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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК

Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ фіксують скупчення військової техніки на непідконтрольній території Донбасу. Українська сторона СЦКК підкреслює, що це говорить про проведення окупантами навчання і бойового злагодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Відповідно до Звіту СММ ОБСЄ № 58/2021 від 12 березня 2021 року Міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу населеного пункту Переможне, поблизу Луганська, велике скупчення військової техніки окупантів: установку реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм та 2С3 "Акація" калібру152 мм, причіпні гаубиці 2А65 "Мста-Б" калібру 152 мм та Д-30 "Жаба" калібру 122 мм, а також протитанкова гармата БС-3, калібру 100 мм. Поблизу населеного пункту Хрустальний - 21 установку реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української сторони СЦКК, на полігоні, поруч з населеним пунктом Мирне, патруль СММ ОБСЄ зафіксував 4 танки Т-72 та один Т-64, а на аеродромі біля н. п. Переможне один танк Т-72 .

У звіті наголошується, що таке значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районах полігонів - є прямим доказом про проведення навчання та бойового злагодження підрозділів збройних формувань РФ.

Також Місія зафіксувала факти обмеження свободи пересування. Зокрема, на блокпості поблизу населеного пункту Кремінець, найманець збройних формувань РФ затримав на 50 хвилин патруль ОБСЄ, який слідував у напрямку Донецька.

Також читайте: Боєць ЗСУ Олександр Пекур загинув 12 березня на Донбасі, - сільрада

Також, було зафіксовано проведення російськими найманцями інженерних робіт з розширення оборонних позицій в районі донецького аеропорту в напрямку лінії розмежування.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки небажання незаконними збройними угрупуваннями ОРДЛО виконувати взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню.

Офіцери УС СЦКК своєчасно реагують на такі порушення, повідомляючи СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК 01

Донбас (22354) СЦКК (642) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
Зря , не стоит недооценивать врага , это всегда плохо заканчивается.
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13.03.2021 20:42
+20
И что, Украина молча будет наблюдать за развёртыванием? Ведь пока наступление не началось, пара ударов по скоплениям тараканов может резко модифицировать планы противника. Они на земле Украины а не на РФ.
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13.03.2021 20:40
+14
Проводисть з'їзд "слуг урода".
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13.03.2021 20:47
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Зелёные предатели и дорожку им скатертью расстелили: разминировали.
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13.03.2021 20:52 Відповісти
Ті б видел,какую еще дорогу построили
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13.03.2021 20:56 Відповісти
Как на грозный Терек, на широкий берег
Козаки выводили 40 тысяч лошадей
И покрылось поле, и покрылся берег ... (с)
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13.03.2021 20:57 Відповісти
Правильно... Есть "кабанский кизяк" .А це не "Український КОЗАК "!!!
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13.03.2021 21:27 Відповісти
Современный Бой и эта армада не имеет никакого смысла , - Это даже и не Показатель о количестве техники как показатель Силы , а как Утиль.В россии нет тех , кто готов поддержать в случае конфликта и поддержка Зимбабве не показатель Эффективности.А Украина, - та за нами Справедливость и ввесь цивилизованный Мир.
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13.03.2021 20:58 Відповісти
Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2496
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13.03.2021 21:06 Відповісти
Главное, не поддаваться на провокации, и все будет ОК, как говаривал товарищ Сталин в 1941 году.
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13.03.2021 21:10 Відповісти
Украина тоже должна стягивать вооружения!!!
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13.03.2021 21:13 Відповісти
Та... То просто кацапи щьоки надувають...Трєнірують...
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13.03.2021 21:24 Відповісти
Отож і буде - вони з тренованими надутими щоками, а ми, отримавши в праву щелепу, підставим ліву, і будемо в ОБСЕ і до "мірового сообчества" верещать. Аліев нам потрібен. З стальними Фаберже.
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13.03.2021 23:04 Відповісти
А зеля увидит в их глазах желание закончить войну?
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13.03.2021 21:29 Відповісти
Комуно-фашист путлер не способен развязать третью мировую, его главная цель держать мир в напряжении, ни в коем случае не допускать мирного решения вопросов, любой ценой продолжать бесконечные, ни к чему не приводящие переговоры, мир для беса путлеоа равносилен смерти, это Гаага, Запад может уничтожить кремлевского преступника только санкциями, либо физическое уничтожение.
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13.03.2021 21:30 Відповісти
Посетила одна нехорошая мысль. Надоело это уже все.
Раздайте автоматы и патроны адекватным. Мне пулемет..
И дайте "коридор" кацапам, пусть заходят. Заодно и местную вату и подкацапников проредим.
Ну наши дети же должны жить нормально!!!
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13.03.2021 22:14 Відповісти
Тут короткоствол нормальный только от Авакова в подарок можно получить, а Вы про пулемет...
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13.03.2021 23:00 Відповісти
А ми ж "нєправакуємо"! Ми ж в ОБСЕ скавчим...
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13.03.2021 22:58 Відповісти
В аннексированом Крыму назвали стоимость первой опреснительной станции, которую планируют разместить в Ялте. Ее построят за 3 млрд российских рублей (почти $41 млн - ред.).

Технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.
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13.03.2021 23:25 Відповісти
Да, Жирновский уже и дату озвучил - 15 марта.
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13.03.2021 23:34 Відповісти
:Жириновский первый рванет из России,как только там закачает.Он использует право(только для руководства) 2-х(а может и 5-ти) паспортов.
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14.03.2021 09:30 Відповісти
петро - живый там?
-та да вроде
-так пали вже давай, гад...
-а я шо роболю?
-та бачу вже....
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13.03.2021 23:35 Відповісти
А что стягивают в ответ ВСУ?
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14.03.2021 00:36 Відповісти
А ВСУ,в угоду Зе и ко,все фиксирует и продолжает неуклонно выполнять,то бишь, терпеть и приносить себя в жертву "странному"перемирию.. ,от которого давно должно самостоятельно избавиться..
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14.03.2021 11:51 Відповісти
В самый раз испробовать на практике джавелины и байрактары
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14.03.2021 01:10 Відповісти
В отчете отмечается, что такое значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграниченияИсточник: https://censor.net/ru/n3253173 опять типа провокации??? Вот в Крыму тоже типа провокации были ! Может хватит уже про провокации говорить и признать что рашка воюет с нами и все перемирия и есть провокации.
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14.03.2021 03:38 Відповісти
Залишається чекати не провокацій, а бліцкригу від противника. І тоді наші кордони чекає модифікація, а не провокація.
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14.03.2021 06:32 Відповісти
Может быть,может быть..Ведь сепарские главари еще не отказались от намерений завладеть всей территорией ДонЛуг.областей,тем паче, россияки неплохо вооружают их и всячески подзуживают на реванш
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14.03.2021 12:00 Відповісти
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