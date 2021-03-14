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У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського. ФОТОрепортаж
У Києві на Майдані відбулась акція, присвячена подіям 13 березня 2014 року. Того дня проросійські бойовики напали на український мітинг у Донецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Аліни Боднар.
Вона нагадує, що нападники вбили 22-річного Дмитра Чернявського.
"Він став першою жертвою агресії Росії на Донбасі. Так починалася війна... На акції вшанували пам'ять Дмитра і ще раз нагадали, що Донецьк - це Україна. Був, є і буде! І вони всі чекають повернення додому - у свій український Донецьк", - підкреслює Боднар.
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