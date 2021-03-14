Малюська про відповідальність за Харківські угоди: Нардепи, згідно з Конституцією, не відповідають за результати голосування, притягнути можуть чиновників

Міністр юстиції Денис Малюська вважає імовірнішим притягнення до відповідальності за угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ у Криму (Харківські угоди) посадових осіб, які готували їх, ніж депутатів Верховної Ради VI скликання, які у 2010 році голосували за їхню ратифікацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати, відповідно до Конституції, не мають нести відповідальності за результати голосування, крім як політичної, звичайно ж", - сказав він.

На запитання, чи можуть відкрити кримінальні справи щодо цього питання, Малюська відповів, що статися може все що завгодно.

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"Трапитися може все що завгодно. Питання тільки, наскільки це буде конституційно і чи будуть кримінальні вироки. Мені складно це уявити. Але це питання більше до правоохоронних органів", – сказав він.

Міністр юстиції зазначив, що реальніше притягнути до відповідальності осіб, які готували угоди, ніж депутатів Верховної Ради.

"Ключове, що в заяві пролунало, і, власне кажучи, в дорученні РНБО , що (відповідальність може настати) для посадових осіб взагалі, тобто тих, хто готував Харківські угоди, узгоджував. Бо вони точно проходили уряд, вони є десь у Міністерстві закордонних справ, там є чиїсь підписи. Там питання чиновників виконавчої влади, Кабміну й уповноважених міністерства, а також Адміністрації Президента того часу. Це, мені здається з боку, реальніше притягнення до відповідальності, зокрема й кримінальної, ніж народних депутатів", – сказав Малюська.

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