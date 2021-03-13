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Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

З вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів шкіл у Львові мають перейти на дистанційне навчання.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий в телеграмі, відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої має відбутися в понеділок, 15 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчителям мер запропонував використовувати цей день для організації дистанційного навчання.

"Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться у школі, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто у такий складний час робити людям ще більше проблем", - пояснив Садовий.

Він додав, що у Львівській області спостерігається дуже негативна динаміка зростання кількості хворих COVID-19 і госпіталізацій.

Також читайте: Школи Львова поки не переводитимуть на дистанційне навчання, - Садовий

"Щодня в лікарні лягає набагато більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше і агресивніше, ніж це було рік тому. Ми всі разом повинні обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не тільки школярів. Я прошу всіх львів'ян бути відповідальними перед собою і своїми сім'ями . Галасливі вечірки, банкети і свята - це речі, без яких можна обійтися", - написав Садовий.

Він закликав жителів міста правильно носити маски, частіше мити руки, користуватися антисептиками і берегти себе і близьких.

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Топ коментарі
+4
Как Вам мэр Львова, 5 лет за ним дежурю, а не пора ли его поменять?
Ответы без обид.
Ваши мнения в любую сторону. Львов самый лучший город в Украине, тоже без обид)
Слава Украине! В этом году, до лета "Заживе Беларусь!!! Без Литвина, а он пойдёт по этапу.
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13.03.2021 17:44
+1
С сентября нужно было. Но даже так - Львов опять впереди остальной Украины
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13.03.2021 17:40
+1
Да, дети болеют бессимптомно, считай, переносят инфекцию взрослым.
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13.03.2021 17:41
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если у всех учеников есть ета самая дистанционная возможность, то может он и прав.
в любом случе думает о детях...
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13.03.2021 17:28 Відповісти
С сентября нужно было. Но даже так - Львов опять впереди остальной Украины
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13.03.2021 17:40 Відповісти
дельные вещи мер Львова говорит - когда хата горит сначалa детей выноси - и ето правильно.
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13.03.2021 17:42 Відповісти
Как раз младшие классы это и есть самый большой риск передачи заражения.
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13.03.2021 17:36 Відповісти
Да, дети болеют бессимптомно, считай, переносят инфекцию взрослым.
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13.03.2021 17:41 Відповісти
мммм, Садист, мне бы на твое место.. Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання - Цензор.НЕТ 312
ничерта не делать, а просто высрать "заявление" раз в трираза в неделю.
оно правильно шо - если вирус особенно кринжов, то ну-ка, высру-ка постановление которое всем нахрен не надо, а потом - ка, пойду ка и схожу ка за счет лохов на унитаз ка. сказ... ка.
черт, посмотри ка на фото "дачи" Меркель ка, ... человек ка с нетрадиционной моральной систематикой ка. (******************)
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13.03.2021 17:42 Відповісти
Как Вам мэр Львова, 5 лет за ним дежурю, а не пора ли его поменять?
Ответы без обид.
Ваши мнения в любую сторону. Львов самый лучший город в Украине, тоже без обид)
Слава Украине! В этом году, до лета "Заживе Беларусь!!! Без Литвина, а он пойдёт по этапу.
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13.03.2021 17:44 Відповісти
Нічого - молодші дітки самі доставлять віруса додому...
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13.03.2021 18:28 Відповісти
Давно треба таке зробити по всій Україні.
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13.03.2021 18:28 Відповісти
при совке школы закрывали при 30% заболевших. И никто не умирал и эпидемиология была самая лучшая и опытная в мире . Это совок уничтожил все эпидемии от караколпакии до Чукотки. А нынешний моз растрелял бы как вредителей. Бацька сохранил совковую медецину
и еще посмеется над всем быдлом в масках. Маски в советах не носили при грипе.
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13.03.2021 19:16 Відповісти
Садовый лучший мэр
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13.03.2021 23:07 Відповісти
 
 