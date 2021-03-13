Найманці РФ стягують техніку до лінії зіткнення і проводять бойове злагодження, - Українська сторона СЦКК

Спостерігачі ОБСЄ фіксують скупчення військової техніки на непідконтрольній території Донбасу. Українська сторона СЦКК підкреслює, що це говорить про проведення окупантами навчання і бойового злагодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Відповідно до Звіту СММ ОБСЄ № 58/2021 від 12 березня 2021 року Міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу населеного пункту Переможне, поблизу Луганська, велике скупчення військової техніки окупантів: установку реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм та 2С3 "Акація" калібру152 мм, причіпні гаубиці 2А65 "Мста-Б" калібру 152 мм та Д-30 "Жаба" калібру 122 мм, а також протитанкова гармата БС-3, калібру 100 мм. Поблизу населеного пункту Хрустальний - 21 установку реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української сторони СЦКК, на полігоні, поруч з населеним пунктом Мирне, патруль СММ ОБСЄ зафіксував 4 танки Т-72 та один Т-64, а на аеродромі біля н. п. Переможне один танк Т-72 .

У звіті наголошується, що таке значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районах полігонів - є прямим доказом про проведення навчання та бойового злагодження підрозділів збройних формувань РФ.

Також Місія зафіксувала факти обмеження свободи пересування. Зокрема, на блокпості поблизу населеного пункту Кремінець, найманець збройних формувань РФ затримав на 50 хвилин патруль ОБСЄ, який слідував у напрямку Донецька.

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Також, було зафіксовано проведення російськими найманцями інженерних робіт з розширення оборонних позицій в районі донецького аеропорту в напрямку лінії розмежування.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки небажання незаконними збройними угрупуваннями ОРДЛО виконувати взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню.

Офіцери УС СЦКК своєчасно реагують на такі порушення, повідомляючи СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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