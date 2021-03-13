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Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко про вакцинацію людей 80+:

Людям похилого віку, яким складно пересуватися, щеплення робитимуть мобільні бригади вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю виданню "Новий час", відповідаючи на питання, як планують працювати мобільні бригади під час вакцинації людей 80+.

"Ми і наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою. І це буде наша стратегія імунопрофілактики — наблизити місце щеплення до місця проживання людини.... Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення... Прямо на дому", - сказав Ляшко.

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За його словами, багато що залежатиме також і від продукту, який буде використовуватися.

"Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. У подальшому, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза — шприц. Тобто одна доза в шприці відразу вже запакована. Її для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту і скажемо, що ось тут ми пріоритезуємо, нарощуємо мобільні бригади, і вони поїдуть працювати саме з маломобільним населенням", - розповів головний санітарний лікар.

Також читайте: У 2021 році ми вакцинуємо двома дозами всіх охочих, якщо не буде катаклізмів із постачанням препаратів, - Ляшко

Як повідомлялося, в кінці 2020 року Україна уклала угоду на поставку 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня Мінздоров'я повідомив про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.

"Сіновак" (Sinovac Biotech) - найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована в Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. "Сіноваком" були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А і А і В, вірусів грипу, включаючи "пташиний", паротит.
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Топ коментарі
+21
Звучит как угроза...
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13.03.2021 18:09
+10
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 8710
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13.03.2021 18:41
+7
я думаю, люди будут от вас отбиваться.. а кто-то достанет прикопанный "Максим"..
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13.03.2021 18:09
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Звучит как угроза...
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13.03.2021 18:09 Відповісти
Очень тонко, супер! Найдут всех.
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13.03.2021 18:27 Відповісти
Этот садюга никак не уймется. Почему состав вакцин частично засекречен? Что ты вкалываешь людям? Какое имеешь право вкалывать неизвестный состав? Себе вколи, падла.
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13.03.2021 19:19 Відповісти
что вам даст состав вакцины?вы в этом разбираетесь?
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13.03.2021 21:53 Відповісти
Если бы я в этом не разбиралась, я бы тем более отказалась в себя вкалывать непонятную для меня жижу. Инструкция должна быть в которой указано все и это обязательно для всех препаратов для введения в организм. Если тебе это невдомек, то ешь, пей и колись чем угодно, мне наплевать, я говорю о себе и о правилах продажи товаров и медикаментов и безопасности.
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14.03.2021 17:34 Відповісти
Потише будь.хамить мне не надо.ты вливаешь и впихиваешь в себя непонятную жижу которую покупаешь в АТБ и тебя это не парит.и мне правда наплевать на тебя,что ты будешь делать,не хочешь колоться не колись,ходи без маски.при регистрации любого препарата предоставляют все его составляющие и компоненты.препарат зарегистрирован.любой зарегистрированный препарат должен иметь инструкцию.и эта как ты называешь жижа тоже имеет инструкцию.но она тебе ничего не даст потому как ты не фармацевт- химик.предложи тебе сейчас вакцину от Пфайзера ты за инструкцию даже не заикнешся.
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14.03.2021 23:58 Відповісти
То же самое скажи себе. Хочешь колись, я пишу вообще людям, а не кацапским ботам. ПНХ.
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15.03.2021 18:57 Відповісти
су ка климактеричная. не срись, й обнутых вакцинировать не будут. так что тебе ничего не грозит.
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15.03.2021 20:23 Відповісти
Літнім людям, яким важко передвигатися, ці щеплення - явна смерть.
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13.03.2021 18:33 Відповісти
я думаю, люди будут от вас отбиваться.. а кто-то достанет прикопанный "Максим"..
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13.03.2021 18:09 Відповісти
Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 301 Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 9121
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13.03.2021 18:16 Відповісти
Ляшко о вакцинировании людей 80+: "Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на дому" - Цензор.НЕТ 2007
Алло, да, выезжайте, тут лшко опять разбушевался. Нет, галоперидол уже не катит, да, да, берите эвтаназионное средство, поциен никакой уж что уж.
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13.03.2021 18:18 Відповісти
Олегу Ляшку про піар можна не паритись, поки є цей
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13.03.2021 18:23 Відповісти
Цей прідурок
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13.03.2021 18:29 Відповісти
а тебе то чо с этого припекает? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 292 половина участников ато были за дружбу с расеей,но это не помешало им целенаправленно убивать ворюг,залезших в чужой огород...
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13.03.2021 18:44 Відповісти
Дивимся прямий ефір з Іршавської лікарні.
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13.03.2021 18:29 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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13.03.2021 18:30 Відповісти
Лікарі, як ви в очі людям дивитиметися?
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13.03.2021 18:45 Відповісти
Степашкин напарник Хрюша.
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13.03.2021 18:30 Відповісти
А мізерну пенсію в такому самому пориві видають?
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13.03.2021 18:34 Відповісти
Где тот старый добрый пдр Ляшко)) этот даже землю не жрет
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13.03.2021 18:40 Відповісти
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 8710
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13.03.2021 18:41 Відповісти
Ой, читайте підручники з біології (вірусології). Вірус, який не вбив, остається у днк людини (не повніфстю звичайнож, фрагментарно) і передається потомству. На цьому й побудоване розуміння вродженого імунітету.
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13.03.2021 18:49 Відповісти
да?а чо ж тогда не появилось поколения с иммунитетом к гриппу? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 882
ведь не первое столетие зверствует,и не всех убивает Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 2453.
вы очень поверхностно читаете кацапские росказни.но шапочку фольгированную продолжайте носить.и вышки 5ж обходите по дуге 10 км.
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13.03.2021 19:04 Відповісти
гигикайте далі. А я з метою просвітлення таких доповім: вірус грипу мутує досить швидко. Але не просто не всіх убиває, а вбиває дуже небагатьох (статисттика).
Але коли людина довго не жила в спільноті, як сімья Ликових, то при контакті з ********* людьми вимерли практично всі. Про ці механізми давно пишуть навіть в періодиці. Не кажучи про науково-популярну літературу. Дуже співчуваю, якщо Ви про це нічого не чули.
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14.03.2021 11:52 Відповісти
усе так...але запам'ятовується це ніяк ні генами,а імунною системою організму...і всі ці зразки імунного реагування на віруси не передадуться нащадкам,а сконають разом з небіжчиком. Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 3646
твоя днк в безпеці,і нічого з нею не станеться,хіба що полізеш у чорнобильску зону за пригодами.
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14.03.2021 11:58 Відповісти
Кто будет этим счастливцем?
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13.03.2021 18:49 Відповісти
пока приедут, тем, кто за 80, будет уже 120
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13.03.2021 18:55 Відповісти
пздц..они иепнулись там стариков под "нож пускать" или это по просьбе пенсионного фонда !? Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 9226
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13.03.2021 19:01 Відповісти
Ну так уже ведь было озвучено что у нас на 13 млн работающих 11 млн. пенсионеров. Пенсию чем платить то? Понимать надо ПФ Украины. Они для пенсионеров стараются. Ну тех кто выживет.
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13.03.2021 20:25 Відповісти
Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки прямо на том свете
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13.03.2021 19:12 Відповісти
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 6957
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13.03.2021 19:23 Відповісти
Это да. У населения массовый психоз.
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13.03.2021 22:34 Відповісти
До селищ в 50 км од райцентрів можуть тепер доіхати , - зима пройшла . Подивимось . ))
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13.03.2021 19:25 Відповісти
Вас, брехунів і ваших посіпак-лікарів треба щепити кожен день.
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13.03.2021 19:25 Відповісти
Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома" - Цензор.НЕТ 7876
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13.03.2021 19:58 Відповісти
Прищепити їм одне місце, щоб заспівали як соловейко.
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13.03.2021 20:10 Відповісти
Я не высококлассный специалист, как Ляшко, но слышал, что даже оригинальной АстроЗенекой, производитель, не рекомендует прививаться 65+. И еще, ну выдам сов. секретную информацию - вакцинация АстроЗенека приостановлена в 12 странах ЕС, а Ковидшелд разрешена, только в экстренных случаях, т. к. не прошла третью стадию испытаний. Ее сейчас ИСПЫТЫВАЮТ, в Мняньме, Танзании, Афганистане, ну и.... еще где-то.
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13.03.2021 22:17 Відповісти
Тю. И за что воевали, если фашисты к тебе в дом теперь придут ?
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13.03.2021 22:31 Відповісти
.

а к другому значит уже и не придут ?
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14.03.2021 11:13 Відповісти
 
 