Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Від початку поточної доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає", - сказано в ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

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Неподалік Катеринівки найманці відкривали вогонь по українських позиціях із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поруч з Опитним найманці обстріляли позиції українських захисників із підствольного гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Упродовж минулої доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.

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