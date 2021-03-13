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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного й Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр

Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного й Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби 13 березня зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.

А поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначається в повідомленні.

Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного й Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр 01

Нагадаємо, за минулу добу, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранень, не сумісних з життям. Ще один український воїн має бойове травмування.

обстріл (28274) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Як з "адекватнимАтветом" обіцяним кравчуком та іншими клоунами?
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13.03.2021 18:45
+9
Кажуть Байрактари вже є, та говнокомандувач не дає дозволу. Атопутіннападьот.
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13.03.2021 19:07
+7
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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13.03.2021 18:39
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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13.03.2021 18:39 Відповісти
ЗЕперемиріє триває. Пострілюють.(С)
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13.03.2021 18:41 Відповісти
всем хто открывал огонь в ответ - без премии...
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13.03.2021 18:41 Відповісти
Як з "адекватнимАтветом" обіцяним кравчуком та іншими клоунами?
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13.03.2021 18:45 Відповісти
як завжди - "несистематический огонь с той стороны...."

а мы почему то хаваем.....
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13.03.2021 20:17 Відповісти
было бы совсем неплохо если бы волонтеры какой фонд учредили - для тех кто овечает на кацапцкий огонь огнем.
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13.03.2021 18:45 Відповісти
Озвучил мою мысль!!! СПАСИБО, единомышленник!
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13.03.2021 19:43 Відповісти
моя лишняя копейка именно туда бы и пошла....
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13.03.2021 22:54 Відповісти
Я сподіваюсь, що ми "нєправакуємо"?
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13.03.2021 18:52 Відповісти
ежедневное унижение от кацапов
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13.03.2021 18:56 Відповісти
Когда Зеля или Алексеич закупят турецкие Байрактары? Вот тогда кацапам будут кранты.
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13.03.2021 19:00 Відповісти
Кажуть Байрактари вже є, та говнокомандувач не дає дозволу. Атопутіннападьот.
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13.03.2021 19:07 Відповісти
І снаперські гвинтарі є ,Баретти 12,7 мм ,на складах !!!)))
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13.03.2021 19:17 Відповісти
а смысл? - зеленые не по родину защищать.
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13.03.2021 20:04 Відповісти
антиснайперские группы когда вернуться ???
мало раненных от снайперов ихтамнетских наших воинов и выбывших из строя навсегда мало???
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13.03.2021 19:18 Відповісти
при бубе - никогда.
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13.03.2021 20:06 Відповісти
бубовье ето хлоп хлопушек и звон бубенцов - смешно от них дела ожидать а от развалить да могут....
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13.03.2021 20:09 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Як перестати ржати я навіть не знаю. Пропаганда раіссі вдарила по пропаганді раіссі

Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного ій Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3989
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13.03.2021 19:18 Відповісти
Не бачу дозвіл Президента ЗЕ командирам на передовій самим приймати рішення чим та як відповідати ворогу на ,,провокації,, в ДІЇ.Адже люба вогнева точка ворога мала бути знешкоджена відповідною зброєю а не стріляниною в бік ворога стрілковою зюроєю.А це значить що заборона для командирів існує.
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13.03.2021 19:22 Відповісти
Навіть я, жінка, розумію цю логіку.
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13.03.2021 19:46 Відповісти
возвращай войска на прежние позиции, перестун.
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13.03.2021 19:32 Відповісти
Вчера убили нашего защитника.....Вечная ему память и царствие небесное! А ДОЛГ ЖИВЫХ -ОТОМСТИТЬ !
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13.03.2021 19:36 Відповісти
вы головного в каске видели? - так отож...
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13.03.2021 20:20 Відповісти
Ми ж начє не jиди...Звідки цей Сєктор Газа?
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13.03.2021 21:29 Відповісти
Когда уже эта сволота угомониться. Куда смотрит преЗЕдент?
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14.03.2021 07:49 Відповісти
 
 