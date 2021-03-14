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Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія

Ініційована

Партія "Слуга народу" ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо "плівок Суркова-Медведчука".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу після з'їзду партії повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми створюємо ТСК, вона не про "вагнерівців", але ситуація з "вагнерівцями" входить і повинна бути розглянута насамперед в цій ТСК. Вона буде ширшою. Чому вона ширша? Тому що недавно також були оприлюднені плівки Суркова-Медведчука, які викликали чималий резонанс в суспільстві. Тому два перших епізоди, які повинні розслідуватися на цій ТСК - це ситуація з "вагнерівцями" і ситуація з цими плівками", - розповів Арахамія.

Він також повідомив, що були надані відповідні листи всім парламентським фракціям.

Також читайте: СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"

За інформацією Давида Арахамії, станом на зараз відповіли депутатська група "Довіра", "Партія "За майбутнє", ОПЗЖ. Зараз не надали своїх представників до ТСК фракції "Голос" і "Європейська солідарність", додав він.

"У понеділок це буде розглядатися на регламентному комітеті. Якщо буде позитивна відповідь, я думаю, що буде, то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 25 лютого Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В СБУ повідомили, що вивчають опубліковані записи.

12 березня голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію, що питання провалу операції щодо вагнерівців у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.

Медведчук Віктор (1706) Сурков Владислав (208) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+28
Т.е. ПОЛГОДА ЕС и Голос ТРЕБУЮТ создать эту комиссию,но прислуга НЕ ДАЕТ кандидатов и всячески препятствует этому. И вдруг---все наоборот!
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
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14.03.2021 00:08
+27
Зеленський розповідав , як виступав перед Мєдвєдєвим з Яником на харківських договорняках. Перед ними були лабухи з дешевим шансоном, а потім він з великим мистецтвом...
Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
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14.03.2021 00:16
+25
До этого с пеной рассказывали что никакой операции по "вагнеровцам" не было, а теперь... Не верю.
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13.03.2021 23:59
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Розпилять ту комісію на все що можна і нічого не зроблять.
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13.03.2021 23:57 Відповісти
ХИТРОЖОПЫЙ АРАхамия--депутаты уже ПОЛ года требуют создать ВСК по государственной измене в АДМИНИСТРАЦИИ президента,ОДНАКО разумков, корниенко ,АРАхамия и другая зеленая ШОБЛА ПРЕПЯТСТВОВАЛА ее созданию,НАРОД все помнит и вам не забудет !
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14.03.2021 08:34 Відповісти
Надеетесь на память так называемого "народа"? В таком случае вы еще большие дураки, нежели этот ваш "народ"
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14.03.2021 08:39 Відповісти
Зеленський розповідав , як виступав перед Мєдвєдєвим з Яником на харківських договорняках. Перед ними були лабухи з дешевим шансоном, а потім він з великим мистецтвом...
Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
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14.03.2021 00:16 Відповісти
перед сеансом в кінотеатрах теж лабухи працюють - кіно на підході
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14.03.2021 00:24 Відповісти
Дело не в "распылении", они просто хотят сделать ее работу вечной, а выводы размытыми, поскольку к пленкам прибавится еще что нибудь, а потом еще что нибудь....
Вообще это маразм конечно! Комиссия всегда создается для того, что бы провести расследование по конкретному случаю и сделать выводы! А какие выводы можно сделать из разных дел?! И пленок, которые заведомо, не могут быть использованы как доказательство (если их конечно не делало СБУ по решению суда, в чем я на 99% сомневаюсь)? Что вмешательство было?! А какое вмешательство и куда?! Это же ***** разные дела!!!
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14.03.2021 11:51 Відповісти
детский сад
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13.03.2021 23:59 Відповісти
членоімітатори точніш буде
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14.03.2021 00:29 Відповісти
До этого с пеной рассказывали что никакой операции по "вагнеровцам" не было, а теперь... Не верю.
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13.03.2021 23:59 Відповісти
До этого эту инициативу выдал ЕС, Слуги заявили, что не при каких обстоятельствах не проголосуют за ее создание, потом опять ЕС требовал, опять заявили об отказе голосовать своим мономинибольшинством. Теперь это их инициатива, шото мне подсказывает, что уже вычищены все доказательства, обговорены сценарии действий и подобрано будущее голосование, да ....Не верю.
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14.03.2021 08:18 Відповісти
посмотрим, может это только иммитация расследования, смотря кто войдет в ту комиссию и как будет рассладовать
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13.03.2021 23:59 Відповісти
вже відомо хто таку комісію підтримає голосуванням -- ОПЗЖ, Майбахи й Слуги
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14.03.2021 00:22 Відповісти
А ТРЕТЄ ПИТАННЯ НА ПОВІСТКУ КОМІСІЇ ВОЯЖ АРАХАМІЇ НА МАЛЬДІВИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ЧОМУ НЕ В ОКОПИ, ЩОБ СОЛДАТА ЗМІНИТИ, ВІДПРВИТИ У ВІДПУСТКУ ДО СІМЇ, ЧОМУ АРАМАЛЬДІВСЬКИЙ НАСЛІДУЄ ПОРОХА.
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14.03.2021 07:27 Відповісти
А что смотреть, если уже видно, что это имитация. Комиссия создана с размытыми целями "найти вмешательство", а кого и куда? То, что там вмешательство Рашки, видно и без комиссии. Комиссию нужно было создавать по факту гос измены при провале операции по "вагнеровцам", а "пленки Суркова-Медведчука" тут вообще никаким боком. Просто Медведчуком, хотят притянуть за уши и Порошенко, типа мол если хотите крови Зеленского, то давайте и Порошенко за одно...
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14.03.2021 11:58 Відповісти
ага, зеленые будут расследовать деятельность зеленых... скорее отмазывать и спускать на тормозах
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13.03.2021 23:59 Відповісти
Де вагнерівці, і злив операції по їх захопленню; а де плівки мертвечука/суркова? Як вони можуть бути пов'язані поміж собою, щоб їх розслідувала одна і та ж ТСК?
А шо, може, мертвечук - головний резидент в Києві, і інфа про операцію з захоплення вагнерівців передавалась ***** через нього? Тоді питання: а хто передавав мертвечуку?
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14.03.2021 00:01 Відповісти
а шо там по омангейту..
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14.03.2021 00:01 Відповісти
еміратгейту...
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14.03.2021 00:05 Відповісти
У Вовочки очень конкретно подгорает. Вовочка сильно сцить.
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14.03.2021 00:07 Відповісти
Т.е. ПОЛГОДА ЕС и Голос ТРЕБУЮТ создать эту комиссию,но прислуга НЕ ДАЕТ кандидатов и всячески препятствует этому. И вдруг---все наоборот!
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
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14.03.2021 00:08 Відповісти
Обычная манипуляция - иголка в сене: собирают множество инфоповодов и объединяют, чтобы легче было сместить акценты и, тем самым, попытаться "похоронить" основную, важную тему. Дальше смотрят на реакцию - если общество возмутится, частично сознаются, но преподнесут, как один из мелких эпизодов Большой Грязной Политики, которая не делается в белых перчатках, а исходит из целесообразности, мол, так было нужно, иначе хуже, мир не идеален, все так делают, ничего страшного и тд... А если нАриду будет пох - ещё проще: всю суть с реальными доказательствами просто замнут, вместо чего переключат внимание на медведчукчу или вовсе придумают новое дело на Пороха. Похожая тактика была у рашки, когда они обосрались с БУКом и Боингом. Короче, начинается очередной брехливый сериал зелёной плесени, рассчитанный на самую не привередливую публику....
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14.03.2021 00:56 Відповісти
Внутр страны жопа известны преступники, а ищут крайних
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14.03.2021 00:08 Відповісти
толк от расследования будет только, если ВСК возглавлю я.
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14.03.2021 00:09 Відповісти
роблять вінігрет,аби заговорити справу "вагнерівців",а ще краще знову вийти на невістку,яка в усьому завжди винна.невістка у двієчників - ненависний відмінник Порошенко.
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14.03.2021 00:11 Відповісти
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6955
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14.03.2021 00:11 Відповісти
Так ціль же треба розмити , розтягти у часі, поки побачити шо там кіно покаже про них , а потім вийти на одного єдиного осбистого ворога , що заважає Наполеончику стати патріотом.
саме таку комісію й підтримують Замайбахи та ОПОЗАЖОПА
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14.03.2021 00:12 Відповісти
цитата покійного Нємцова про уХйла - але в тєму
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14.03.2021 00:17 Відповісти
28 липня 2013 року о 13:00

Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.

У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях,
ВІДБУЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
першого заступника Міністра закордонних справ України РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
та статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.

Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.

https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
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14.03.2021 00:17 Відповісти
це так - але він формально виконував роботу при президент,і якого за зраду вже засудили .
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14.03.2021 00:19 Відповісти
Формально, но с пристрастием. А вместо него пытаются сделать виновным Пороха.
Хоть он имеет к этому делу еще более формальное отношение.

Порошенко був відправлений у відставку з посади міністра закордонних справ
11 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, а


УГОДИ ПІДПИСАЛИ 21 КВІТНЯ,


вже за каденції нового міністра Костянтина Грищенка
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14.03.2021 00:28 Відповісти
а що робити міду коли очільники і перший і другий були схильні до боротьби із зеленим змієм і були недоговороздатні.
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14.03.2021 00:51 Відповісти
Замена представителя от Украины в Минске - с Кучмы на Демченко - это понижение уровня переговорщика, ОТМЕТИЛ ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ МАЙДАНА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НынеСлуга)
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ.
Во время работы в МИД во времена Кожары ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.


"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ.


ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", - ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО.
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
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14.03.2021 00:19 Відповісти
Слуги ж у нас брехни не скажут. Да?
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14.03.2021 00:29 Відповісти
цю кампанию організовував кращий спеціаліст янека Андрій Клюєв. Але він завжди діяв під прикриттям.
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14.03.2021 00:47 Відповісти
На той час цей Слуга ще не був "анал-табу" і мислив доволі критичною
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14.03.2021 05:55 Відповісти
Другими словами, будут "расследовать" только плёнки Суркова-Медведчука и не роль Медведчука, а Порошенко. Для чего, собственно, комиссия и создаётся.
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14.03.2021 00:20 Відповісти
це стиль Єрмака, він спеціаліст по плівках. Знову будуть болтать як по плівках байдена-порошенко,- нам відомі джерела, це оригінальні записи, де взяли, нам відомо, плівки автентичні тощо. Недарма Люська погрожувала, ви ще таке почуєте, що наганить ужас. Хамелеончики захищаються природнім способом - міняють окрас. Вони вважають, що на терезах історії в них є шанс. Однак, як говорив вітя ростовський, вони іграють в безкозирку. Іншими словами, для них це гра. Для одних існування держави, а для інших( не українського походження) це просто гра.
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14.03.2021 00:58 Відповісти
Тобто спробують справу по державній зраді утопити у фейках...
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14.03.2021 00:20 Відповісти
Точно так-с. Но шило в мешке уже не утаишь.
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14.03.2021 00:25 Відповісти
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІСЛЯ СКАНДАЛЬНОЇ РАТИВІКАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ УГОД
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ВИСТУПАВ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ І МЕДВЕДЄВИМ

12.03.2021, 22:03
Коли вирішувалась доля Харківських угод, навесні 2010 року, теперішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем та 3-м президентом Росії Дмитром Медведєвим,
ЯКІ СЛУХАЛИ НАЙНЯТОГО КОМІКА У БАННИХ ХАЛАТАХ


https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep
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14.03.2021 00:23 Відповісти
ОН АСВЯТІЛ СВОІМ ВИСОКІМ ІСКУСТВОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДІНИ
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14.03.2021 00:32 Відповісти
Комиссию по расследованию деятельности пятой колонны должны возглавить Дерьмак и Мертведчук...
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14.03.2021 00:29 Відповісти
Все эти телодвижения последних дней, а точнее громкий, но пустой и тупой пистеж - не более чем отвлечение внимания. ОП вертится, как ужи на сковородке, но их все равно вжарят по полной!
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14.03.2021 00:32 Відповісти
Хотілося б сподіватися. Але в мене є побоювання, що все одно зможуть викрутитися.
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14.03.2021 06:39 Відповісти
За что Зюзи не возьмутся все проваливают. Как ни крути, они уже во всех делах выходят
НА СЕБЯ.
Как говорится - хоч верть-круть, хоч круть- верть, не получается у них. Отовсюду зеленые уши торчат
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14.03.2021 00:35 Відповісти
А еще ж Оман в загашнике ждет своего часа

Зеленский в "омане"

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
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14.03.2021 00:39 Відповісти
тут недавно почув соловя, казав, що в посольстві росії в омані момали аж 8 годин тріпався по телефону з путіним, все порішали. А потім гундосий з єрмакком обісрались зляку, і все пішло прахом.
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14.03.2021 01:04 Відповісти
правильно.
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14.03.2021 00:46 Відповісти
К барьеру!
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4503
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14.03.2021 00:48 Відповісти
Ага.Заразом і плівки Дубінського-Деркача прихопіть.Розслідувачі срані.
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14.03.2021 00:51 Відповісти
Заодно раскроют убийство Кеннеди, Мерлин Монро, принцессы Дианы и выйдут на брата Пороха...
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14.03.2021 01:23 Відповісти
Эта мальдивская арахамия такая лживая... Впрочем, как все убогие зеленые профаны-блазни-бездари...
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14.03.2021 00:53 Відповісти
приймати на віру словесний понос кипариса собі дорожче. Вони після того, як зібрались на піонерську зорьку і проспівали при закритті пісеньку- взвейтесь кострами синие ночи, ми пионери,дети "рабочих". зараз співатимуть бубочці колибельну- все хорошо. перекрасная маркиза и т.д. Одеський шансон Утесова, який так любить бубочка. все горить, а вони співають.
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14.03.2021 01:11 Відповісти
а Деркача? Откуда у Деркача плёнки?
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14.03.2021 01:14 Відповісти
они и плёнки Мельниченка до кучи подключат, всё, что угодно, чтобы замять обвинения бубочки и дерьмака...
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14.03.2021 01:26 Відповісти
Не трогай деркача - это свой человек в зекоманде
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14.03.2021 08:21 Відповісти
Яке відношення має злив спецоперації "вагнерівців" оточенням клоуна у 2020 році до розмови Медведчука з Сурковим у 2014? Якщо вже так хочеться, то треба створювати дві окремих ТСК. Очевидно, що клоуни у такий спосіб хочуть зам'яти участь клоуна по зриву "вагнерівців", а все перекласти на Порошенка, бо Сурков з Медведчуком згадувати його прізвище.

У першому випадку є розголошення державної таємниці, отже, державна зрада. У другому випадку обговорювалось питання обміну полоненими і Медведчук, як офіційний представник України у Мінській групі узгоджував ці питання з Порошенком. Медведчук офіційно туди був призначений, як Єрмак чи Кравчук. То в чому кримінал?

Складається враження, що клоун намагається усілякими способами роздратувати Байдена ще дужче. Близького до Коломойського Дубинського проти якого діють санкції США демонстративно залишає у керівництві своєї партії. Демонстративно не помічає санкції держдепу проти Коломойського. Кримінальну справу Венедиктова не відкриває, натомість нахабно заявляє, що відкриє, якщо буде достатньо доказів. Змонтованих записів Деркача їй було досить, щоб відкрити справу проти Байдена, а доказів ФБР їй не достатньо. Клоуну мало тієї ями, яку він собі вирив, продовжує рити ще ще глибшу.
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14.03.2021 01:59 Відповісти
Как всегда, что ни прислужник, то шедевр выдаёт...." Мы создаём ВСК, но она не о "вагнеровцах".....". Да ты что ? Кто бы сомневался ? Значит, если "не о "вагнеровцах", то о ком ? Правильно о плёнках Суркова/Медведчука--- то есть о Порошенко... кто о чём, а вшивый о бане..не получилось напрямую, решили в обход. Под видом борьбы против Медведчука, заведём-ка мы уголовное дело против Пороха. Клоуны создают для этого целую ВСК....На горячем собираются Пороха брать...Не надорвитесь, плешивые. Не надейтесь, что о вагнеровцах вам украинский народ, слугами которого вы являетесь, даст забыть....под дурачка у вас никогда не прокатывало...расшатывать, на месте стоящий вагончик не получится, угольку вам хорошего украинцы поддадут, чтобы дымок из дупы валил....
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14.03.2021 02:03 Відповісти
А еще, а еще... А еще они достанут кролика из шляпы и откроют пиво глазом.

Только надо успеть с шоу до показа фильма про вагнеровцев.
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14.03.2021 02:37 Відповісти
Неважко здогадатися про склад цієі комісії і про її можливі висновки.

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14.03.2021 06:00 Відповісти
Понятно. Теперь в эту комиссию не даст своих членов ОПЗЖ и... вуаля.
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14.03.2021 07:06 Відповісти
"Слуги" создали столько всяких комиссий и отделов, что содержание госаппарата выросло в геометрической прогрессии, а толку нет.
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14.03.2021 07:20 Відповісти
Зебилоиды, сэр...
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14.03.2021 07:24 Відповісти
Українським гнидам дуже кортить хоч якось Медведчука до Петра прив'язати.
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 992
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14.03.2021 07:50 Відповісти
УПС!!! Вот тебе и на. Оказывается сощдать ВСК требовали слуги урода? 🤣
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14.03.2021 08:01 Відповісти
Дава, ты идиот. Заболтать слив вагнеровцев не получится, сосна корабельная рабочая)
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14.03.2021 08:25 Відповісти
То есть депутаты не собираются расследовать не то, не другое. Как там Бенедиктовна продолжает расследование преступлений Байдена ?
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14.03.2021 08:34 Відповісти
Для того, чтоб по делу "вагнеровцев" засадить з решетку д*Ермака с его кодлой в конторе по обслуживанию ЗЕлупы на несколько максимальных сроков, по моему достаточно одних свидетельств экс-президента Порошенко, который знал об этой операции с 2018г. Мне кажется, что ОПЗЖопа и ЗЕлуины слуги сделают все, чтоб этого не случилось.
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14.03.2021 08:48 Відповісти
Сволочная ЕС с Голосом препятствовали созданию комиссии и наконец доблестные Слуги народа, превозмогая чудовищные препятствия, инициировали создание комисии! Это победа 73%, поздравляю!!!
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14.03.2021 08:57 Відповісти
ЖМУРУКИ
Я (БОГДАН) был тогда в Париже: на этой встрече. Не на самой встрече, естественно. И один из членов украинской делегации мне сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
Путин пожал руку двум людям - президенту Зеленскому и тебе.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
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14.03.2021 13:16 Відповісти
Короче, пацаны решили срочно все похерить, подчистить и уничтожить улики. ЗЕбобики прикрывают преступников.
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14.03.2021 09:37 Відповісти
если заниматься сразу всем, то не будет ничего!!! просто украинцев за лохов держат... считаю что именно с этого шага зельц начал привентивную кампанию по отмазке себя любимого и своих друганов!
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14.03.2021 10:27 Відповісти
Как земля носит эту арахамию!?
Ведь еще неделю назад, он не видел смысла в создании комиссии, а теперь "инициатива слуг"!?
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14.03.2021 17:51 Відповісти
 
 