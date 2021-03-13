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Матеріальну допомогу на дітей хочуть збільшити: 50 тисяч гривень, коли народится перша, 100 тисяч гривень друга та 150 тисяч третя

Розмір матеріальної допомоги під час народження першої дитини слід збільшити. З 2014 року вона в рази впала в доларовому еквіваленті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в фейсбуці. 

Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 млрд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової і фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.

"За нашими підрахунками це дасть змогу наповнити бюджет України більш, ніж на 10 млрд. грн на рік. Цих коштів вистачить на найважливіше, на мою думку, питання – збільшення допомоги при народженні дитини", - підкреслив глава комітету.

Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. В національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак в доларовому еквіваленті знизилася з 2612 до 1490 доларів.

"Очевидним є те, що виплати допомоги при народженні дитини мають бути підвищені. Ми пропонуємо розпочати цей процес із встановлення таких сум виплат: при народженні першої дитини – 50 000 грн, при народженні другої дитини – 100 000 грн, при народженні третьої і кожної наступної – 150 000 грн", - розповів нардеп.

При таких показниках до фонду виплати допомоги при народженні дитини має додатково закладатися близько 11,5 млрд. грн., які надходитимуть якраз за рахунок процесу детінізації ринку алкоголю в Україні. Обов’язково подаватиму таку законодавчу ініціативу до проєкту бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, відпочатку 2021 року одноразову державну допомогу "пакет малюка", яка надається при народженні дитини, у вигляді грошової компенсації отримали понад 34 тисяч українських сімей.

виплати (1036) діти (5050) допомога (8300) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+18
Роми зараз поголівно почнуть називати дітей Зеленськими.
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13.03.2021 17:08
+11
Дурних немає, спочатку підвищуйте пенісії.
Хто ж буде народжувати голодранців, які не матимуть майбутнього - лише роми.
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13.03.2021 17:07
+10
Навіщо щось робити, якщо можна знову, як в 2019- тому, наобісцяти "мудрому" наріду в очі і у вуха?
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13.03.2021 17:21
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Мадам вы в 21 веке живете , хоть вы может этого и не знаете , но в интернете при помощи которого вы со мной общаетесь , можно узнать любую инфу , в том числе и о том как живут люди в других странах и для этого не надо даже выходить из комнаты.
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14.03.2021 10:03 Відповісти
Кто тебе виноват що тебе запросы в Гугле мама набирает и то неверно...
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14.03.2021 10:14 Відповісти
Понты. Где деньги, Зин?
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13.03.2021 20:20 Відповісти
Конкретный вопрос! А что будете делать с теми мамашами, которые бабки получили, а ребенка бросили или даже ликвидировали, что сегодня активно процветает? И самое главное - а где бабки-то возьмете или это очередной лохотрон?
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13.03.2021 20:44 Відповісти
Для начала найди таких мамаш.
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13.03.2021 22:04 Відповісти
то ты с кацапией може попутал?
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14.03.2021 11:58 Відповісти
Однозначно нужно повышать
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14.03.2021 00:17 Відповісти
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