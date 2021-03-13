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ДБР завершило розслідування про заволодіння 4,7 млн грн, які призначалися на будівництво казарм

ДБР завершило розслідування про заволодіння 4,7 млн грн, які призначалися на будівництво казарм

Слідчі ДБР у Львові завершили досудове розслідування щодо директора і власника підприємства, який заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для будівництва казарм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідчих, підозрюваний навмисне підробив акти прийому виконаних будівельних робіт, в яких вказав обсяги, види і вартість робіт, фактично невиконаних.

У ДБР зазначають, що на підставі цих актів Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління виплатило підприємству зловмисника понад 4,7 мільйона гривень, 2,4 млн з яких він привласнив.

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Крім того, компанія виконала роботу з порушенням проєктної документації та будівельних норм, що негативно вплинуло на стан казарм.

"Керівник підприємства підозрюється у: заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України); службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України); легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одночасно завершено розслідування кримінального провадження стосовно юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а також накладено арешт на майно.

Санкції статей, які інкримінують зловмисникові, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

будівництво (3016) ДБР (3476) Львівська область (2419)


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Фото в новости иллюстрационное или тех самых казарм, что построили?
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13.03.2021 23:08 Відповісти
Коли почнете розслідування про закатування ковідного фонду в асфальт?
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13.03.2021 23:11 Відповісти
Ковідного чи антиковідного? "Как ви лодку назовьотє, так она і попливьот"...
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13.03.2021 23:24 Відповісти
Обравши бідосю так і попливете.ДБР завершило розслідування про заволодіння 4,7 млн грн, які призначалися на будівництво казарм - Цензор.НЕТ 5033
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13.03.2021 23:50 Відповісти
Розслідування почнуться тоді коли 73% зелетузіків не проголосують на достроково-чергових виборах за старого пана атамана! Сподіваюсь що смальцю за шкіру вже їм залили,зубожіння подолано,залишилось пережити покращення!
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14.03.2021 12:34 Відповісти
Это же свинарчуки какие то!
Зеленский, уходи...
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13.03.2021 23:17 Відповісти
Не, ну а шо?
Строили казармы, а вышли почему-то дачи. Не иначе как магия...
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13.03.2021 23:19 Відповісти
Когда же уже в многострадальной стране перестанут красть?
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14.03.2021 16:01 Відповісти
 
 