19:08 Відповісти
Как воспринимать эту отчетность? Я воспринимаю как рекламу...Как подталкивание к действию: смотри , не страшно, давай, не дрейф...Как вид рекламы....Хрущев тоже писал, что могли бы больше расстреливать, но не хватает патронов...., списков,,,сотрудников....
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13.03.2021 19:13 Відповісти
Зарегистрировался в Дії на вакцинацию несколько дней назад, интересно в этом году очередь дойдет?
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13.03.2021 20:01 Відповісти
Валить надо отсюда, надоело все до невозможности. Не дадут дожить до пенсии.
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13.03.2021 20:33 Відповісти
Весь мир погряз во лжи. Ковидло - яркий пример нового политического управления миром
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13.03.2021 21:07 Відповісти
Пускай колются, а мы подождем результата.
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14.03.2021 08:21 Відповісти
 
 