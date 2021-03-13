Разумков не увійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не ввійшов до складу політичної ради партії "Слуга народу" в зв'язку із зайнятістю на посаді голови парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу в суботу.
"Не думаю, що у нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі. До того ж, він сам неодноразово заявляв, що хотів би зосередитися на роботі над парламентською реформою", - зазначив Корнієнко.
Водночас, за словами лідера фракції і глави політради партії "Слуга народу" Давида Арахамії, бажано, щоб такі посадові особи як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту залишалися аполітичними. Однак він наголосив, що робота в політраді "не потребуватиме багато часу", тому він вважає, що у міністрів, які увійшли до її складу, "не буде проблем із цим".
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Давид Арахамия
Об этом https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hukXGe3e2xg на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "ДС".
По его словам, группы "Довіра" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.
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Хватит уже одного молодого .