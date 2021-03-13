У Польщі обидві дози щеплення отримали вже 1,5 млн осіб, 2,8 млн - одну
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У Польщі понад 2,8 мільйонів людей вже отримали щеплення першою дозою COVID-вакцини, 1,5 млн - вже отримали обидві дози.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЕП" із посиланням на PAP.
Згідно з останніми даними, в країні зробили загалом майже 4,4 млн щеплень проти коронавірусу.
Понад 2 835 000 отримали щеплення першою дозою, та 1 555 400 осіб – вже обома дозами вакцини. Населення країни - близько 38 млн.
Від початку вакцинації Польща отримала близько 5,3 млн доз.
Прем'єр Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив, що кількість щеплень за день можна буде збільшити в рази, якщо тільки країна отримає більше вакцини.
"Ми готові збільшити кількість вакцинованих за день у три-чотири рази, і вакцинувати за місяць 10 млн і навіть понад 10 млн людей. Все що нам треба – це більше доз", - сказав він.
Моравецький розповів, що спілкувався про поставки вакцин з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і заклики прискорити поставки лунають також від прем'єрів кількох інших країн.
"Тиск має сенс, тому що навіть затвердження вакцини Johnson & Johnson сталося на кліька днів раніше, ніж очікували. Це означає, що ці вакцини потраплять у Польщу швидше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
ПРОТИВОГАЗ !!!!
у нас НОВЫЕ ЛИЦА, не запятнанные ни умом, ни способностями, ни опытом!
А вот Канаде несчастье "не помогло". Они вакцинацию Астрозенекой не приостанавливали.
Поэтому, вакцинировано менее 50 000 человек!
Все не так: транспорт, погода, 42 000 000 неблагодарных гражданина, плохие СМИ, вспышки на солнце...
Один Степанов все правильно делает!
Да я в жизни не поверю, что не набралось 250 000 желающих!
Кто то скажет не нужна мне вакцина из Китая, но в стране, где живет 42 000 000 человек, найдется 250 000 желающих.
Это элементарная статистика.
Либо вакцины попросту нет, либо руки растут из задницы, поэтому, организовать процесс вакцинации не в состоянии, либо не вакцинируют что бы банально списать препарат и продать.
На любой продукт, любого качества, спрос будет.
Во, Великобритания дает !
Вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось раньше. Опять же вопрос доверия.
"Расширить программу по вакцинации населения стране удалось лишь благодаря увеличению поставок препаратов. Поэтому власти хотят, чтобы уже к Пасхе все граждане старше 40 лет получили свою первую дозу вакцины."
В Индии, сотни фармацевтических компаний и раз они до сих пор работают, значит их препараты покупают!
Нам о качестве Астразенеки ,индийского производства должны лично от своего имени
сказать учёные иммунологи ,генетики ,независимые от власти.
60% всех вакцин в мире вырабатывается на мощностях Индии. НО, вакцины от кори, коклюша, столбняка, полиомиелита, дифтерии и другие давно апробированы, а вакцина от короны мало изучена, нет дальности исследований и результатов выявления побочных действий. И при этом министр Степанов и вся украинская система здравоохранения давно не вызывают доверия.
вакцинироваться ? Если можно в процентах к их общему числу
Коллега заболела короной и ее супруг и родная сестра, уже зарегистрировались на вакцинацию.
С какого места мы начали путь к Зеленскому...
кому-то нравится прививка,
а кому-то нет
но разницы между ними нет - все равно не сделают, прививку
"какая разница"- это философия жизни ЗЕльоных с партбилетами и без оных, называемая в народе "пофигизм", т.е. умственная и моральная тупость и уродство
не, ну если нам улыбается это ссущество - то рады будем, чего уж тут уж.
мля, я уже чуть ли не ватная скотина с ехним - "втараясранафивропе танчиковскокаделали а
жрали гнилую капусту, но вяликими ыли"
ну Вы даете!
да вся стране в ЗЕ-говне, а Вы за Степанова
Как же люблю слушать это мычание - ээ, мммм, аааа, ыыыы - прямо "обтекаю", будучи не бабой, а мужиком.
Вы, просто - в "пульс" попа.л блин
Что Вы там ожидаете увидеть, когда получившие 2 дозы плюс переболевшие суммарно составляют 9% населения Польши?
ViWa
И чо
кишені асфальт, інформаційно-просвітницька кампанія відсутня (виступи Кварталу не в рахунок).
В результаті у нашої влади суцільне щастя, коли громадяни відмовляються вакцинуватися. Якщо б раптово нарід прозрів і рвонув вакцинуватися, то в Гідранта і його
шапітоОП була б натуральна істерика.
Тому більшість отримає виключно природний імунітет, звісно з числа хто виживе, хіба ЄС і США подарують нам вакцину.