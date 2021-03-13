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Новини Коронавірус і карантин
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Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield. ІНФОГРАФІКА

Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield. ІНФОГРАФІКА

Серед побічних реакцій організму людини від вакцини проти коронавірусу виробництва Covishield\AstraZeneca може бути стомлюваність, головний біль, лихоманка і безсоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів", - кажуть у МОЗ.

Там зазначили, що після введення вакцини організм формує імунну відповідь, яка має захистити від тяжкого перебігу та ускладнень. Так, після введення вакцини Covishield \ AstraZeneca можливі наступні реакції: почервоніння, біль, набряк в місці ін'єкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в м'язах або суглобах. Також можливе збільшення лімфатичних вузлів, нудота, стомлюваність і безсоння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ рекомендує продовжувати застосування вакцини AstraZeneca, - прессекретар Гарріс

Однак в Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що ці реакції нормальні і минають через кілька днів після вакцинації. У разі появи дискомфорту після щеплення в міністерстві радять громадянам звертатися до свого сімейного лікаря або терапевта.

Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield 01
Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield 02
Безсоння і лихоманка, - МОЗ розповіло про побічні реакції на вакцину Covishield 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про вакцинацію людей 80+: "Навіть до однієї людини приїдуть і робитимуть щеплення безпосередньо вдома"

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
чувак, ти будеш колоть те, що буде в наявності. файзери і модерни розписані по приватних клініках ще з того року
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13.03.2021 23:55
+8
Родичку на московії добровілно-примусово (працює вчителькою, 60+) ширнули спутніком. Хоча перехворіла до цього... Так каже що рубало так, думала, шо все..."пріплила". Після щеплення три дні відчуття було наче знов захворіла, тільки гірше...потім попустило. От така х-ня...
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14.03.2021 00:03
+7
Самые худшие побочки от короны - издохнуть можно
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14.03.2021 00:45
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Я буду колоть себе что астрасенеку, что пфайзер, что модерну. Не буду: синовак, спутник.

Всё просто.
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13.03.2021 23:46 Відповісти
чувак, ти будеш колоть те, що буде в наявності. файзери і модерни розписані по приватних клініках ще з того року
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13.03.2021 23:55 Відповісти
Если в наличии будет синовак или спутник - не буду колоть. Остальные можно по очереди, в порядке доступности
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14.03.2021 00:38 Відповісти
ну и как бы будет пфайзер в частной клинике - пойду заплачу и уколюсь в частной
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14.03.2021 00:48 Відповісти
Де він буде?
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14.03.2021 06:43 Відповісти
на мій хлопський розум - неможливо так швидко зробити вакцину.
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13.03.2021 23:52 Відповісти
на хлопський розум можна зробити тільки те, що робить хлоп.
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14.03.2021 00:12 Відповісти
ну чому ж, якщо непервірену, з непрогнозованою трєкторією наслідками, то цілком, як бачите можливо. Головне для виробника: встигнути "вплигнути у вагон". А потім подивимось на дурнів, які піддалися на шантаж "мифсєумрьом", - як вони переносять, які у них діти народяться, як зменшиться довголіття.
Тут ще фокус - хто пізно зробив вакцину, той не встигає продати велику партію. Бо вже йде вірус "із зовсім іншою клінічною картиною". А це означає, що він відрізняється от ковід19. І заново робим (чи переробляємо) вакцину із непрогнозованим результатом.
Третя світова почалася. Але без застосування ядерної зброї.
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14.03.2021 12:07 Відповісти
ЗЕлохи уколів нібаяцца!
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13.03.2021 23:52 Відповісти
Лёшик Гончаренко из ПЕСа тоже. Укололся и очень гордится этим, видеоблог об этом ведет.
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14.03.2021 02:25 Відповісти
стіпашка відкат від богатирьової одержав і йому до сріки побочні реакції.
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13.03.2021 23:55 Відповісти
Мелочи какие,но это только в первое врямя,а что будет через месяц,другой?Кто ж знает как организм себя поведёт?Вот Зе уже укололи понаблюдаем за ним несколько месяцев,если волосы и зубы не повыпадают,значит можно и народ вакцинировать.
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14.03.2021 00:01 Відповісти
А якщо не зможе грати на піаніні? Отож.
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14.03.2021 00:11 Відповісти
Все кому интересно уже знают. Астрасенека уже прошла клиническое тестирование
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14.03.2021 00:42 Відповісти
Зеблазню вкололи вітамін С на камеру , а без камери , іншу вакцину !
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14.03.2021 01:04 Відповісти
"Зе уже укололи понаблюдаем за ним несколько месяцев,если волосы и зубы не повыпадают,значит можно и народ вакцинировать."

Ни шмурдяк от Пфайзера, ни шмурдяк от Астра-Зенеки, ни вообще какой-либо шмурдяк "от ковида" не проверяли на канцирогенность, это невозможно чисто физически, проверка на канцирогенность занимает годы.
Именно поэтому на сайте австралийской гос. организации (Australian Therapeutic Goods Administration), занимающейся одобрением/разрешением к использованию мед. предпаратоw, про "вакцины" от Пфайзер и Астра-Зенека написано, что их "зарегистрировали предварительно" (provisionary registration), что означает, что данная массовая "вакцинация" - это 3-й этап трайла, то есть как раз и будет проверкой на канцирогенность вакцины.
(https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-provisional-registrations)

Население может участвовать в экперименте по тестированию на населении вакцины, ежели население отдает себе отчет именно в том, что на них проводят испытание как на подопытных объектах исследования.

Проблема возникнет потому, что власти как-то забыли сообщить населению, что это именно 3-й этап испытания вакцины, и проблема возникнет в том случае, если вакцина окажется канцирогенной (или канцирогенной для определенных групп населения, диабетиков, например и так далее) и государству потом будут выставлены испытуемыми "кроликами" многомиллиадные иски.

Степанов должен знать, что мед. эксперименты на людях без их согласия на оные являются преступлением, не имеющим срока давности.
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14.03.2021 06:10 Відповісти
Пфайзер, Модерна и Астразенека производят поверхностный белок вируса ковид-19. То есть они делают часть того,что делает сам вирус при заражении, но в меньшей степени. И если бы пр-во клетками такого белка приводило бык онкологии, то у переболевших ковидом такой риск существенно выше.
Есть вирусы, которые кроме областей генома gag, poly, env только некоторые содержат ген оnc. И далеко не все вирусы с ней вызывают онкологию. Ген поверхностного белка содержится только в области env. Прежде чем ересь писать почитайте хоть что ни будь о вирусах.
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14.03.2021 11:24 Відповісти
На, ротшильдовский, жри, не обляпайся:

"Vaccine approval under 'normal' circumstances
The TGA requires a manufacturer or importer (the "sponsor") to demonstrate the safety and efficacy of their product.
That is, companies need to show not only that their product is not harmful, but it does what it is supposed to do.

Sponsors must submit a https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial substantive body of clinical data , gathered according to https://www.tga.gov.au/publication/note-guidance-good-clinical-practice Good Clinical Practice guidelines, which are developed in keeping with https://www.ich.org/ world's best practice .
The TGA also reviews the data using https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-clinical-evaluation-new-vaccines_en.pdf internationally recognised guidelines from the European Medicines Agency.

The https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2019/07/IFPMA-ComplexJourney-2019_FINAL.pdf key data for approval arises from the https://www.australianclinicaltrials.gov.au/what-clinical-trial/phases-clinical-trials third phase of clinical trials . These test a new product on very large groups, which can number in the tens of thousands. The TGA review can take https://www.tga.gov.au/prescription-medicines-overview up to eleven months .
If a therapeutic good is approved, but a problem later emerges, the TGA can https://www.tga.gov.au/about-australian-recall-actions recall it ."
https://theconversation.com/how-will-covid-19-vaccines-be-approved-for-use-in-australia-153640

Понял, ротшильдовский?
НИКАКОЙ ФАЗЫ 3 ИСПЫТАНИЙ НЕ БЫЛО< и НИКАКИХ ОБЫЧНЫХ 3 МЕСЯЦЕВ.

Готовьтесь остаться голыми со Степановым, если вы вообще живыми останетеса, ведь, как я написала, медицинские щксперименты над населением без огласия на то оного приравниватся к преступлениям против человечества, а они не имяют срока давносрти.

А теперь пшел, ротшильдовский и помни, что уже откинулся один ротшильд в Швейцарии, а другой (близкий), на вертолете, во Франции упал
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14.03.2021 12:16 Відповісти
* НИКАКИХ ОБЫЧНЫХ 11 МЕСЯЦЕВ

11 месяцев обычно вакцины рассматрива1т, а здесь как подсоютелись то под клиентом из-за 909 померших стариков на всю австралю (а в год в Австралии 165 тысяч человек, то есть 909 смертей стариков - это 0.5%)

И еще напоминаю, вторично: в Швейцарии один ротшильд досрочно, в 57 лет, преставился, а другой их близкий во Франции на вертолете на прошлой неделе упал.
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14.03.2021 12:18 Відповісти
Держи, чучело антиваксерное, это с того же сайта
It's helpful, too, to remember that attitudes to vaccines sit on a continuum. At one extreme are the convinced antivaxxers, who propagate wild conspiracy theories and attract great attention. But a far larger proportion of the population lie towards the centre of this continuum.

https://theconversation.com/astrazeneca-vaccine-careless-talk-has-dented-confidence-and-uptake-in-europe-156021
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14.03.2021 12:28 Відповісти
волосы и зубы то фигня.
последствия могут быть похлеще...
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14.03.2021 17:36 Відповісти
Родичку на московії добровілно-примусово (працює вчителькою, 60+) ширнули спутніком. Хоча перехворіла до цього... Так каже що рубало так, думала, шо все..."пріплила". Після щеплення три дні відчуття було наче знов захворіла, тільки гірше...потім попустило. От така х-ня...
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14.03.2021 00:03 Відповісти
А мою знайому два рази вже ширнули, і нічого. Каже - нормально. На них точно експериментують - на підприємстві вкололи 50% під страхом звільнення, іншим - ні.
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14.03.2021 06:47 Відповісти
хай 3 тижні пройде після щеплення.
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14.03.2021 00:11 Відповісти
Астрасенека уже намного более трех недель назад прошла клинические тесты на людях.
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14.03.2021 00:43 Відповісти
А ковишилд?
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14.03.2021 01:17 Відповісти
Это та же астрозенека, но произведенная на фармпредприятии в Индии.
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14.03.2021 07:54 Відповісти
Ковишилд не оригинальная астразенека ,качественный состав тот же ,а количественный разнится . Нет информации о степени очистки составляющих ковишилда и о
полной идентичности техпроцесса.
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14.03.2021 09:32 Відповісти
Даже аналгин, произведенный на разных фармпредприятиях Украины, разный, хотя имеет одно название, один состав действующего вещества и его количество и требует регистрации. А уж дженерики... "Национальное агентство по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa) Бразилии, разрешившее применять Covishield, в презентации, посвященной результатам своей экспертизы, сообщило буквально следующее: банки клеток SII и AstraZeneca отличаются. «Это означает, что продукты, произведенные этими двумя производителями, на самом деле имеют разное непосредственное происхождение и, следовательно, могут представлять собой разные продукты, даже если они имеют схожие характеристики."
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15.03.2021 13:49 Відповісти
Это только полу-правда .. Весь "радужный спектр" побочек которые могут, а скорее всего вылезут у вакцинируемого в течении года -двух не знает НИКТО !!! от слова - Совсем никто не знает !!!
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14.03.2021 00:41 Відповісти
Самые худшие побочки от короны - издохнуть можно
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14.03.2021 00:45 Відповісти
да, вы правы...если вы еще не переболели Короной и по собственной инициативе заражаетесь ею хоть и в легкой форме через вакцинацию то да - это единственный способ как не пропелять от вирусняка !!!
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14.03.2021 00:48 Відповісти
Узнаешь если доживешь.
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14.03.2021 08:10 Відповісти
Ув.форумчане,да не тратьте силы и время на всемирный космический анализ "побочек".Все перечисленные симптомы присущи любому уколу,хоть с вакциной хоть с дистиллированной водой.Вам об этом так может рассказать любой "колющийся" наркоман или бодибилдирг.Успокойтесь и помните,что Далай Лама укололся ковишилдом,а ему с Тибета все видится гораздо лучше,чем нам...
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14.03.2021 13:20 Відповісти
ну раз Далай Лама укололся значить... Вам не смешно !?
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14.03.2021 14:58 Відповісти
бессонница в ознобе. Нынче похолодало. И тарифы, жизнь странная штука
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14.03.2021 00:49 Відповісти
А жизнь какая!? А доллар почём!?
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14.03.2021 01:00 Відповісти
твоя жизнь зависит от вакцины Пфайзер. Здравствуй, свободный человек. А то не дай Бог не впустят в Европу. Главное свобода.
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14.03.2021 01:19 Відповісти
Привьюсь только тем, что откроет возможности посещать США и ЕС. ЗЫ.: В Индокитай и в Рашку не собираюсь...
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14.03.2021 00:58 Відповісти
AstraZeneca европейская вакцина разрешенная в Европе.
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14.03.2021 07:06 Відповісти
Какая из стран ЕС приобрела ковишилд ?
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14.03.2021 09:34 Відповісти
Украина страна даже не третьего мира) вот Индия более развита чем Украина. Она вакцину производит. А мы нет. Поэтому голодранцы будут колоть то на что хватит денег.
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14.03.2021 12:44 Відповісти
В ЕС есть заводы Астразенеки. Какой ей смысл устраивать конкуренцию на рынке ЕС со своим же лицензионным продуктом? При выдаче лицензии такие моменты обязательно учитывают.
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14.03.2021 13:08 Відповісти
Кто бы сомневался ,что предусмотрено лицензией ,это не из-за конкуренции ,
о чём тут речь , Астразенека страхуется ,чтобы в случае чего не отвечать.
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14.03.2021 13:28 Відповісти
Нет, это лично Ротшильд позвонил по приказу с планеты Нубиру.
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14.03.2021 13:52 Відповісти
Вот если даже предположить, что всеобщая вакцинация это благо.. в Украине, Италии ..., она идёт так медленно, что пока провакцинируют всех, у тех, первых уже давно антитела иссякнут, ведь хватает только на полгода! То есть получается, эта вакцинация может длиться вечно.. (с)
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14.03.2021 01:01 Відповісти
"...длиться вечно..."
Как и от разных штаммов гриппа.
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14.03.2021 09:35 Відповісти
степашка вибрав не правильну стратегію вакцинування..
через те, що лікарі не хочуть масово щепиться,
треба половину вакцини спрямувати на масове щеплення,
щеплення тих, хто сам прийде, за власним бажанням
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14.03.2021 09:40 Відповісти
Нет, вечно они в Италии локдауны устраивать не смогут - денег у них нет.
Более того, русские Италию подберут тогда, собственно, уже подбирают.
Русские на Европу денег не пожалеют, и без всяких процентов дадут...
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14.03.2021 12:20 Відповісти
Найбільш небезпечне це тяжка алергічна реакція, хтось рано чи пізно від цього помре і тоді як почнеться...
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14.03.2021 01:06 Відповісти
Для цього і є медицина, яка спочатку повинна перевірити на алергічні реакції, а не колоти любий шмурдяк всім підряд.
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14.03.2021 06:50 Відповісти
Если об этом узнают.
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14.03.2021 09:39 Відповісти
В Індії живуть індуси. Почитайте інструкції на ліки - там пишуть реакцію на їх приймання в тому числі в залежності від раси. Сам у шоці! Давно нічого не приймав, слава Богу, і не бачив. А тут таке от понаписувано на метрових простинях.
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14.03.2021 06:54 Відповісти
у них там і раса не одна
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14.03.2021 12:12 Відповісти
Забыли ещё про один побочный эффект.
Откат!)
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14.03.2021 07:27 Відповісти
Самый главный побочный эффект, это тупость населения, которое избрало себе президентом клоуна! Вместо того ,что бы требовать у зедебилов безопасные вакцины, обсуждают побочные явления дешевых вакцин. А тем временем в цивилизованных странах типа Франции и Британии делают по 400-500 тысяч вакцинаций в день.!!!
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14.03.2021 08:20 Відповісти
Мы более отсталые чем та же Индия. Они хоть вакцину производят.нас не с Британией надо сравнивать а с Гаити и Бангладеш.
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14.03.2021 12:46 Відповісти
О, у выживших еще и побочные реакции наблюдаются? О_о
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14.03.2021 08:44 Відповісти
Побочная реакция - летательный исход
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14.03.2021 09:04 Відповісти
Вакцинировался в четверг и никаких побочных эффектов, от слова вообще.
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14.03.2021 10:09 Відповісти
Беспокоясь исключительно о спокойствии граждан Минздрав не разъяснил:
- озноб - от охлаждения тела до температуры окружающей среды с последующим незначительным подъёмом от процессов гниения;
- бессоница - от "остекленения" глазных яблок с последующей потерей функции закрытия век.
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14.03.2021 12:23 Відповісти
 
 