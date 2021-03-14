В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, зафіксовано 9 тисяч нових випадків інфікування, понад 4 тисячі осіб госпіталізовано
Станом на ранок неділі, 14 березня, в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу. Найбільше - в Житомирській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, за добу зафіксували 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Також учора госпіталізували 4 216 осіб, летальних випадків - 145; одужали 2 743 людини; зроблено 60 522 тестування (методом ПЛР - 31 598, методом ІФА - 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген - 22 792).
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 460 756 осіб; одужали 1 222 516 осіб; летальних випадків - 28 303; проведено 7 360 066 ПЛР-тестів.
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чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?
дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження