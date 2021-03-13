Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield. ІНФОГРАФІКА

Серед побічних реакцій організму людини від вакцини проти коронавірусу виробництва Covishield\AstraZeneca може бути стомлюваність, головний біль, лихоманка і безсоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів", - кажуть у МОЗ.

Там зазначили, що після введення вакцини організм формує імунну відповідь, яка має захистити від тяжкого перебігу та ускладнень. Так, після введення вакцини Covishield \ AstraZeneca можливі наступні реакції: почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в м'язах або суглобах. Також можливе збільшення лімфатичних вузлів, нудота, стомлюваність і безсоння.

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Однак в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що ці реакції нормальні і минають через кілька днів після вакцинації. У разі появи дискомфорту після щеплення в міністерстві радять громадянам звертатися до свого сімейного лікаря або терапевта.







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