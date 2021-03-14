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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, зафіксовано 9 тисяч нових випадків інфікування, понад 4 тисячі осіб госпіталізовано

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, зафіксовано 9 тисяч нових випадків інфікування, понад 4 тисячі осіб госпіталізовано

Станом на ранок неділі, 14 березня, в Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусу. Найбільше - в Житомирській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за добу зафіксували 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також учора госпіталізували 4 216 осіб, летальних випадків - 145; одужали 2 743 людини; зроблено 60 522 тестування (методом ПЛР - 31 598, методом ІФА - 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген - 22 792).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 460 756 осіб; одужали 1 222 516 осіб; летальних випадків - 28 303; проведено 7 360 066 ПЛР-тестів.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Степанов, ты свои цыфры на коленке в сортире рисуешь что ли ?
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14.03.2021 08:35
+4
а чому ти досі не може спростувати, що ковід-дисиденти праві?
чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?

дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження
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14.03.2021 10:11
+2
В вихідні не тільки менше виявляють, а ще й людей помирає.
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14.03.2021 09:17
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Степанов, ты свои цыфры на коленке в сортире рисуешь что ли ?
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14.03.2021 08:35 Відповісти
а чому ти досі не може спростувати, що ковід-дисиденти праві?
чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?

дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження
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14.03.2021 10:11 Відповісти
Давно виділений, як і ВІЛ.
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14.03.2021 12:23 Відповісти
В вихідні не тільки менше виявляють, а ще й людей помирає.
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14.03.2021 09:17 Відповісти
Кругом рептилоиды которыми управляет Джорж Сорос, Иллон Маск, Бил Гейтс и дух бабы Ванги
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14.03.2021 10:05 Відповісти
якого біса Житомир в червоній зоні?В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, зафіксовано 9 тисяч нових випадків інфікування, понад 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4553
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14.03.2021 11:12 Відповісти
Потому что срочно необходимо всех колоть - зря, что-ли, в вакцину столько вбухали?😁
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14.03.2021 11:36 Відповісти
Не хочешь - не колись. И родителям не давай. Жди бесплатный ковид-вирус.
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14.03.2021 11:56 Відповісти
Та переболел я уже этой хренью
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14.03.2021 22:19 Відповісти
 
 