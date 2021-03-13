Боротися із пропагандою РФ потрібно не тільки українською, а й російською мовою, - заступник голови ОП Костюк

У протидії російській пропаганді не можна упускати такий інструмент як російська мова.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім" заявив заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що не можна упускати такий інструмент протидії в цій [інформаційній] війні як російську мову. Що боротися з російською пропагандою потрібно не тільки українською, а й російською мовою", — підкреслив він.

Отримувати правдиву інформацію про Україну російською мовою важливо як до жителів окупованих територій, так і для російськомовних діаспор, що проживають за кордоном.

"Ми можемо це робити — як всередині країни, так і для великої російськомовної частини діаспор з колишнього Радянського Союзу, які проживають в Ізраїлі, Німеччині, Австралії, у багатьох інших країнах. З ними теж потрібно комунікувати саме на цією мовою", — упевнений заступник голови Офісу президента.

Костюк пояснив, що є частина аудиторії, до якої "ми сьогодні вже не достукаємося українською мовою". Тому з нею необхідно працювати російською мовою.

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