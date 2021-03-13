Мер Львова Садовий хоче з вівторка перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання

З вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів шкіл у Львові мають перейти на дистанційне навчання.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий в телеграмі, відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої має відбутися в понеділок, 15 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчителям мер запропонував використовувати цей день для організації дистанційного навчання.

"Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться у школі, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто у такий складний час робити людям ще більше проблем", - пояснив Садовий.

Він додав, що у Львівській області спостерігається дуже негативна динаміка зростання кількості хворих COVID-19 і госпіталізацій.

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"Щодня в лікарні лягає набагато більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше і агресивніше, ніж це було рік тому. Ми всі разом повинні обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не тільки школярів. Я прошу всіх львів'ян бути відповідальними перед собою і своїми сім'ями . Галасливі вечірки, банкети і свята - це речі, без яких можна обійтися", - написав Садовий.

Він закликав жителів міста правильно носити маски, частіше мити руки, користуватися антисептиками і берегти себе і близьких.

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