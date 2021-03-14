Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія

Партія "Слуга народу" ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо "плівок Суркова-Медведчука".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу після з'їзду партії повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми створюємо ТСК, вона не про "вагнерівців", але ситуація з "вагнерівцями" входить і повинна бути розглянута насамперед в цій ТСК. Вона буде ширшою. Чому вона ширша? Тому що недавно також були оприлюднені плівки Суркова-Медведчука, які викликали чималий резонанс в суспільстві. Тому два перших епізоди, які повинні розслідуватися на цій ТСК - це ситуація з "вагнерівцями" і ситуація з цими плівками", - розповів Арахамія.

Він також повідомив, що були надані відповідні листи всім парламентським фракціям.

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За інформацією Давида Арахамії, станом на зараз відповіли депутатська група "Довіра", "Партія "За майбутнє", ОПЗЖ. Зараз не надали своїх представників до ТСК фракції "Голос" і "Європейська солідарність", додав він.

"У понеділок це буде розглядатися на регламентному комітеті. Якщо буде позитивна відповідь, я думаю, що буде, то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 25 лютого Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В СБУ повідомили, що вивчають опубліковані записи.

12 березня голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію, що питання провалу операції щодо вагнерівців у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.