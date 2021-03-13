Київська обласна парторганізація "Слуги народу" 14 березня розгляне питання перебування Дубінського на посаді керівника
Партія "Слуга народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, зокрема перебування народного депутата Олександра Дубінського на посаді керівника і його входження в інші керівні органи політсили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
Партія "Слуга Народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації партії, щоб розглянути кадрові питання, а також питання утворення нових керівних органів обласної організації.
Розпорядження про скликання конференції видав голова партії "Слуга народу" на вимогу членів Київської обласної організації. Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського.
Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії – видається за позицію всієї організації.
Саме тому партійці звернулися до вищих керівних органів партії з вимогою ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, а також формування політичної ради Київської області.
"Ми розглянули пропозиції партійців і на їхню вимогу, відповідно до статуту, скликаємо завтра, 14 березня, конференцію Київської обласної організації. Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії, і ми не бачимо причин не задовольнити цю вимогу", – підкреслив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За новою редакцією статуту, подібні рішення підлягають погодженню головою політичної ради та головою Національної ради громад. Відповідно, Давид Арахамія і Олександр Завітневич погодили зазначене рішення голови партії.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.
1 лютого його виключили з фракції. Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.
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Вспомни Биробиджан.
Или фамилии террористов в империи вместе в одесскими бандюками.
было особенное, медаль за - "дуб в футболе"...
к чему вспомнил? - та ни к чему
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В феврале нас отвлекали от январских грабительских платежек с помощью закрытия телеканалов и "борьбы с русским миром".
В марте нас от февральских платежек будут отвлекать имитацией "борьбы с олигархами" и истерией вокруг коронавируса.
В апреле от мартовских платежек нас отвлекут новым жестким карантином.
Как я постоянно говорю, весь хлеб Зеленский у нас забрал. Поэтому будет пичкать зрелищами.
Хотя мы это вполне заслуживаем, поскольку сами избрали Зеленского президентом...
1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
- М-может быть!
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно
плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо
Ипполита Матвеевича и тоже попал...."
неправильного сына мамка с батькой сделали.....
А "плівки Деркача" та його участь в їх "презентації" для Держдепу стали "останньою краплею".