Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield. ІНФОГРАФІКА
Серед побічних реакцій організму людини від вакцини проти коронавірусу виробництва Covishield\AstraZeneca може бути стомлюваність, головний біль, лихоманка і безсоння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів", - кажуть у МОЗ.
Там зазначили, що після введення вакцини організм формує імунну відповідь, яка має захистити від тяжкого перебігу та ускладнень. Так, після введення вакцини Covishield \ AstraZeneca можливі наступні реакції: почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в м'язах або суглобах. Також можливе збільшення лімфатичних вузлів, нудота, стомлюваність і безсоння.
Однак в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що ці реакції нормальні і минають через кілька днів після вакцинації. У разі появи дискомфорту після щеплення в міністерстві радять громадянам звертатися до свого сімейного лікаря або терапевта.
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Всё просто.
трєкторієюнаслідками, то цілком, як бачите можливо. Головне для виробника: встигнути "вплигнути у вагон". А потім подивимось на дурнів, які піддалися на шантаж "мифсєумрьом", - як вони переносять, які у них діти народяться, як зменшиться довголіття.
Тут ще фокус - хто пізно зробив вакцину, той не встигає продати велику партію. Бо вже йде вірус "із зовсім іншою клінічною картиною". А це означає, що він відрізняється от ковід19. І заново робим (чи переробляємо) вакцину із непрогнозованим результатом.
Третя світова почалася. Але без застосування ядерної зброї.
Ни шмурдяк от Пфайзера, ни шмурдяк от Астра-Зенеки, ни вообще какой-либо шмурдяк "от ковида" не проверяли на канцирогенность, это невозможно чисто физически, проверка на канцирогенность занимает годы.
Именно поэтому на сайте австралийской гос. организации (Australian Therapeutic Goods Administration), занимающейся одобрением/разрешением к использованию мед. предпаратоw, про "вакцины" от Пфайзер и Астра-Зенека написано, что их "зарегистрировали предварительно" (provisionary registration), что означает, что данная массовая "вакцинация" - это 3-й этап трайла, то есть как раз и будет проверкой на канцирогенность вакцины.
(https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-provisional-registrations)
Население может участвовать в экперименте по тестированию на населении вакцины, ежели население отдает себе отчет именно в том, что на них проводят испытание как на подопытных объектах исследования.
Проблема возникнет потому, что власти как-то забыли сообщить населению, что это именно 3-й этап испытания вакцины, и проблема возникнет в том случае, если вакцина окажется канцирогенной (или канцирогенной для определенных групп населения, диабетиков, например и так далее) и государству потом будут выставлены испытуемыми "кроликами" многомиллиадные иски.
Степанов должен знать, что мед. эксперименты на людях без их согласия на оные являются преступлением, не имеющим срока давности.
Есть вирусы, которые кроме областей генома gag, poly, env только некоторые содержат ген оnc. И далеко не все вирусы с ней вызывают онкологию. Ген поверхностного белка содержится только в области env. Прежде чем ересь писать почитайте хоть что ни будь о вирусах.
"Vaccine approval under 'normal' circumstances
The TGA requires a manufacturer or importer (the "sponsor") to demonstrate the safety and efficacy of their product.
That is, companies need to show not only that their product is not harmful, but it does what it is supposed to do.
Sponsors must submit a https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial substantive body of clinical data , gathered according to https://www.tga.gov.au/publication/note-guidance-good-clinical-practice Good Clinical Practice guidelines, which are developed in keeping with https://www.ich.org/ world's best practice .
The TGA also reviews the data using https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-evaluation-new-vaccines_en.pdf internationally recognised guidelines from the European Medicines Agency.
The https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019_FINAL.pdf key data for approval arises from the https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial/phases-clinical-trials third phase of clinical trials . These test a new product on very large groups, which can number in the tens of thousands. The TGA review can take https://www.tga.gov.au/prescription-medicines-overview up to eleven months .
If a therapeutic good is approved, but a problem later emerges, the TGA can https://www.tga.gov.au/about-australian-recall-actions recall it ."
https://theconversation.com/how-will-covid-19-vaccines-be-approved-for-use-in-australia-153640
Понял, ротшильдовский?
НИКАКОЙ ФАЗЫ 3 ИСПЫТАНИЙ НЕ БЫЛО< и НИКАКИХ ОБЫЧНЫХ 3 МЕСЯЦЕВ.
Готовьтесь остаться голыми со Степановым, если вы вообще живыми останетеса, ведь, как я написала, медицинские щксперименты над населением без огласия на то оного приравниватся к преступлениям против человечества, а они не имяют срока давносрти.
А теперь пшел, ротшильдовский и помни, что уже откинулся один ротшильд в Швейцарии, а другой (близкий), на вертолете, во Франции упал
11 месяцев обычно вакцины рассматрива1т, а здесь как подсоютелись то под клиентом из-за 909 померших стариков на всю австралю (а в год в Австралии 165 тысяч человек, то есть 909 смертей стариков - это 0.5%)
И еще напоминаю, вторично: в Швейцарии один ротшильд досрочно, в 57 лет, преставился, а другой их близкий во Франции на вертолете на прошлой неделе упал.
It's helpful, too, to remember that attitudes to vaccines sit on a continuum. At one extreme are the convinced antivaxxers, who propagate wild conspiracy theories and attract great attention. But a far larger proportion of the population lie towards the centre of this continuum.
https://theconversation.com/astrazeneca-vaccine-careless-talk-has-dented-confidence-and-uptake-in-europe-156021
последствия могут быть похлеще...
полной идентичности техпроцесса.
о чём тут речь , Астразенека страхуется ,чтобы в случае чего не отвечать.
Как и от разных штаммов гриппа.
через те, що лікарі не хочуть масово щепиться,
треба половину вакцини спрямувати на масове щеплення,
щеплення тих, хто сам прийде, за власним бажанням
Более того, русские Италию подберут тогда, собственно, уже подбирают.
Русские на Европу денег не пожалеют, и без всяких процентов дадут...
Откат!)
- озноб - от охлаждения тела до температуры окружающей среды с последующим незначительным подъёмом от процессов гниения;
- бессоница - от "остекленения" глазных яблок с последующей потерей функции закрытия век.