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Новини
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Київська обласна парторганізація "Слуги народу" 14 березня розгляне питання перебування Дубінського на посаді керівника

Київська обласна парторганізація

Партія "Слуга народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, зокрема перебування народного депутата Олександра Дубінського на посаді керівника і його входження в інші керівні органи політсили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Партія "Слуга Народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації партії, щоб розглянути кадрові питання, а також питання утворення нових керівних органів обласної організації.

Розпорядження про скликання конференції видав голова партії "Слуга народу" на вимогу членів Київської обласної організації. Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського.

Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії – видається за позицію всієї організації.

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Саме тому партійці звернулися до вищих керівних органів партії з вимогою ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, а також формування політичної ради Київської області.

"Ми розглянули пропозиції партійців і на їхню вимогу, відповідно до статуту, скликаємо завтра, 14 березня, конференцію Київської обласної організації. Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії, і ми не бачимо причин не задовольнити цю вимогу", – підкреслив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За новою редакцією статуту, подібні рішення підлягають погодженню головою політичної ради та головою Національної ради громад. Відповідно, Давид Арахамія і Олександр Завітневич погодили зазначене рішення голови партії.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

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19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

1 лютого його виключили з фракції. Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.

Київ (19423) Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+7
Гнать в шею московского агента!
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13.03.2021 22:37
+7
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 655
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13.03.2021 22:45
+6
А партейные взносы они кому платят? Кало-мойше?
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13.03.2021 22:38
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Обосрались трошки
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13.03.2021 22:34 Відповісти
Говорящее очко Бени так же как и само очко должно быть не на руководящей должности а в загоне для баранов-- там ему самое место
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14.03.2021 04:44 Відповісти
"парторганизация" ? - а ничего в родине не изменилопсь....
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13.03.2021 22:35 Відповісти
А партейные взносы они кому платят? Кало-мойше?
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13.03.2021 22:38 Відповісти
Беня им платит,а они нажимают кнопку.
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14.03.2021 11:15 Відповісти
Гнать в шею московского агента!
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13.03.2021 22:37 Відповісти
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 6966
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13.03.2021 22:38 Відповісти
может именно у киевских зебилов все же хватит остатков ума не вымазаться в гавне, после того как оно стало вонючим
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13.03.2021 22:40 Відповісти
почему стало? оно всегда было таким...
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13.03.2021 23:41 Відповісти
нет именно стало после санкционного клейма США особо токсичным и вонючим для всех. потому что до этого многие могли говорить, что они не слышат вони, а теперь нет
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13.03.2021 23:54 Відповісти
вонь от дубинеску была всегда... некоторые не внюхивались в то дерьмо.
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13.03.2021 23:59 Відповісти
не собираюсь спорить с тобой по поводу этого дерьма, ты спросил почему - я ответил
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14.03.2021 00:00 Відповісти
эта вонючая, шолудивая сабака, может спровоцировать раскол в рядах, как минимум обласной организации.
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14.03.2021 00:01 Відповісти
раскол Слуги Народа - это их ближайшая перспектива в организации любого уровня
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14.03.2021 00:04 Відповісти
если Зеля будет показывать некий результат... подобный действий с медведчуковскими каналами..., харьковским предательствам. мотор-сичи... Слуги будут держаться на плаву.
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14.03.2021 00:10 Відповісти
всегда найдется достачно вонючих шолудивых собак для раскола того сброда, что составляет Слугу Народа. Какой блок в Украине, собранный из разшерстной публики не раскалывался ранее?. Для того чтобы не расколоться Слуге Народа следует значительно уменьшить свой Кагал и свое представительство в Раде, потому что половина из этого кагала латентные малороссы и лояльные к россии совки, а они на это видать не пойдут на такую чистку, слишком жадно вцепились власть, ведь придется выстраивать коалицию и поделиться властью, а пока токсичных собачих ртов типа Бужанского или Дубинского и прочих там хватит на любое брожжение
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14.03.2021 00:41 Відповісти
тем не менее рейтинги у них не растут, а падают, потому что с одной стороны робкий результат из под палки, и тут же с другой зеленая моча в глаза украинскому народу и штаны полные зеленые кала
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14.03.2021 00:43 Відповісти
понедельник день тяжолый))))
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13.03.2021 22:43 Відповісти
особенно если фильм Христо Грозева должен выйти
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13.03.2021 23:31 Відповісти
ну-ну...уже на кордебалет похоже...
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13.03.2021 22:43 Відповісти
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 2720
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13.03.2021 22:43 Відповісти
Киевская областная парторганизация "Слуги народа" 14 марта рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя - Цензор.НЕТ 655
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13.03.2021 22:45 Відповісти
Пізніше вже заявив, що за один термін не може всього "насцанного в очі" виконати і потрібен ще один термін. Ну а чого ж "нас і здєсь нєплохо кормят".
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14.03.2021 06:07 Відповісти
Деякі малайці тупиші ніж про них думають.
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13.03.2021 22:44 Відповісти
Да они почти все такие.
Вспомни Биробиджан.
Или фамилии террористов в империи вместе в одесскими бандюками.
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13.03.2021 22:52 Відповісти
у нас тотализатор был по футболу - рупь за вход и дальше твои предсказузи за "Динамо" на каждый тур.
было особенное, медаль за - "дуб в футболе"...
к чему вспомнил? - та ни к чему
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13.03.2021 22:47 Відповісти
"Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США." Санкції в кишеню слугам не покладеш! Якщо він в керівництві партії, то за що його у Києві викидати - що залишити їх без бабла?
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13.03.2021 22:48 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVGjAM30RI0XGk8BlMkqsJE0w2TrMoossRYvU_wtZBItlfCBfBE2f4YyMu2oGBZxF9VW_NUxR5vnN5Kv9QIR58UB2lz6BtmtkcKjpQ8_W5pp1SNhVhyffzegR-ovoNJsuw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

·

В феврале нас отвлекали от январских грабительских платежек с помощью закрытия телеканалов и "борьбы с русским миром".

В марте нас от февральских платежек будут отвлекать имитацией "борьбы с олигархами" и истерией вокруг коронавируса.

В апреле от мартовских платежек нас отвлекут новым жестким карантином.

Как я постоянно говорю, весь хлеб Зеленский у нас забрал. Поэтому будет пичкать зрелищами.

Хотя мы это вполне заслуживаем, поскольку сами избрали Зеленского президентом...
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13.03.2021 22:48 Відповісти
Побільше залиште дубінського - й нарешті спецлужби США та Заходу дозволять белінгкетам правду показати.
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13.03.2021 22:51 Відповісти
Ну а хто крім Дубинського піде командувати цвинтарем?
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13.03.2021 22:52 Відповісти


1. Зеленский на съезде "Слуги народа": Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей.
2. Александр Дубинский вошел в новый руководящий орган партии "СН".
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13.03.2021 22:52 Відповісти
Правда в тому, що серед цієї новоствореної "партії" практично немає принципових, адекватних, вмотивованих і освічених людей. Те що ви перериваєте свій відстійник в пошуку ще більшого лайна не означає, що там є хоч один діамант.
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13.03.2021 22:54 Відповісти
"...- М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М-может быть!
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно
плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо
Ипполита Матвеевича и тоже попал...."
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13.03.2021 23:01 Відповісти
У Дубинскго в его ТГ уже истерика. Пишет, что это Банковая против него играет. Так мы и не сомневались, разве Госдеп позволит Зе, чтобы Дубинский, что либо возглавил в СН и в Украине в частности)
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13.03.2021 23:02 Відповісти
По театральному жанру зрителя надо постоянно держать в напряжении, в неведении, а шоумен так привык, и ему так фортит и бабло шло не хило, вам не нравится, это ваше дело, а я так привык, шаг вперед и два назад.
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13.03.2021 23:03 Відповісти
Э, суки нароту, вы там с дуб.инским поосторожней! А что наташка витренко скажет, ведь оно ей племянник, если не ошибаюсь...
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13.03.2021 23:05 Відповісти
интересно... где вырил такую инфу? она тоже их тех...?
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13.03.2021 23:39 Відповісти
її дівоче призвіще дубінська. матері лазаря кагановича теж дівоче призвіще дубінська, перед заміжжям вона жила в Полтаві а родом з бессарабії, яка етнічно відносить до Румунії. Про це писав внучатий племінник лазаря(емігрант).
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14.03.2021 01:29 Відповісти
з етнічним відношенням до румунії ви погарячились... хоча, в якійсь мірі і прояснився паспорт дубінеску...етнічне відношення малайців дуже специфічне... продиктоване катехізисом...
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14.03.2021 08:28 Відповісти
как тока мозги включились тут же понял де то ******.
неправильного сына мамка с батькой сделали.....
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13.03.2021 23:12 Відповісти
Жаль, так и не заслушали начальника транспортного цеха(с)
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13.03.2021 23:14 Відповісти
https://hvylya.net/news/226867-slugi-naroda-prosyat-zelenskogo-idti-na-vtoroy-srok "Слуги народа" просят Зеленского идти на второй срок , а некоторые слуги просят ,чтобы на 26лет как Лукашенко и Коля при нём
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13.03.2021 23:21 Відповісти
зЕлох от скромности, не помрёт! =)
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13.03.2021 23:36 Відповісти
Пожалуйста, палата №6 може прийняти їх всіх гамузом.
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14.03.2021 06:10 Відповісти
дубинеску - кость в горле обласной парторганизации. гнать передаста со всех постов.
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13.03.2021 23:37 Відповісти
С темой знаком плохо, а принцип "не читал, но осуждаю", мне как-то чужд. Погуглил. Что сделал плохого Дубнинский? Много квартир, и машин? Мама любе швидкiсть? Согласен, для, подавляющего большинства украинцев это не понятно, как и то, что у 18-летнего Дубнинского, было пять точек продаж, на киевском радиорынке. Для сопляка, это крайне круто. Дальше он только рос. Спросите у парней из нац. корпуса, чем они по жизни занимаются. Санкции США? Основание то, что он знакомый Деркача, который вмешивался в выборы президента США. Как-то слишком закручено. Может какая-то секретная информация? Х. З. В общем, стало не интересно, сами гуглите и думайте, но, с Деркачом я точно дружить не буду.
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14.03.2021 00:41 Відповісти
почитай в гуглі про його відношення до антимайдану, про його висери ще тоді на адресу США.
А "плівки Деркача" та його участь в їх "презентації" для Держдепу стали "останньою краплею".
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14.03.2021 10:21 Відповісти
17 авто а тормозов нету, завжди спішив туди, де гроші. Ну хто ж знав, що трамп просере вибори і сенат. Ти помниш как все начиналось, все било впервие и вновь, как строили лодки и лодки звались - вера. надежда.любовь. А вони йому тільки підморгували. Єрмак використав його і викинув як ...... а тепер всі сахаються і переходять на інший тротуар. Тримайся, Сашко. ЕЩЕ ПОТЯРЯНО НЕ ВСЕ. дай тому єрмаку, щоб знав як насміхатися.
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14.03.2021 01:37 Відповісти
Воля членів парторганізації? Ну і ну. Колись щось подібне було, прикривалося "волею народу".
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14.03.2021 06:13 Відповісти
Знову буде проти мови виступати...?США сказали , що деркач шпигун РФ і наклали санкції на нього і на дубінського....?Війна ж в Україні?! І він у керівництві партії...?А як це?Знову ті ж самі граблі..?"Скажи мені хто твій дубінський і я скажу хто ти...?"
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14.03.2021 07:54 Відповісти
Грязного цыганского румына(как он жрет в раде,тьфу..) и ещё провокатора(зарабатывал на крови Майдана),за все делишки на нары.
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14.03.2021 10:51 Відповісти
как эта, вечно голодная пасть и позорная мразь берет за щеку мамин тормозк в Раде, такого низкого существа в Раде еще не было... надеюсь и не будет.
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14.03.2021 12:01 Відповісти
 
 