Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома"

Людям похилого віку, яким складно пересуватися, щеплення робитимуть мобільні бригади вдома.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю виданню "Новий час", відповідаючи на питання, як планують працювати мобільні бригади під час вакцинації людей 80+.

"Ми і наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою. І це буде наша стратегія імунопрофілактики — наблизити місце щеплення до місця проживання людини.... Навіть до однієї людини приїдуть і будуть робити щеплення... Прямо на дому", - сказав Ляшко.

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За його словами, багато що залежатиме також і від продукту, який буде використовуватися.

"Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. У подальшому, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза — шприц. Тобто одна доза в шприці відразу вже запакована. Її для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту і скажемо, що ось тут ми пріоритезуємо, нарощуємо мобільні бригади, і вони поїдуть працювати саме з маломобільним населенням", - розповів головний санітарний лікар.

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Як повідомлялося, в кінці 2020 року Україна уклала угоду на поставку 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. 10 березня Мінздоров'я повідомив про реєстрацію вакцини китайського виробника Sinovac Biotech "Короновак". Очікується, що перша поставка цієї вакцини становитиме 700 тис. доз.

"Сіновак" (Sinovac Biotech) - найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована в Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. "Сіноваком" були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А і А і В, вірусів грипу, включаючи "пташиний", паротит.