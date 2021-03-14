Колишній глава МОЗ Словаччини Крайчі, який звільнився через скандал із закупівлею "Супутника V", був "спостерігачем" на виборах президента РФ

Колишній керівник охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який був змушений подати у відставку після скандалу навколо закупівлі російської вакцини "Супутник V", був серед політично упереджених міжнародних спостерігачів на виборах президента РФ 2018 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, який подав у відставку після свого скандального рішення про закупівлю російської вакцини "Супутник V", був псевдоспостерігачем на виборах президента РФ у 2018 році", - пише у фейсбуці засновник австрійського Центру демократичних принципів (CDI), експерт Європейської платформи за демократичні вибори (EPDE) Антон Шеховцов.

Експерт зазначив, що всіх проросійських псевдоспостерігачів можна знайти у відповідній базі даних EPDE.

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"Марек Крайчі був одним із псевдоспостерігачів на президентських виборах у Російській Федерації у березні 2018 року. Крайчі хвалив вибори, тоді як БДІПЛ та ПА ОБСЄ дійшли висновку, що вибори "відбулись у надзвичайно контрольованому правовому та політичному середовищі, в умовах тиску на критичні думки", - зазначив у коментарі кореспонденту агентства Антон Шеховцов.

За його словами, псевдоспостереження "вже тривалий час є одним з інструментів Кремля з культивування прокремлівської діяльності з боку європейських політиків".

"І в цьому контексті лобіювання інтересів країни-розробника вакцини "Супутник V" з боку Крайчі є природним і закономірним", - додав політолог.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку в п'ятницю на тлі урядової кризи в країні, причиною якої став скандал навколо закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

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Відставки Марека Крайчі, який належить до партії "Звичайні люди" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича, вимагали дві з чотирьох партій у правлячій коаліції у Словаччині. Президент країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували таємні домовленості з Москвою про постачання 2 млн доз вакцини до реєстрації препарату в ЄС.

Марека Крайчі й раніше звинувачували у невдачах під час боротьби з епідемією коронавірусу у країні. Ця критика посилилася після того, як Крайчі разом із прем'єром Матовичем особисто зустріли в аеропорту партію російської вакцини "Супутник V", яка не отримала схвалення ні з боку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), ні з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).