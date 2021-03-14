Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія
Партія "Слуга народу" ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії щодо "плівок Суркова-Медведчука".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу після з'їзду партії повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ми створюємо ТСК, вона не про "вагнерівців", але ситуація з "вагнерівцями" входить і повинна бути розглянута насамперед в цій ТСК. Вона буде ширшою. Чому вона ширша? Тому що недавно також були оприлюднені плівки Суркова-Медведчука, які викликали чималий резонанс в суспільстві. Тому два перших епізоди, які повинні розслідуватися на цій ТСК - це ситуація з "вагнерівцями" і ситуація з цими плівками", - розповів Арахамія.
Він також повідомив, що були надані відповідні листи всім парламентським фракціям.
За інформацією Давида Арахамії, станом на зараз відповіли депутатська група "Довіра", "Партія "За майбутнє", ОПЗЖ. Зараз не надали своїх представників до ТСК фракції "Голос" і "Європейська солідарність", додав він.
"У понеділок це буде розглядатися на регламентному комітеті. Якщо буде позитивна відповідь, я думаю, що буде, то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, 25 лютого Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В СБУ повідомили, що вивчають опубліковані записи.
12 березня голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія оприлюднив інформацію, що питання провалу операції щодо вагнерівців у Білорусі розглядатиме тимчасова слідча комісія ВР, створення якої буде проголосовано наступного тижня.
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Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
Вообще это маразм конечно! Комиссия всегда создается для того, что бы провести расследование по конкретному случаю и сделать выводы! А какие выводы можно сделать из разных дел?! И пленок, которые заведомо, не могут быть использованы как доказательство (если их конечно не делало СБУ по решению суда, в чем я на 99% сомневаюсь)? Что вмешательство было?! А какое вмешательство и куда?! Это же ***** разные дела!!!
А шо, може, мертвечук - головний резидент в Києві, і інфа про операцію з захоплення вагнерівців передавалась ***** через нього? Тоді питання: а хто передавав мертвечуку?
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
саме таку комісію й підтримують Замайбахи та ОПОЗАЖОПА
Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.
У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях,
ВІДБУЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
першого заступника Міністра закордонних справ України РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
та статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.
Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.
https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
Хоть он имеет к этому делу еще более формальное отношение.
Порошенко був відправлений у відставку з посади міністра закордонних справ
11 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, а
УГОДИ ПІДПИСАЛИ 21 КВІТНЯ,
вже за каденції нового міністра Костянтина Грищенка
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ.
Во время работы в МИД во времена Кожары ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ.
ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", - ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО.
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ВИСТУПАВ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ І МЕДВЕДЄВИМ
12.03.2021, 22:03
Коли вирішувалась доля Харківських угод, навесні 2010 року, теперішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем та 3-м президентом Росії Дмитром Медведєвим,
ЯКІ СЛУХАЛИ НАЙНЯТОГО КОМІКА У БАННИХ ХАЛАТАХ
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep
НА СЕБЯ.
Как говорится - хоч верть-круть, хоч круть- верть, не получается у них. Отовсюду зеленые уши торчат
Зеленский в "омане"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
У першому випадку є розголошення державної таємниці, отже, державна зрада. У другому випадку обговорювалось питання обміну полоненими і Медведчук, як офіційний представник України у Мінській групі узгоджував ці питання з Порошенком. Медведчук офіційно туди був призначений, як Єрмак чи Кравчук. То в чому кримінал?
Складається враження, що клоун намагається усілякими способами роздратувати Байдена ще дужче. Близького до Коломойського Дубинського проти якого діють санкції США демонстративно залишає у керівництві своєї партії. Демонстративно не помічає санкції держдепу проти Коломойського. Кримінальну справу Венедиктова не відкриває, натомість нахабно заявляє, що відкриє, якщо буде достатньо доказів. Змонтованих записів Деркача їй було досить, щоб відкрити справу проти Байдена, а доказів ФБР їй не достатньо. Клоуну мало тієї ями, яку він собі вирив, продовжує рити ще ще глибшу.
Только надо успеть с шоу до показа фильма про вагнеровцев.
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Я (БОГДАН) был тогда в Париже: на этой встрече. Не на самой встрече, естественно. И один из членов украинской делегации мне сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
Путин пожал руку двум людям - президенту Зеленскому и тебе.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
Ведь еще неделю назад, он не видел смысла в создании комиссии, а теперь "инициатива слуг"!?