Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС
Від початку поточної доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає", - сказано в ранковому зведенні.
Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Неподалік Катеринівки найманці відкривали вогонь по українських позиціях із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поруч з Опитним найманці обстріляли позиції українських захисників із підствольного гранатомета.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - зазначили в штабі.
Упродовж минулої доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил 6 разів порушили режим припинення вогню.
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Горіть у пеклі москалі !!!
А то мантра *хто проти вашого Поросента - агент * стара як світ !
в ніч на 5 березня "третя сила" (дай ій Боже здоров"я) точним снайперським пострілом внесла весіннім добривом в українську землю раша найманця - Агарков Денис Витальевич (Панда). «Сомали», ДыНыРы. Житель Санкт-Петербурга. Родился 24/06/1993. Погиб ночью 04-05/03/2021 в районе шахты имени. Гагарина в Горловке..
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