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Росія у 2021-му направить 80 млрд рублів на цільову програму для Криму: "Особливий акцент буде зроблено на водопостачанні"

Росія у 2021-му направить 80 млрд рублів на цільову програму для Криму:

Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.

Про це заявив російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У цьому році план - понад 80 млрд рублів в усіх напрямках. Ми розуміємо, це великий фронт робіт, але бачимо, що всі роботи розгорнуті і всі роботи йдуть. Особливий акцент буде зроблений на водопостачання", - сказав він.

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Крим (14133) росія (64958) вода (1176)


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Топ коментарі
+18
Программа называется: "Переливание из пустого в порожнее".
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13.03.2021 23:32
+15
80 миллиардов уже не пойдут на танки, ракеты, геликоптеры.... дай Бог, чтоб еще и солнце помогло... высушило все солончаки до зыбучих песков... тогда 80 млрд. покажутся каплей...
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14.03.2021 00:15
+12
Украинская армия, которая есть у нас сегодня, - небо и земля с той, которая была до 2014 года.
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13.03.2021 23:27
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Сегодня стою возле киоска, слушаю краем уха, как бабенка, громко так, чтобы слышали, па руски говорит, видимо знакомой продавщице, а в Крыму камуналка за газ 800 грн на наши, а я три тыщи заплатила, татарам вабще скидка в два раза, как местным. И шо это за ху.ня?
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14.03.2021 23:35 Відповісти
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