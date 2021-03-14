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Новини
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Колишній глава МОЗ Словаччини Крайчі, який звільнився через скандал із закупівлею "Супутника V", був "спостерігачем" на виборах президента РФ

Колишній глава МОЗ Словаччини Крайчі, який звільнився через скандал із закупівлею

Колишній керівник охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який був змушений подати у відставку після скандалу навколо закупівлі російської вакцини "Супутник V", був серед політично упереджених міжнародних спостерігачів на виборах президента РФ 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який подав у відставку після свого скандального рішення про закупівлю російської вакцини "Супутник V", був псевдоспостерігачем на виборах президента РФ у 2018 році", - пише у фейсбуці засновник австрійського Центру демократичних принципів (CDI), експерт Європейської платформи за демократичні вибори (EPDE) Антон Шеховцов.

Експерт зазначив, що всіх проросійських псевдоспостерігачів можна знайти у відповідній базі даних EPDE.

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"Марек Крайчі був одним із псевдоспостерігачів на президентських виборах у Російській Федерації у березні 2018 року. Крайчі хвалив вибори, тоді як БДІПЛ та ПА ОБСЄ дійшли висновку, що вибори "відбулись у надзвичайно контрольованому правовому та політичному середовищі, в умовах тиску на критичні думки", - зазначив у коментарі кореспонденту агентства Антон Шеховцов.

За його словами, псевдоспостереження "вже тривалий час є одним з інструментів Кремля з культивування прокремлівської діяльності з боку європейських політиків".

"І в цьому контексті лобіювання інтересів країни-розробника вакцини "Супутник V" з боку Крайчі є природним і закономірним", - додав політолог.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку в п'ятницю на тлі урядової кризи в країні, причиною якої став скандал навколо закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

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Відставки Марека Крайчі, який належить до партії "Звичайні люди" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, вимагали дві з чотирьох партій у правлячій коаліції у Словаччині. Президент країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували таємні домовленості з Москвою про постачання 2 млн доз вакцини до реєстрації препарату в ЄС.

Марека Крайчі й раніше звинувачували у невдачах під час боротьби з епідемією коронавірусу у країні. Ця критика посилилася після того, як Крайчі разом із прем'єром Матовичем особисто зустріли в аеропорту партію російської вакцини "Супутник V", яка не отримала схвалення ні з боку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), ні з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Автор: 

вакцина (4419) пропаганда (2797) росія (64969) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+29
Кацапы баблом сыпят направо и налево, коррумпируют Европу---жалкое зрелище!
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14.03.2021 01:03
+17
В Словакии только недавно появился более не меее проевропейский парламент , а раньше контролировала партия типа регионов . Но очищение идёт . Судей арестовали , которые выполняли заказные дела для власти, начальника полиции арестовали и т д
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14.03.2021 01:27
+16
ох блин...сколько этих завербованных Куйлом полезных идиотов в ЕС, по Миру и у Нас кста тоже !!! пздц
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14.03.2021 01:04
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Кацапы баблом сыпят направо и налево, коррумпируют Европу---жалкое зрелище!
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14.03.2021 01:03 Відповісти
особенно легко коррумпировать правителей и чиновников в мелках странах
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14.03.2021 01:06 Відповісти
Я Вам больше скажу - кацапы скупили изнутри крупные фирмы типа STRABAG
И в ЕС НИКТО В УС НЕ ДУЕТ . Эта фирма - основной застройщик автобанов и тоннелей в восточной Европе , то есть у кацапов на руках все карты и чертежи
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14.03.2021 01:40 Відповісти
Печально все это...
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14.03.2021 01:43 Відповісти
ох блин...сколько этих завербованных Куйлом полезных идиотов в ЕС, по Миру и у Нас кста тоже !!! пздц
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14.03.2021 01:04 Відповісти
В восточной Европе - целая армия, никак от них очиститься не могут
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14.03.2021 01:09 Відповісти
от них не очищаться, а зачищать по жесткому нужно с применением полу-военной операцией с показательными казнями..
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14.03.2021 01:23 Відповісти
В Словакии только недавно появился более не меее проевропейский парламент , а раньше контролировала партия типа регионов . Но очищение идёт . Судей арестовали , которые выполняли заказные дела для власти, начальника полиции арестовали и т д
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14.03.2021 01:27 Відповісти
Спасибо.. я если честно то и не знал... пожелаем им успеха !!!
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14.03.2021 01:39 Відповісти
Путиншлюхен

Уволившийся из-за скандала с закупкой "Спутника V" экс-глава Минздрава Словакии Крайчи был "наблюдателем" на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 1915
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14.03.2021 01:07 Відповісти
А ларчик просто открывался 😀
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14.03.2021 01:07 Відповісти
Позорище, только что писал о евроутырках, которые призывают нас бороться с коррупцией, а на самих клеймо ставить негде😁
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14.03.2021 01:58 Відповісти
"Обозреватель Лоран Эрбле в газете Le Figaro предрек Frexit - выход Франции из Евросоюза по аналогии с Brexit.

Журналист https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-crise-du-covid-ou-le-debut-de-la-fin-de-l-union-europeenne-20210312 утверждает , что возникший на фоне пандемии коронавируса кризис в сфере здравоохранения продемонстрировал, что из Европы ушла промышленность. Практически не осталось предприятий по изготовлению масок. Также до 80% ингредиентов для лекарств производят за пределами Европы.
Тем временем, Китай, откуда и пришел COVID-19, обогатился на кризисе в связи с взрывным ростом темпов экспорта медицинских изделий, пояснил Эрбле.
Автор материала увидел ответственность ЕС, занимающегося торговыми соглашениями и препятствующего предоставлению преференций европейской торговле. Он порекомендовал странам сократить расходы на медицину и снизить зарплаты врачей для повышения конкурентоспособности."
(выделено мной)

Оригинал статьи на французском тут:
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-crise-du-covid-ou-le-debut-de-la-fin-de-l-union-europeenne-20210312
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14.03.2021 07:05 Відповісти
"обычные люди", "слуги народа" как все похоже!
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14.03.2021 07:59 Відповісти
Разве он отставку подал из-за вакцины?
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14.03.2021 09:47 Відповісти
Карлик-педофил скупает европейских политиков пачками. Твари продажные.
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14.03.2021 09:55 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.03.2021 10:19 Відповісти
Прокремлівські вилупки! Скільки ж вас там?
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14.03.2021 11:10 Відповісти
 
 