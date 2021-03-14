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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Від початку поточної доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає", - сказано в ранковому зведенні.

Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Читайте також: Ворог із гранатометів обстрілював позиції ОС біля Водяного й Пісків, а також скинув із БПЛА два ВОГ-17, - пресцентр

Неподалік Катеринівки найманці відкривали вогонь по українських позиціях із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поруч з Опитним найманці обстріляли позиції українських захисників із підствольного гранатомета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Упродовж минулої доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.

Дивіться також: Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОШБ "Айдар" Володимиром Онопрієнком попрощалися у Черкаській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
///
в ніч на 5 березня "третя сила" (дай ій Боже здоров"я) точним снайперським пострілом внесла весіннім добривом в українську землю раша найманця - Агарков Денис Витальевич (Панда). «Сомали», ДыНыРы. Житель Санкт-Петербурга. Родился 24/06/1993. Погиб ночью 04-05/03/2021 в районе шахты имени. Гагарина в Горловке..
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14.03.2021 08:33
+7
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735

...
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14.03.2021 08:39
+6
Найшвишого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.03.2021 08:23
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Найшвишого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.03.2021 08:23 Відповісти
С начала суток наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7805
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14.03.2021 08:27 Відповісти
А тобі кацапу лаптеногому яке діло до нашого свята? Ти манкрут тут топив за нарика-яка різниця, який перед Овощем і ************* грав членом на роялі за день до Харьківский цгод. Членограй сам признався Гордону в 2020 році!
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14.03.2021 09:05 Відповісти
Бісить малоросня *нульева * ? ..То добре
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14.03.2021 09:32 Відповісти
Авжеж я малоросня голосував за мову, армію та віру а ти "патріот" за какая разница! Я голосував за Гетьмана а ти за членограя на корпаративі у *****! Хай люди скажуть хто тут малорос а хто націоналісті патріот!
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14.03.2021 09:41 Відповісти
Зміняйте вже методу *поросята *..
А то мантра *хто проти вашого Поросента - агент * стара як світ !
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14.03.2021 10:02 Відповісти
Ти хочеш сказати що операцію проти вагнеровців злив Порошенко а не той за кого ти проголосував! Якщо ти проголосував за агента кремля то ти хочешь сказати ти не агент кремля? А тоді хто ти?
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14.03.2021 11:47 Відповісти
А може вже час "огневые точки врага были подавлены ответным огнем, в магазины ОРДиЛО поступило свежее мясо"?
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14.03.2021 08:31 Відповісти
///
в ніч на 5 березня "третя сила" (дай ій Боже здоров"я) точним снайперським пострілом внесла весіннім добривом в українську землю раша найманця - Агарков Денис Витальевич (Панда). «Сомали», ДыНыРы. Житель Санкт-Петербурга. Родился 24/06/1993. Погиб ночью 04-05/03/2021 в районе шахты имени. Гагарина в Горловке..
показати весь коментар
14.03.2021 08:33 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6106
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14.03.2021 08:42 Відповісти
Хорошо если правда уничтожен хотя бы этот один оккупант, но почему официальные источники ЗСУ молчат? Если их слушать, складывается жуткое и деморализуещее впечатление что только наши гибнут.
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Пострілюють.(С)
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14.03.2021 08:36 Відповісти
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735

...
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14.03.2021 08:39 Відповісти
Не могу подобрать слов к этому
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7564
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14.03.2021 08:41 Відповісти
"глава" )))) глава последняя - эпилог (бандерлогу) ))))
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14.03.2021 08:52 Відповісти
Все идет к тому, что Пуйло зайдет в ЛуганДонию и станет как в Приднестровье,типа мы миротворцы. И тогда мы уже хер что сделаем.
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14.03.2021 11:01 Відповісти
 
 