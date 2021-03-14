Малюська про відповідальність за Харківські угоди: Нардепи, згідно з Конституцією, не відповідають за результати голосування, притягнути можуть чиновників
Міністр юстиції Денис Малюська вважає імовірнішим притягнення до відповідальності за угоду про продовження базування Чорноморського флоту РФ у Криму (Харківські угоди) посадових осіб, які готували їх, ніж депутатів Верховної Ради VI скликання, які у 2010 році голосували за їхню ратифікацію.
Про це він повідомив в інтерв'ю Українським новинам, передає Цензор.НЕТ.
"Депутати, відповідно до Конституції, не мають нести відповідальності за результати голосування, крім як політичної, звичайно ж", - сказав він.
На запитання, чи можуть відкрити кримінальні справи щодо цього питання, Малюська відповів, що статися може все що завгодно.
"Трапитися може все що завгодно. Питання тільки, наскільки це буде конституційно і чи будуть кримінальні вироки. Мені складно це уявити. Але це питання більше до правоохоронних органів", – сказав він.
Міністр юстиції зазначив, що реальніше притягнути до відповідальності осіб, які готували угоди, ніж депутатів Верховної Ради.
"Ключове, що в заяві пролунало, і, власне кажучи, в дорученні РНБО , що (відповідальність може настати) для посадових осіб взагалі, тобто тих, хто готував Харківські угоди, узгоджував. Бо вони точно проходили уряд, вони є десь у Міністерстві закордонних справ, там є чиїсь підписи. Там питання чиновників виконавчої влади, Кабміну й уповноважених міністерства, а також Адміністрації Президента того часу. Це, мені здається з боку, реальніше притягнення до відповідальності, зокрема й кримінальної, ніж народних депутатів", – сказав Малюська.
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А на самом деле
Всё ВОТ ТАК :
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....
https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
_То бишь завтра эти ублюдки проголосуют за отмену Акта о независимости - и с них взятки гладки... Совершенно очевидно что такая система порочна в корне!
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....
https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
- к стенке или повесить
надёжней ВОТ ТАК :
И вот как это можно сделать :
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....
https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....
https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
А все эти пламенные речи с трибуны ВР аргументирующие позиции фракций ,
споры ,дебаты ,это цирк для избирателей ?
тому це - черговий пліснявий пшик заради піару й спроба видати себе за державників на тлі просто неймовірних зашкварів!
"ВСЕГДА ЕСТЬ КТО ТО КТО ЗНАЕТ ТО ЧТО НУЖНО И КОГО ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ..." !!!
Не могут же Баканов и его контора не знать законов и Конституции.
- во первых он не может комментировать уголовный кодекс, как и Конститцию - на это у него нет прав !
А во вторых и самое главное ! депутаты подпадают под уголовную ответственность и МОГУ , и ДОЛЖНЫ, и БУДУТ нести уголовную ответственность за ТЕ "голосования", которые по факту были лишь прикрытием для придачи вида "законности" - предварительному сговору группой лиц, в том числе и депутатов при совершении ими уголовных преступлений ! Так как в таком случае он будут сидеть в тюрьме как соучастник конкретных преступлений, а не за "голосование" ! "голосование" - это будет один из эпизодов их преступления !
например, определенные люди хотят совершить преступление..., но что бы попытаться избежать наказания, они для реализации свогое преступления ПРЕДВАРИТЕЛЬНО договариваются с депутатом/ми о том, что те примут ("проголосуют" так КАК ИМ ВЫГОДНО ) некую норму, которая как им кажется "придаст" видимость законности- этому преступлению... В этом случае депутаты - не "голосуют", а осуществляют преступный замысел по предварительному сговору - и подлежат наказанию !
Всегда есть тот, кто "что то знает и имеет" "что показать"...
То есть - Конституция не защищает депутата от его ПРЕСТУПНЫХ действий ! НЕТ в конституции этой зашиты !!!
Но даже с ней -депутаты подсудны за "голосование", если его результат был "предварительно" с кем то оговорен или был результатом или частью преступленных действий !
Так и с депутатами... не каждое "голосование" - является "голосованием" депутата на основе СВОБОДНОГО ЕГО волеизьявления... Так как оно было продиктовано иными лицами и иными целями...
Может министр юстиции назвать статью Конституции, о содержании которой о только что соврал?
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....
https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
PS: Кто скажет, какой стимул у наших слуг (без кавычек!), принимать нормальные законы??? Это касается не только "не продажных" зЕбилов...
Был бы беня и другие "бени", если бы наши слуги работали, а не были бы корабельными сосними?
сразу пинком нах с кресла молюска за профнепригодность
Каждый закон перед голосованием проходит профильные КОМИТЕТЫ на которых эти же депутаты рассматривают будущий закон на соответствие другим законодательным нормам. Если скажем этот закон про "харьковские соглашения" явно противоречил национальной безопасности, комитет и ДЕПУТАТЫ которые его согласовали несут совсем НЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Информационный шум. Катастрофа с вакцинацией и Вагнергейт. Последствия для президента сложно даже представить. Не ко второму сроку. А уже вот-вот! Политтехнологи Слуг это прекрасно понимают. Они разработали и (судя по некоторым вашим комментариям к предыдущему посту) частично успешно внедрили стратегию информационного шума. Нам дали надежду, что предатели, проголосовавшие за Харьковские соглашения, могут сесть. Дали надежду даже не называя вещи своими именами. Никто же НЕ ГОВОРИЛ, что они СЯДУТ. Только то, что их проверит СБУ. Остальное мы додумали САМИ! Додумали в четверг, а в пятницу, в надежде на торжество справедливости, отправились в телевизор, где обсуждалось «наказание предателей, голосовавших за Харьковские соглашения». Все! Наше внимание переключилось с ГЛАВНОГО на ВТОРОСТЕПЕННОЕ. Мы с восторгом следили за тем, как Слуги народа, модерируемые ведущим без украинского гражданства, на канале одного из главных олигархов обсуждали то, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ НИКОГДА. Ведь 100% НИКТО НЕ СЯДЕТ! Не потому, что я не хочу. И не потому, что кото-то из голосовавших за эту авантюру товарищей уже покинул Украину. А потому, что УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за голосование народного депутата НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Точка. Это и есть тактика использования Информационного шума. И она сработала. Тема слива вагнеровцев и провала вакцинации ушла на второй план. Так уже было в 2019 году. Тогда кто-то услышал о «посадках уже весной». И животное желание посадить Порошенко взяло верх над угрозой вручить страну в руки дилетанту. Последствия мы будем расхлебывать десятилетия. Вас не удивляет тот факт, что некоторые политики, не имеющие в публичной плоскости отношения к Слугам, внезапно бросились "легализировать" тему посадки за Харьковские соглашения? Тупиковую пустышку, не имееющую юридической перспективы, но так нужную Слугам - как прикрытие катастрофы, надвигающейся из-за расследования Беллингкэт... Эти политики действительно очень профессиональны и опытны чтоб мы подумали, что их использовали вслепую. P.S. Спасибо за ваши комментарии к предыдущему посту. Полностью согласен: дело здесь далеко не в кроликах. Евгений, Аннексия *Информационный шум - возникает в условиях «переинформированности», что, как следствие, пагубно влияет на способность индивида адекватно анализировать ситуацию и «фильтровать» получаемую информацию в силу перегруженности, вызванной обилием информационных сообщений. В политических технологиях "информационный шум" часто используется для смещения фокуса внимания индивида с актуальной повестки дня на вымышленную.