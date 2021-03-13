Матеріальну допомогу на дітей хочуть збільшити: 50 тисяч гривень, коли народится перша, 100 тисяч гривень друга та 150 тисяч третя

Розмір матеріальної допомоги під час народження першої дитини слід збільшити. З 2014 року вона в рази впала в доларовому еквіваленті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в фейсбуці.

Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 млрд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової і фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.

"За нашими підрахунками це дасть змогу наповнити бюджет України більш, ніж на 10 млрд. грн на рік. Цих коштів вистачить на найважливіше, на мою думку, питання – збільшення допомоги при народженні дитини", - підкреслив глава комітету.

Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. В національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак в доларовому еквіваленті знизилася з 2612 до 1490 доларів.

"Очевидним є те, що виплати допомоги при народженні дитини мають бути підвищені. Ми пропонуємо розпочати цей процес із встановлення таких сум виплат: при народженні першої дитини – 50 000 грн, при народженні другої дитини – 100 000 грн, при народженні третьої і кожної наступної – 150 000 грн", - розповів нардеп.

При таких показниках до фонду виплати допомоги при народженні дитини має додатково закладатися близько 11,5 млрд. грн., які надходитимуть якраз за рахунок процесу детінізації ринку алкоголю в Україні. Обов’язково подаватиму таку законодавчу ініціативу до проєкту бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, відпочатку 2021 року одноразову державну допомогу "пакет малюка", яка надається при народженні дитини, у вигляді грошової компенсації отримали понад 34 тисяч українських сімей.