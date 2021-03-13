Росія у 2021-му направить 80 млрд рублів на цільову програму для Криму: "Особливий акцент буде зроблено на водопостачанні"

Росія витратить близько 80 млрд рублів на фінансування федеральної цільової програми (ФЦП) "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя" в 2021 році.

Про це заявив російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У цьому році план - понад 80 млрд рублів в усіх напрямках. Ми розуміємо, це великий фронт робіт, але бачимо, що всі роботи розгорнуті і всі роботи йдуть. Особливий акцент буде зроблений на водопостачання", - сказав він.

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