УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 574 19

У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського. ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані відбулась акція, присвячена подіям 13 березня 2014 року. Того дня проросійські бойовики напали на український мітинг у Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Аліни Боднар.

У Києві вшанували память першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського 01
У Києві вшанували память першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського 02

Вона нагадує, що нападники вбили 22-річного Дмитра Чернявського.

"Він став першою жертвою агресії Росії на Донбасі. Так починалася війна... На акції вшанували пам'ять Дмитра і ще раз нагадали, що Донецьк - це Україна. Був, є і буде! І вони всі чекають повернення додому - у свій український Донецьк", - підкреслює Боднар.

Читайте також: Шість років тому, 13 березня 2014 року, в Донецьку вбили першого українського патріота Дмитра Чернявського. ВIДЕО

У Києві вшанували память першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського 03

У Києві вшанували память першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського 04
У Києві вшанували память першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського 05

Дивіться також: На Майдані провели акцію пам'яті у день убивства українського активіста Чернявського в Донецьку в 2014 році. ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1452) Київ (19424) патріотизм (107) Чернявський Дмитро (4)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Світла пам'ять Герою!
показати весь коментар
14.03.2021 01:29
+20
А те кто его убил и с аквафрешем бегал споклйно бегают по харькову,киевк...но посадить почемуто нужно рифа и стерненко ....зебилы ******
показати весь коментар
14.03.2021 08:33
+15
Донбас здав Ахметов, Тарута, інші гниди з партії регіонів,мусора, сбушники - всi ті, хто повинен був (і міг!) всьому цьому легко запобігти.
показати весь коментар
14.03.2021 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=IoXy4XxuFQs
показати весь коментар
14.03.2021 00:54 Відповісти
И в Крыму много убитых было ! Почему СМИ об них не вспоминают!
показати весь коментар
14.03.2021 01:14 Відповісти
Ты заголовок читал?
показати весь коментар
14.03.2021 07:33 Відповісти
ЗМІ, переважно, зайняті іншим. Яка влада, такі і ЗМІ. Про цю акцію пам'яті першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського, повідомляє ЛИШЕ Цензор_нет. Хотів прочитати детальніше, але не знайшов. А чому на цій акції не було ЗЕ, Мендель, Єрмака і інших перших осіб країни, які одноосібно керують країною? Так, цій владі байдуже, "акакаяразніца". Про акцію повідомила Аліна Бондар, репетитор української мови. https://censor.net/ua/news/3253170/boyets_zsu_oleksandr_pekur_zagynuv_12_bereznya_na_donbasi_silrada Про це повідомила Дмитрівська сільська рада Бучацького району Київської області, на яку посилається Цензор_нет. А преЗЕдента і його оточення все це не цікавить. В них своє, далеке від України і українців життя. Відсутність реакції з боку ОП - теж реакція.
показати весь коментар
14.03.2021 10:24 Відповісти
Світла пам'ять Герою!
показати весь коментар
14.03.2021 01:29 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
14.03.2021 08:31 Відповісти
А те кто его убил и с аквафрешем бегал споклйно бегают по харькову,киевк...но посадить почемуто нужно рифа и стерненко ....зебилы ******
показати весь коментар
14.03.2021 08:33 Відповісти
Вічна пам'ять, царство небесне та земний уклін тобі, синку...
У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського - Цензор.НЕТ 1456
показати весь коментар
14.03.2021 08:41 Відповісти
Просматривая видео тех лет,удивляешься,сколько людей выходили на проукраинские митинги.Люди верили,что отстоят Донбасс,несмотря на беснующуюся вату.А потом зашел Гиркин с вооруженной бандой.И все...
показати весь коментар
14.03.2021 08:57 Відповісти
Донбас здав Ахметов, Тарута, інші гниди з партії регіонів,мусора, сбушники - всi ті, хто повинен був (і міг!) всьому цьому легко запобігти.
показати весь коментар
14.03.2021 09:27 Відповісти
Ахметка с мертветчуком с 2004 года главние враги України, небуло б їх не було б війни.
показати весь коментар
14.03.2021 20:07 Відповісти
«Россия, не имеющая никакого отношения к Киевской Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие славянского европейского государства, созданного на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
показати весь коментар
14.03.2021 10:31 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського - Цензор.НЕТ 4851
показати весь коментар
14.03.2021 10:32 Відповісти
Ну почему же "пророссийские"? Обычные "российские". Их туда по 500р. на рыло свозили со всего юга россии.
показати весь коментар
14.03.2021 16:58 Відповісти
 
 