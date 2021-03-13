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Новини
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Разумков не увійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко

Разумков не увійшов до складу політради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не ввійшов до складу політичної ради партії "Слуга народу" в зв'язку із зайнятістю на посаді голови парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу в суботу.

"Не думаю, що у нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі. До того ж, він сам неодноразово заявляв, що хотів би зосередитися на роботі над парламентською реформою", - зазначив Корнієнко.

Водночас, за словами лідера фракції і глави політради партії "Слуга народу" Давида Арахамії, бажано, щоб такі посадові особи як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту залишалися аполітичними. Однак він наголосив, що робота в політраді "не потребуватиме багато часу", тому він вважає, що у міністрів, які увійшли до її складу, "не буде проблем із цим".

Також читайте: Принципи, з якими ми йшли до влади, не мають змінюватися залежно від політичного сезону, - Разумков на з'їзді "Слуги народу"

Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+15
Целый день нам вещают о нюансах копошения опарышей в куче говна под названием СН.
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13.03.2021 18:34
+15
Просто у Разумкова мозги есть не вляпываться еще больше в болото зеленого цвета.
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13.03.2021 18:37
+10
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8945
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13.03.2021 18:32
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13.03.2021 18:29 Відповісти
Не запросили.
Між ним та Зе пробігла чорна кішка.
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13.03.2021 18:30 Відповісти
Просто у Разумкова мозги есть не вляпываться еще больше в болото зеленого цвета.
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13.03.2021 18:37 Відповісти
Та ні, це младориглО само вирішило отпєтлять, бо зе-концом засмерділо!)))
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13.03.2021 19:04 Відповісти
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8945
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13.03.2021 18:32 Відповісти
Разумков не вошел в состав политсовета "Слуги народа" из-за занятости на должности спикера ВР, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6654
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13.03.2021 18:33 Відповісти
Или, потому шо не дурень. Но не пройдет. Тех, кто пытается казаться незапачканным, у нас ненавидят даже больше, чем зебилов. Так или иначе ему уже вскоре придется определяться, где он и с кем он.
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13.03.2021 18:34 Відповісти
Целый день нам вещают о нюансах копошения опарышей в куче говна под названием СН.
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13.03.2021 18:34 Відповісти
Це нагадало, як при совку під час з'їздів кпрс всюди по радіо, тб, газетах тільки про це і казали (писали). Добре, хоч зараз конспектувати "матеріали" не примушують.
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13.03.2021 18:48 Відповісти
Всі раді. І я трохи.
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13.03.2021 18:35 Відповісти
Разумков не війшов. Зеленський не зробив. Так виходить, що і писати ні про що. Цікаво, а за опублікування таких великих досягнень платять? Це ж тиму піар.
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13.03.2021 18:37 Відповісти
Как то насрать на бульканье зе-гавна...
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13.03.2021 18:40 Відповісти
Разумкофа списать в утиль, продажный.
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13.03.2021 18:42 Відповісти
спикер очень занят, зато министры абсолютно свободны
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13.03.2021 18:48 Відповісти
во блин...а агрохимия мамой клялся,шо работа в политсовете не будет занимать много времени
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13.03.2021 18:48 Відповісти
То у міністрів. Правда він переплутав, то в них міністерська робота багато часу не займала і займати не буде.
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13.03.2021 18:50 Відповісти
Разум как нормальная крыса начал драпать с тонущего корабля , под гордым названием Осел Оманский . Он прекрасно понимает , что на нового преза он не тянет , но у него получиться подобрать осколки ослинного электората , когда Осла посадят , а его пария разбежится в разные стороны.
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13.03.2021 18:49 Відповісти
Щоб не говорили, а Разумков таки розумний і видно тверезо оцінює майбутню перспективу цієї "партії-солянки".
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13.03.2021 18:50 Відповісти
Разумкова никто не спрашивал. после президентских рейтингов куда вошел и Разумков, Зе лупенский очень осерчал.
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13.03.2021 18:54 Відповісти
И НЕ НАШЛОСЬ КОМУ УТЕШИТЬ БЕДНОЕ ДИТЁ? Как бы аппетита не лишился.
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14.03.2021 05:44 Відповісти
Йому ніколи - під час засідань РНБО він шастає по регіонах з людьми на піприємствах спілкується, та й анекдотично так виглядає у ролі члена політсили , в яку вступив, а хоче не обмазатись... Нехай відкушує рейтинги й у ОПЗЖ ПРорідної ПРорегіональної й у Слуг політтехнологічних діточок своїх - ТУДИ ЇМ УСІМ Й ДОРОГА!
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13.03.2021 18:55 Відповісти
Разумков Всех перехитрил , - Но так и Остался в Крыле молодых регионах.
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13.03.2021 19:03 Відповісти
Разумков не ввійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1858
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13.03.2021 19:07 Відповісти
Так мозги компостируют.
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13.03.2021 20:26 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-13-03-21.html Партия насчитывающая 893 члена, собралась создавать политсовет партии в составе 73 членов. Правда в ходе выборов оказалось что согласились только 62. Дубинский остается членом партии Зеленского. Прекрасно. Мы рады это слышать
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13.03.2021 19:19 Відповісти
Хитрожопый сцикер затеял свою игру. Видя судорожные метания булавоносца и очевидную потерю им части иликтората, сцикер надеется занять ватную нишу. ....Не голосует и даже не ходит на РНБО и прозрачно намекает на "предвыборные принципы" !?
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13.03.2021 19:31 Відповісти
Шо, реально не ходит на заседания РНБО?
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13.03.2021 20:25 Відповісти
Комитет Рады с понедельника рассмотрит создание ВСК по "вагнеровцам" и Медведчуку

В понедельник, 15 марта, на заседание регламентного комитета вынесут предложение о создании новой парламентской Временной следственной комиссии, которая будет расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым
Давид Арахамия
Разумков не ввійшов до складу політради "Слуги народу" через зайнятість на посаді спікера ВР, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3424Об этом https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hukXGe3e2xg на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "ДС".

По его словам, группы "Довіра" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.

Коли пропонували комісію по вагнергейту ЄС та ГОЛОС - усі ці були проти . Ні на що не натякаю, але думаєтьс мені заплановано цими патрійоптами вийти на Пороха а не на Єрамка.
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13.03.2021 19:31 Відповісти
Разумков - следующий президент.
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13.03.2021 20:24 Відповісти
Не забивайте мальчику голову. Он ещё не дорос
Хватит уже одного молодого .
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13.03.2021 20:28 Відповісти
Разумков іде у вільне плавання. На Слузі народу заявив про себе, показав чого вартий , а тепер він сам по собі. Потенційний кандитат на нас тупних виборах президента.
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13.03.2021 20:41 Відповісти
Готовится к президенским выборам уже.На партию положил болт
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13.03.2021 21:23 Відповісти
ЗЕ не любит конкурентов.
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14.03.2021 02:50 Відповісти
 
 